台中「拾覺X阿華田聯名」手搖飲IG燒 濃郁巧克力+芝士超欠喝

台中必去的旅遊景點相信大家都已經看過不少，比較知名的台中景點莫過於台中歌劇院、宮原眼科、審計新村等，但是今天ReadyGo不是單純的介紹台中景點，而是要介紹太陽下山後可以看夜景、散步談心的場所。生活不只在白天，旅遊更是一樣，越夜越美麗的台中等待你來探索與體驗喔！

2020-02-21 12:03