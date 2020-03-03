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台中「拾覺X阿華田聯名」手搖飲IG燒 濃郁巧克力+芝士超欠喝

聯合報 / 記者 柯意如／即時報導
限時限量供應的「拾覺X阿華田聯名」手搖飲口感多層次。圖／拾覺細做輕飲 提供
限時限量供應的「拾覺X阿華田聯名」手搖飲口感多層次。圖／拾覺細做輕飲 提供

阿華田打成的濃郁系巧克力冰沙，加上鮮濃芝士奶蓋與阿華田脆酷力抹醬，叫手搖飲控跟螞蟻人怎麼抗拒呢？跟著部落客帶路嘗鮮去！

IG 部落客分享「拾覺X阿華田聯名」手搖飲，濃郁香甜很欠喝。<a href=IG @demi.foodie提供" title="IG 部落客分享「拾覺X阿華田聯名」手搖飲，濃郁香甜很欠喝。IG @demi.foodie提供">
IG 部落客分享「拾覺X阿華田聯名」手搖飲，濃郁香甜很欠喝。IG @demi.foodie提供

日前推出巨無霸多多，在IG掀起熱潮的台中人氣飲料店「拾覺細做輕飲」，近日又推出吸引網友打卡的新品，本次新推出的手搖飲「拾覺X阿華田聯名」，其中最特別的「阿華甜芝芝」，是款像甜點的手搖飲，可分步驟細細品嘗，打開蓋子先喝上層香滑的芝士奶蓋，與脆酷力醬整杯拌勻後，又是不一樣的口感；「黑蕉小姐姐」則是阿華田與香蕉打成濃郁冰沙，同樣喝得到招牌的芝士奶蓋，灑上椰子脆片與巧克力脆餅，這個組合就是很欠喝，獲得部落客們稱讚！另外也有傳統款的巧克力麥芽口味，一共3款聯名新品可選擇。

IG 部落客分享「拾覺X阿華田聯名」手搖飲，濃郁香甜很欠喝。<a href=IG @demi.foodie提供" title="IG 部落客分享「拾覺X阿華田聯名」手搖飲，濃郁香甜很欠喝。IG @demi.foodie提供">
IG 部落客分享「拾覺X阿華田聯名」手搖飲，濃郁香甜很欠喝。IG @demi.foodie提供
IG 部落客分享「拾覺X阿華田聯名」手搖飲，濃郁香甜很欠喝。<a href=IG @demi.foodie提供" title="IG 部落客分享「拾覺X阿華田聯名」手搖飲，濃郁香甜很欠喝。IG @demi.foodie提供">
IG 部落客分享「拾覺X阿華田聯名」手搖飲，濃郁香甜很欠喝。IG @demi.foodie提供
IG 部落客分享「拾覺X阿華田聯名」手搖飲，濃郁香甜很欠喝。<a href=IG @demi.foodie提供" title="IG 部落客分享「拾覺X阿華田聯名」手搖飲，濃郁香甜很欠喝。IG @demi.foodie提供">
IG 部落客分享「拾覺X阿華田聯名」手搖飲，濃郁香甜很欠喝。IG @demi.foodie提供

台中「拾覺細做輕飲」主要走創意飲品路線，吸引不少喜歡非傳統手搖飲的中部吃貨，本次阿華田聯名脆酷力冰沙為限時限量供應，實際情況需以門市現場為準，詳細營業資訊與販售期間可上粉絲團查詢。

哪裡喝

拾覺細做輕飲

阿華甜芝芝中杯70

黑蕉小姐姐中杯70

巧克力麥芽中杯45

美村南店： 台中市南區美村南路167號⁣

霧峰店：台中市霧峰區柳豐六街5號⁣

售價與活動如有更動以門市實際公告為準

巧克力 甜點 IG

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