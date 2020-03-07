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睡在森林裡！ 住進日月潭隱藏秘境 張開眼躺著就能看見山林
【圖／文：行遍天下】
「日月潭原森林民宿」根本就是睡在森林裡的秘境民宿，隱藏在熱鬧的日月潭風景區深處，彷彿遺世獨立的存在， 大片落地窗，隔天睡醒時，張開眼睛躺著就看到一整片山景森林。
主人黃大原說，第一次來到這裡，就愛上了！光影從樹林中穿透下來，遠山層層堆疊，雲霧繚繞，這就是他想要的，森林的味道，寧靜的感覺，客房中大片落地窗的造景，讓房裡房外猶如一致的空間，擁抱森林，近看樹林，遠眺群山。
他從無到打造整棟旅宿，建築採用大地色系與自然建材，簡潔明亮的風格，讓建築融入自然之中，非常清幽，還能遠眺山景的光影變化，從早到晚都有不同的風景，觀星也很方便。每間房都附上日月潭當地手採有機紅茶，老闆愛喝咖啡，也提供自家烘焙咖啡，民宿瀰漫咖啡香。
另外，因為黃大原自己也有小孩，所以他特別關心孩子們的設施，不只有間超大的親子房，木造大溜滑梯深得孩子們的心。公共空間廣大的泳池，也有幼兒池和各種玩具，是間親子友善的民宿，讓人一住進就捨不得出門，可以好好享受獨家擁有的一整片森林。
景點介紹
日月潭原森林民宿
地址：南投縣魚池鄉中明村文化巷39號
電話：049-289-9107
時間：Check in 15:00，Check out 11:00
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