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古蹟翻新！ 文青必訪「台中帝國製糖廠」還能帶毛孩散散步

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
圖/IG@pig_0810_shiba
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座落在台中東區的歷史建築「帝國糖廠」興建於昭和10年（1935年），前身為日本帝國製糖株式會社之臺中工場營業空間，乘載著歷史洪流的興衰，於2016年被登錄為歷史建築，2019年底重新開放。

整修期間除了修復舊有的廠區，還另外開闢了展演空間以及餐飲服務，搭配周邊的湖濱生態，成為台中全新打卡踏青景點。

圖/IG@hanhan719
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圖/IG@shiba_dozai
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圖/IG@ciaovivi
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台中市政府透過台糖區段徵收整體開發，保留6公頃土地打造湖濱公園，並修復帝國糖廠，經過多年努力才再度重新開放；園區前方還規劃了湧泉公園與星全湖，周邊還有建國市場、規劃中的台中鐵道文化園區與三井購物商場，將勢必帶動地方發展。

圖/IG@nemobuca
圖/IG@nemobuca

圖/IG@nemobuca
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除了製糖廠區重新修復以外，緊鄰廠區的湧泉公園與星全湖觀湖平台，民眾能夠在此賞湖看夜景，寬闊的湖泊腹地，也是個帶毛小孩散步、情侶約會以及周末出門走走打卡的好地方呢！

無聲的歷史建築經歷不同世代的興衰更替，「帝國製糖廠」這個名詞，也是當年被異國所統治的象徵，然而當時因為台灣自然種植優勢以及當年政府的鼓勵政策之下，製糖會所如雨後春筍般蓬勃發展，更是帶領台灣經濟起飛的重要因素之一，這些歷史意義都是不容被抹滅的。

圖/IG@oshyareman
圖/IG@oshyareman

下回來到台中火車站附近，可別忘了繞到這走走看看，修復完成後的文青風「帝國糖廠」，絕對是你放鬆踏青好去處。

歷史建築帝國製糖廠臺中營業所

館舍地址：東區泉源里樂業路30號

營業時間：10:00-18:00

聯絡電話：04-22112898


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公園 文青 夜景

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