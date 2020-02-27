喝喝茶開箱！南投DIY紅茶比薩、揉茶混茶封茶體驗　日月潭唯一「日月餅」必吃

前陣子跟朋友去了趟南投，來到去年底許多網友瘋狂討論的「HOHOCHA喝喝茶」，出發前，我原本以為這裡只是一間類似觀光工廠，可以讓人體驗茶文化的地方，沒想到完全被打臉XD，我們一待就待了整個下午，不僅體驗了DIY紅茶比薩，還親手混茶、品茗，嘗到了造型可愛、代表日月潭的「日月餅」跟義式冰淇淋，對這塊好山好水的南投，又添了幾分喜愛。

喝喝茶原名為「台灣香日月潭紅茶廠」，位於魚池鄉公所旁，離日月潭跟老街不遠，在地已經三十餘年，最近因為希望拉近跟年輕人的距離，便成立了國際化新品牌「HOHOCHA喝喝茶」，希望讓消費者零距離的了解紅茶製作過程，並能體驗紅茶DIY及挑選紅茶相關產品。

喝喝茶這棟建築物共有三樓，分成三個區域，分別是一樓的核心區（網美打卡、手搖飲料、茶葉蛋、百年老茶樹），二樓的販賣區（茶葉系列商品、茶香烘焙、義式冰淇淋、比薩DIY及輕食套餐），以及三樓的品茗區（奉茶體驗、DIY揉茶、黃金品茗、混茶體驗、封茶體驗等），空間動線設計非常良好。

喝喝茶有免費導覽活動，需電話事先預約，當天幫我導覽的是一位賽德克族的原住民大哥，他每走到一個新的工作區，都會細心地介紹茶葉的製程經過，讓遊客能清楚了解到「過磅」、「萎凋」、「揉捻」、「解塊」、「發酵」、「乾燥」、「評鑑分級」、「認證」等製茶八大程序。（但過程太專業我就不多說了，歡迎大家親自去體驗）

喝喝茶

一樓的手搖飲區就叫做「喝喝茶」，所有飲品品項都是使用在地的紅茶茶葉製作，包括阿薩姆、紅玉、紅韻等，當天我喝了一款「懷舊鳳香紅玉」跟「紅玉奶蓋」，懷舊鳳香紅玉是一支完美結合了鳳梨跟紅玉紅茶的飲品，紅玉奶蓋則是把紅玉紅茶跟奶蓋作結合，私心覺得他們一點也不輸台北的手搖茶，且比起日月潭老街上的某些名店手搖飲，也來的更加清香有餘韻呢！

吃吃蛋 15元／顆 100元／7顆

吃吃蛋位於一樓，大家提到日月潭的茶葉蛋，總會第一直覺想到阿婆茶葉蛋，我以前有吃過，但總覺得就是一個「到此一遊」的概念（誤），但我這次是真心地愛上喝喝茶的茶葉蛋，仔細了解，才知道他們家的茶葉蛋花了整整四天製作，把蛋殼撥開時還會爆出茶湯，一口咬下，茶香更是撲鼻而來，且一顆只要15元，非常非常划算。

義式冰淇淋 100元／杯，共兩球

二樓的義式冰淇淋也非常有話題性，店家不僅聘請世界義式冰淇淋冠軍，並自義大利進口購買了要價百萬的冰淇淋機，冰淇淋口味方面，除了有自家的茶葉風味以及各式水果口味，還有許多特色款！例如我個人最愛的「芒果烏龍」，便是將芒果跟烏龍茶巧妙作結合，出餐時，店家還會在上面放上兩塊餅乾，造型剛好是太陽跟月亮的樣貌，我細問下，才知道這款餅乾被命名為「日月餅」，因為代表著日月潭，真的非常有創意！

比薩DIY 250元／份

喝喝茶的比薩DIY相比坊間許多可以DIY比薩的地方，來的更加特別，因為他們家的麵粉還加入了「紅茶」這個元素，這款紅茶口味的餅皮，口感吃起來Q彈中還自帶淡淡茶香，客人除了可以自行設計餅皮造型，還可加入多款配料（洋蔥、青紅椒、蕈菇、香腸、番茄、鳳梨、起司等），且份量隨你加，CP值真的頗高。

黃金品茗 350元／人，需預約，報名人數需滿5人

除了基本的奉茶外，如果想喝到多一點茶的品項，可以跟他們預約黃金品茗活動，可以一次品嘗到紫芽山茶、台茶8號、台茶18號、台茶21號、日月潭老茶等（順序為茶味由淡到濃）要價不斐的茶品。黃金講茶師跟我們說，茶葉最好的風味，是平均4g茶葉，沖泡40秒便入口，方能體會到日月潭紅茶的特色滋味。

混茶體驗 650元／人，需預約，報名人數需滿5人

強烈建議有預約黃金品茗的人可以加購體驗，客人可以從紫芽山茶、台茶8號、台茶18號、台茶21號等4種茶葉，任意混搭成最喜愛的50g茶葉包，並親手包裝成盒，做出一款屬於自己獨一無二的風味茶品。

當天吃飽喝足後，我沿著建築物旁的階梯，一路走到喝喝茶上方的日月山莊休閒農場，才發現這裡竟然還可提供露營住宿，且還有攀岩、打籃球、高空繩索、漆彈等活動，甚至，如果客人想去日月潭泛舟，也都可事先跟農場預約，超級適合團體或公司行號一起來同樂，可惜的是，我這次因為時間太臨時且人數不足，並沒有體驗到這些活動。

整體而言，我認為喝喝茶對於茶文化的教育可說是不遺餘力，如果下次有朋友想要來日月潭，我真心會大推這個地方。對了，必須提醒一下，我去的日子是平日，所以沒有怎麼塞車，但聽店員說，假日很容易車水馬龍，許多外地遊客都會來玩，提供給看到這篇的有緣人參考囉！

Hohocha喝喝茶 台灣香日月潭紅茶廠

地址：南投縣魚池鄉魚池街443-36號

電話：049-2895899

營業時間：周一至周五 09：00 ~ 17：30，周六、周日 09：00 ~ 18：00

文章來源：華少的吃貨地圖

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