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台中打卡名店！ 激推「泰式海鮮酸辣麵」 鮮味指數爆表會上癮

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲澳洲大龍蝦
▲澳洲大龍蝦

高雄人氣名店【Mr.Pa帕先生】現在在台中也吃的到啦！餐廳位在台中西屯區大墩十九街上，它不只是間網美打卡名店，更是一間南洋料理專賣店。

Mr.Pa帕先生的餐點皆是現點現做，採自助式點餐的消費方式，每人低消100元、不收取服務費，填完單子後到櫃檯結帳即可。

座位分為吧台區、獨立桌區。

店內使用大理石紋路的桌子搭配金色椅子看起來好拍，也吸引著不少網紅、網美前往朝聖打卡，每當食物一上桌一定是相機先開動！主打南洋料理要帶你體驗不同於台灣口味的南洋美味，有什麼好料立刻報給大家知道！

泰式龍蝦海鮮酸辣麵

道地的泰式海鮮酸辣麵，鮮味指數爆表！豪邁使用一整隻的「澳洲大龍蝦」與「螃蟹」，裡頭還有放入玉米筍、黃金蛋、蛤蜊、鴻禧菇等配料。再搭配著韓國拉麵，麵條吸附著濃厚辣香的海鮮酸辣湯頭，一口接著一口吃起來超滿足。

肉質扎實彈牙，能夠吃到一絲一絲的口感，鮮甜飽滿的龍蝦肉實在是太犯規啦！

美濃放山雞黃咖哩

Mr.Pa帕先生的黃咖哩是屬於「印度咖哩」，使用多種香料、洋蔥與咖哩下去熬煮，南洋香料獨特香氣與洋蔥的鮮甜，讓咖喱飯吃起來更有濃郁口感、香氣逼人。

▲搭配黃咖哩，帶有蛋香的蛋包飯，滑順口感太下飯啦！
▲搭配黃咖哩，帶有蛋香的蛋包飯，滑順口感太下飯啦！

▲兩串「美濃放山雞肉串」
▲兩串「美濃放山雞肉串」

使用一整隻大雞腿，加入肉桂、特殊醬料，先提前一天醃製而成。

先將雞肉串外皮煎到酥脆，再將其烤至熟透入味，吃起來軟嫩多汁的雞肉，咀嚼時還帶有肉桂的獨特香氣，口齒留香超美味。

熔岩泰式豬豬飯

招牌料理「熔岩泰式豬豬飯」是由泰式料理「打拋豬肉」與西式醬料「起司醬」所組合而成，巧妙蹦出新滋味！選用帶有肥瘦比例的豬絞肉，與洋蔥、辣椒、九層塔等泰式調味下去快炒，打拋豬吃起來十分入味、好下飯！

▲店家自製的「起司醬」
▲店家自製的「起司醬」

使用起司、牛奶、鮮奶油等調製，濃濃的起司香卻不會過於死鹹，搭配泰式料理「打拋豬」吃起來口感很特別。

泰式海鮮酸辣麵

人氣料理「泰式酸辣麵」有三種主菜「海鮮、豬肉、牛肉」可做選擇。「海鮮主菜」放入一整隻的「澎湖扁蟹、兩隻白蝦」搭配玉米筍、黃金蛋、蛤蜊、鴻禧菇與韓國拉麵只要188元，此外還有附贈甜點「紫米紅豆」！整個套餐組合根本CP值破表！

附贈的甜點「紫米紅豆」，選用大顆飽滿的紅豆粒，煮到軟嫩吃起來綿密口感，和鮮奶搭配甜而不膩。

帕式牛肉煎餅

店家將煎餅煎到外酥內軟，餅皮酥脆的口感，一口咬下喀滋作響，裡頭有牛肉、蔥絲、蘿蔔絲等配料，煎餅沾上「特製沾醬」鹹香可口、厚實飽足！

熔岩雙醬嗆薯

金黃酥脆的炸薯條搭配雙醬「起司醬、番茄醬」與「生洋蔥」，起司醬的鹹香與番茄醬的酸甜滋味，最後再神來一筆撒上生洋蔥，除了增添清脆口感，也讓整份「熔岩雙醬嗆薯」吃起來少了些油膩感、口感層次更豐富。

帕式鮮奶茶、洛神酸梅

「帕式鮮奶茶」老闆可是下重本使用不少鮮奶，所以喝起來奶香味十足，而且濃厚順口，是Mr.Pa帕先生的人氣飲品！另外「洛神酸梅」深受女性顧客喜愛，有著完美的酸甜比例，喝起來酸酸甜甜的口感有如初戀般的滋味，而且喝下去後口感很清爽還會回甘呢。

位在台中西屯區的南洋料理專賣店，料理不只美味，用料也很實在，不僅是餐廳、餐點好拍，南洋風料理更是讓你回味無窮，吃膩台、日、美、韓式料理嗎？那找時間你一定要來試試。

MENU

【Mr.Pa帕先生】

地址 : 台中市西屯區大墩十九街95號

電話 : 04-2326 5909

營業時間 : 11:00-14:30、17:30-21:00

停車資訊：路邊公有收費停車格

平均消費：178-228元

粉絲專頁：https://bit.ly/2YMeLKO


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海鮮 咖哩 龍蝦

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