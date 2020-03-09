逢甲超人氣早午餐！ 一位難求的「溯源食材」 健康無慮又美味

你知道溯源食材嗎？為了讓顧客吃得安心，食材從產地到餐桌，經透明化管理，讓客人清楚地知道，每一個吃下肚的食材是從哪裡來的、又是怎麼處理的，充分照顧顧客健康之外，更秉持環境永續的理念，簡而言之就是一種擁有身分證的健康食材。

而從台中逢甲起家的創意廚房早午餐，就是選用擁有產銷履歷的食材來製作餐點，打造出一道道美味早餐給大家。

▲店裡大約有二十個座位，整體環境相當舒適，且非常的乾淨。

老闆說，他曾經在外面的連鎖店工作過，在工作的過程中，發覺外面的食材大多是添加人工化學藥劑的半成品，非常不健康，於是在自己開店時，決心要打造一間為家人與顧客健康著想的店，秉持這樣的理念，店內食材採用自知名供應商，像是芸彰牧場的牛肉、雲林快樂豬、東勢金媽媽韓式泡菜、台南新化瓜瓜園...等，擁有產銷履歷的食材，經過認證、產地直送、不含防腐劑、最頂級天然的原樣食材，現在我們就一起來看看，讓店裡高朋滿座的美食吧。

鐵鍋炭燒牛肉蛋捲

▲一般外面早餐店的蛋餅餅皮都是直接買進，但創意廚房的餅皮非常特殊，是自己製作的。

餅皮使用了米、麵粉、水、蔥、紅蘿蔔與鹽巴製成的粉漿下去煎，沒有添加任何化學添加物，而炭燒牛肉則是使用了芸彰牧場的牛肉，搭配日本進口的炭燒醬，包覆著新鮮高麗菜，最後再用鐵鍋料理出迷人的炭燒牛肉蛋捲。

▲讓人欲罷不能的炭燒牛肉蛋捲，每一口都是驚喜，不知不覺盤子就空掉啦。

一口咬下，牛肉炭烤的香味與蔬菜甜甜的氣味以及蛋香在嘴裡炸開香氣四溢，而在餅皮的柔嫩之中帶著高麗菜的鮮脆，夾著富有嚼勁、充滿炭香的牛肉，每一口都飽滿而厚實，太豐富了，可以想像CP值爆炸的樣子嗎？實在是讓人欲罷不能！

韓式炸雞餐盤

▲一眼看過去就令人食指大動的韓式炸雞餐盤，每一樣小菜都是精心挑選而成，其中的地瓜身為高纖食物的一員，不只好吃，同時含有豐富的礦物質和維生素，帶給人體許多好處，甚至還有輔助防癌的作用。

做法特殊，特別進口的濃郁香蒜塗抹在蓬鬆柔軟的法式麵包上，味道非常與眾不同，說是在嘴巴幸福地融化也不誇張，而與外面店家做法不同的是，一般店家會使用炸物作配菜，但創意廚房特別使用了職人嚴選的瓜瓜園烤地瓜，降低客人身體負擔，是不是很貼心阿？

而料理使用的泡菜來頭也不小，選用東勢金媽媽韓式泡菜，水分較少的韓國白菜，咬起來不太會水爛，吃起來較有韌度，而用來醃漬的韓式辣醬，讓泡菜在辣與脆的口感之間，飄散著獨特韓式香味，再搭配香辣酥嫩的韓式炸雞，完完整整的呈現「韓料」的極致美味。

最後，淋上了特製柚香油醋醬的生菜沙拉，酸酸鹹鹹的風味配著清爽的蔬菜，讓整盤韓式炸雞餐盤五味俱全，可說是CP值超高的套餐，喜歡吃辣的朋友千萬不要錯過喔！

雞腿蔬菜蛋炒麵

▲用鐵鍋炒製的雞腿蔬菜蛋炒麵，總是散發著一股懷舊的香氣。

滿懷台灣傳統美味的台式炒麵，加上店家自已炒的肉燥，賦予了台式炒麵特殊的迷人香氣，讓整道料理都鮮活了起來！獨家醃製的香草雞腿肉，皮煎得酥脆，口感吃起來非常鮮嫩多汁，香草的氣味飄滿嘴都是，除此之外上頭還放了大量新鮮高麗菜以及一顆太陽半熟蛋，豐富的早餐總是能讓心情愉悅一整天呢。

有別於一般店家，為了節省時間而先把麵炒好放著、結果造成麵軟爛的做法，創意廚房在客人每一次點單時，才會下鐵鍋炒製，就是要讓客人覺得吃得有價值、品嘗到最新鮮的美味，吃過一次便會讓你回味無窮啊！現點現做的料理，大家可要耐心等候唷。

日式厚切豬排肉醬麵

無論大小朋友都喜歡的日式炸豬排，也是店裡的特色菜之一，使用了聽莫札特長大的雲林快樂豬，聽～咬下的瞬間，卡滋卡滋的聲音在嘴裡順勢帶出了現炸的香脆，讓人忍不住一口接著一口！

▲讓人垂涎三尺、口水直流的雲林快樂豬排。

炸得金黃剔透的炸豬排質嫩爽口、鮮美多汁，紮實的肉質透露著店家真材實料的用心，再吸一口自製的紅醬拿坡里義大利麵，酸甜誘人的番茄味在口腔裡散開、刺激著感官，實在是太幸福了！

綜合地瓜球

這是來自台南新化瓜瓜園的地瓜製作而成的綜合地瓜球，現炸的地瓜球外皮酥脆可口，內餡香甜軟糯，口感非常的Ｑ彈，品嚐一口，嘴裡充滿了地瓜的香味，不管大人小孩都超愛。

▲美美的紫色與黃色地瓜球，一次滿足你的視覺及味覺。

▲老闆表示，為了加深與顧客之間的連結，店裡的食材與周邊商品都有在販售，有很多難得的台灣在地好食材，喜歡的朋友都能夠自己買回家料理唷。

最後，同樣使用來自瓜瓜園的地瓜新鮮現打成黃金地瓜鮮奶，可是店內必點飲品，一口喝下去立刻能感受到地瓜的自然甜味，和鮮奶的完美融合，喝過一次就會上癮！

在創意廚房悠閒地吃個早午餐、開啟有精神的一天，是不是很棒呢？有機會來試試吧，絕對會讓你大飽口福。

「我們都該對自己好一些」，選擇新鮮健康的溯源料理，好好善待自己的身體吧。

【創意廚房】

店家地址：台中市西屯區河南路二段498號

連絡電話：0427024988

營業時間：周一到周日上午6:30 - 下午3:00 (週三休息)

均消價位：＄150

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/2HrVNkR





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