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走入歐風迷宮莊園 彷彿置身愛麗絲夢遊仙境！還有世界唯一玻璃媽祖廟

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shin@ReadyGo

首圖：halu_chien、探索迷宮歐式莊園IG

彰化旅遊可以這樣玩～你知道那些彰化IG打卡推薦的厲害景點嗎？除了花草系、自然系，彰化還有好幾個富有異國風情、古今融合的必去景點，今天就讓ReadyGo來為你介紹一下。世界唯一玻璃媽祖廟、可以穿韓服的歐式莊園，還有日式迷你兼六園，你最喜歡以下哪個彰化旅遊景點勒～看完文章歡迎跟我們分享唷！

台灣銘園庭園美術館

一棟開放免費參觀的豪宅別墅，台灣銘園庭園美術館四周種滿了綠意盎然的樹木造景，將建築本體隱藏於樹林之中，日式復古的建築又被網友稱為「迷你台版兼六園」。園區隨處可見精心種植的四季花卉，在清明節前後更能看見象徵風調雨順的指標性花卉—鳶尾花，適合愛好花草的旅人們。

圖/IG@台灣銘園庭園美術館
圖/IG@台灣銘園庭園美術館

圖/IG@zhijie2502
圖/IG@zhijie2502

景點地址：彰化縣田尾鄉三豐路102號

營業時間：7：45–17：00

連絡電話：0938 872 067

探索迷宮歐式莊園

想去韓國又怕花太多錢的朋友們有福了，原來台灣也有韓服體驗景點，以後想穿韓服拍美照不用一定要飛韓國，在台灣也穿得到囉！位在彰化和美鎮的這座迷宮歐式花園可以預約試穿韓服，還有大人小孩都愛的歐式迷宮，彷彿走入愛麗絲的夢遊仙境，韓國傳統風情強碰歐洲異國情調絲毫無違和感，反而更增添了夢幻之感。

圖/IG@探索.迷宮歐式莊園
圖/IG@探索.迷宮歐式莊園

圖/IG@_0929_ariel_mayaw
圖/IG@_0929_ariel_mayaw

景點地址：彰化縣和美鎮東谷路47-75號

營業時間：11：00–18：30

連絡電話：04 735 4126

護聖宮（玻璃媽祖廟）

世界上唯一從裡到外全由玻璃打造的玻璃媽祖廟，鹿港彰濱工業區的「台灣之光」，彰化旅遊絕對要朝聖一下，特別是入夜後雲彩幻化、光影交替下的玻璃廟美景，吸引無數攝影愛好者前來捕捉經典。顛覆人們對傳統廟宇的想像，護聖宮仿清朝鹿港天后宮原貌，於2007年動土興建，歷時五年、至少用7 萬片玻璃打造，極致結合了信仰與玻璃工藝。

圖/IG@交通部觀光局
圖/IG@交通部觀光局

景點地址：彰化縣鹿港鎮鹿工南四路28號

營業時間：6：00–21：00

連絡電話：04 781 1209

花壇虎山巖三級古蹟

虎山岩屬於彰化縣定古蹟，在清朝時被稱為彰化八景之一，一直到現在仍是彰化當地香火鼎盛的廟宇。一旁的山丘地種植了3萬多株金針花，每年4、5月開花，逐漸佈滿整座山丘，直到7、8月是綻放得最茂密的花期，以後想看黃澄澄的金針花海不一定要大老遠跑到花東，彰化也看得到囉！

圖/IG@vfa._.afv
圖/IG@vfa._.afv

景點地址：彰化縣花壇鄉岩竹村虎山街1號

極光森林 AURORA FOREST

去年（2019）新開幕的夜景帳篷咖啡廳，有星空帳篷、室內親子遊戲區，還有戶外庭園可以望向夜空，在星星下許願。夕陽西下的黃昏和被星光點綴的夜晚最適合到此一遊，情侶約會、親子旅行都可以將極光森林作為整天行程的最後一站，享受寧靜而浪漫的晚餐，整體裝潢雖著重親子，卻也設置了許多網美佈景，IG必打卡彰化景點就是極光森林啦，且它同時也是間寵物友善餐廳唷！

圖/IG@shiyc0306
圖/IG@shiyc0306

圖/IG@pp.linn
圖/IG@pp.linn

景點地址：彰化縣員林市林厝里山腳路一段坡姜巷445號

營業時間：17：00–22：00

連絡電話：04-8369939

成美文化園

一座由魏姓兄弟用來感念前人的園區，園內融合自然與人文景緻，擁有百年古厝「成美公堂」與匠心獨具的「和園」，四季皆能欣賞到不同的景致、感受不同色調的氛圍。成美文化園最吸睛的除了小橋流水還有這顆毛茸茸的裝置藝術，是由日本瀨戶內海國際藝術祭大師林舜龍為永靖藝術札根所作，秋冬造訪還能欣賞滿園的落羽松，十分夢幻。

圖/IG@x.inya
圖/IG@x.inya

圖/IG@halu_chien
圖/IG@halu_chien

景點地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號

營業時間：9：00–17：00（夏季假日延長至18：30）

連絡電話：04 822 1166

延伸閱讀>>【彰化】花草系之外的必去景點！歷史系、古早味文化一日遊

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歐式 彰化旅遊 極光

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