不只是吃氣氛！公益路質感麵食館「三支牛肋擺滿碗」 不怕吃不飽

擁有五星級飯店主廚資歷，曾擔任台中日月千禧、日月潭雲品飯店行政主廚的【麵廊】老闆，除了一手打造麵廊裝潢之外，店內的菜色料理也都是他發想設計而成，要用最真材實料的餐點擄獲大家的芳心，無味精、無味素，堅決不加人工添加物，麵廊用心熬煮每一款湯頭，喜歡吃牛肉麵的你，來到這你更是不能錯過。

▲老闆用竹編篩子打造出的菜單牆，超有特色。

皇城牛肉麵

以偏辣的紅燒口味為湯頭，一上桌便被碗內的3大支牛肋所吸引，單只有牛肋還不夠，裡頭還有牛筋以及牛腱做陪襯，打造出這碗豐富度極高的「皇城牛肉麵」，色香味一應俱全！

經過不斷的試湯，抓取最適當的熬煮時間，才造就一碗碗牛肉麵，麵廊的牛肉麵湯頭非嚐不可，不吃辣的朋友別難過，店家也貼心推出不辣的「雪藏牛肋麵」給不敢吃辣的朋友。

麵廊豬蹄花

用主廚自己調配的滷汁下去做滷製，經過4至5小時的慢火燉煮，才成就一道道”麵廊豬蹄花”，淺嚐一口豬蹄花，口感軟嫩Ｑ彈，滷得相當入味，而且越嚼越香，讓人忍不住想一口接著一口，因豬蹄花內含有豐富的膠質，所以也相當受女性朋友的喜歡。

東坡炆牛肉

多人聚餐首選的超值品項，非炆牛肉莫屬啦，炆牛肉採用牛臉頰部位，牛頰肉吃起來爽滑細緻，很有彈性，無過多粗硬纖維且份量又大，是一道老少咸宜的料理，深受大家喜愛。

▲牛頰肉吃起來Q彈帶勁，份量又多，聚餐時必點一份。

紅油蝦炒手

由店家自己手工包製而成的紅油蝦抄手，可是點檯率極高的料理，加入店家自行提煉的紅油以及拌醬下去料理， 大顆飽滿的抄手沾點底層紅油入口，花椒香氣隨即在嘴裡擴散，陣陣麻辣感不斷刺激著味蕾，敢吃辣的朋友超推薦這道。

抄手本身麵皮薄嫩爽口，再由豬肉與蝦仁搭配而成的飽滿內餡，吃起來超滿足，不吃辣的朋友也可以點選不辣的「白油蝦抄手」品嚐唷。

內行人都知道！超熱銷「手工鍋盔餅」沒預訂不一定吃的到

鍋盔餅為師傅從四川拜師學藝帶回台灣，由老麵發酵製成，再經過多次改良研發，打造出最佳口感，成為麵廊的主食之外，店內最熱銷的產品，而且時常提前賣完，所以熟客都會在用餐之前提前預訂，目前麵廊有推出鹹甜各兩種口味可做選擇（白麵鍋盔餅、黑糖鍋盔餅、雞肉鍋盔餅、牛肉鍋盔餅），也持續在研發新口味。

牛肉鍋盔餅

淺嘗幾口先是感受到鍋盔餅的麵香，不用過度咀嚼的牛頰肉更是加分，令人難以忘懷的鹹香滋味，怪不得成為大家指名要吃的飯後小點。

▲鍋盔餅內的放料也是不手軟，誠意滿滿獻給大家。

黑糖鍋盔餅

喜歡甜食口味的朋友，必嚐黑糖口味的鍋盔餅，黑糖香氣在咬下第一口時便飄散在嘴裡，不膩口的甜讓人上癮啦。

若有大量訂購需求的朋友，記得要在3天以前預定，否則以鍋盔餅搶手的程度，肯定訂不到貨，店家也建議買回家的朋友，想吃香酥口感的鍋盔餅可以用烤箱加熱或是採用平底鍋乾煎的方式，若如果想吃到濕潤口感的茗果，放入電鍋加熱即可。

麵廊醬料

原本只是放在店內提供客人使用的紅油醬，後來因太受歡迎，才製作瓶罐裝讓客人能夠帶走，在料理中拌飯、拌麵、或是直接加在菜色中都很美味，店內的經典紅油抄手，就是加入這罐麵廊自己研發的紅油。

▲麵廊手工自製醬料

有拌醬,紅油醬,魚香醬。吃過一次就念念不忘的味道，熟客總會帶上幾罐，自己在家下廚時使用。

很快的又即將迎來農曆新年，麵廊也有推出年菜料理，擁有各類肉品以及蔬食年菜，鍋盔餅與醬料也都有做成禮盒，過年送禮沒頭緒嗎？那不妨就考慮這個吧。網路訂購請點我

▲一樓文青風用餐環境。

▲二樓用餐區

與百貨公司美食街同等價格，但用餐環境及餐點質感卻好上好幾倍，從一入桌便送上茶水以及小菜招待，至服務態度都讓人覺得感受不錯，下回來到公益路覓食可別錯過囉。

菜單

【麵廊MEE LANG】

地址：台中市南屯區公益路二段612號

電話：04 2252 3899

營業時間：11:30~14:30，17:30~20:30

均消價位：$200

停車資訊：大墩十二街停車場

粉絲專頁：http://bit.ly/36dWmsQ





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