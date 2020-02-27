快訊

蘇貞昌：疫情指揮中心提升至一級開設 陳時中任指揮官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

喝喝茶開箱！南投DIY紅茶比薩、揉茶混茶封茶體驗　日月潭唯一「日月餅」必吃

華少的吃貨地圖 / 文、圖／華少甫

文、圖／華少甫

前陣子跟朋友去了趟南投，來到去年底許多網友瘋狂討論的「HOHOCHA喝喝茶」，出發前，我原本以為這裡只是一間類似觀光工廠，可以讓人體驗茶文化的地方，沒想到完全被打臉XD，我們一待就待了整個下午，不僅體驗了DIY紅茶比薩，還親手混茶、品茗，嘗到了造型可愛、代表日月潭的「日月餅」跟義式冰淇淋，對這塊好山好水的南投，又添了幾分喜愛。

喝喝茶原名為「台灣香日月潭紅茶廠」，位於魚池鄉公所旁，離日月潭跟老街不遠，在地已經三十餘年，最近因為希望拉近跟年輕人的距離，便成立了國際化新品牌「HOHOCHA喝喝茶」，希望讓消費者零距離的了解紅茶製作過程，並能體驗紅茶DIY及挑選紅茶相關產品。

喝喝茶這棟建築物共有三樓，分成三個區域，分別是一樓的核心區（網美打卡、手搖飲料、茶葉蛋、百年老茶樹），二樓的販賣區（茶葉系列商品、茶香烘焙、義式冰淇淋、比薩DIY及輕食套餐），以及三樓的品茗區（奉茶體驗、DIY揉茶、黃金品茗、混茶體驗、封茶體驗等），空間動線設計非常良好。

喝喝茶有免費導覽活動，需電話事先預約，當天幫我導覽的是一位賽德克族的原住民大哥，他每走到一個新的工作區，都會細心地介紹茶葉的製程經過，讓遊客能清楚了解到「過磅」、「萎凋」、「揉捻」、「解塊」、「發酵」、「乾燥」、「評鑑分級」、「認證」等製茶八大程序。（但過程太專業我就不多說了，歡迎大家親自去體驗）

喝喝茶　

一樓的手搖飲區就叫做「喝喝茶」，所有飲品品項都是使用在地的紅茶茶葉製作，包括阿薩姆、紅玉、紅韻等，當天我喝了一款「懷舊鳳香紅玉」跟「紅玉奶蓋」，懷舊鳳香紅玉是一支完美結合了鳳梨跟紅玉紅茶的飲品，紅玉奶蓋則是把紅玉紅茶跟奶蓋作結合，私心覺得他們一點也不輸台北的手搖茶，且比起日月潭老街上的某些名店手搖飲，也來的更加清香有餘韻呢！

吃吃蛋　15元／顆　100元／7顆

吃吃蛋位於一樓，大家提到日月潭的茶葉蛋，總會第一直覺想到阿婆茶葉蛋，我以前有吃過，但總覺得就是一個「到此一遊」的概念（誤），但我這次是真心地愛上喝喝茶的茶葉蛋，仔細了解，才知道他們家的茶葉蛋花了整整四天製作，把蛋殼撥開時還會爆出茶湯，一口咬下，茶香更是撲鼻而來，且一顆只要15元，非常非常划算。

義式冰淇淋　100元／杯，共兩球

二樓的義式冰淇淋也非常有話題性，店家不僅聘請世界義式冰淇淋冠軍，並自義大利進口購買了要價百萬的冰淇淋機，冰淇淋口味方面，除了有自家的茶葉風味以及各式水果口味，還有許多特色款！例如我個人最愛的「芒果烏龍」，便是將芒果跟烏龍茶巧妙作結合，出餐時，店家還會在上面放上兩塊餅乾，造型剛好是太陽跟月亮的樣貌，我細問下，才知道這款餅乾被命名為「日月餅」，因為代表著日月潭，真的非常有創意！

比薩DIY　250元／份

喝喝茶的比薩DIY相比坊間許多可以DIY比薩的地方，來的更加特別，因為他們家的麵粉還加入了「紅茶」這個元素，這款紅茶口味的餅皮，口感吃起來Q彈中還自帶淡淡茶香，客人除了可以自行設計餅皮造型，還可加入多款配料（洋蔥、青紅椒、蕈菇、香腸、番茄、鳳梨、起司等），且份量隨你加，CP值真的頗高。

黃金品茗　350元／人，需預約，報名人數需滿5人

除了基本的奉茶外，如果想喝到多一點茶的品項，可以跟他們預約黃金品茗活動，可以一次品嘗到紫芽山茶、台茶8號、台茶18號、台茶21號、日月潭老茶等（順序為茶味由淡到濃）要價不斐的茶品。黃金講茶師跟我們說，茶葉最好的風味，是平均4g茶葉，沖泡40秒便入口，方能體會到日月潭紅茶的特色滋味。

混茶體驗　650元／人，需預約，報名人數需滿5人

強烈建議有預約黃金品茗的人可以加購體驗，客人可以從紫芽山茶、台茶8號、台茶18號、台茶21號等4種茶葉，任意混搭成最喜愛的50g茶葉包，並親手包裝成盒，做出一款屬於自己獨一無二的風味茶品。

當天吃飽喝足後，我沿著建築物旁的階梯，一路走到喝喝茶上方的日月山莊休閒農場，才發現這裡竟然還可提供露營住宿，且還有攀岩、打籃球、高空繩索、漆彈等活動，甚至，如果客人想去日月潭泛舟，也都可事先跟農場預約，超級適合團體或公司行號一起來同樂，可惜的是，我這次因為時間太臨時且人數不足，並沒有體驗到這些活動。

整體而言，我認為喝喝茶對於茶文化的教育可說是不遺餘力，如果下次有朋友想要來日月潭，我真心會大推這個地方。對了，必須提醒一下，我去的日子是平日，所以沒有怎麼塞車，但聽店員說，假日很容易車水馬龍，許多外地遊客都會來玩，提供給看到這篇的有緣人參考囉！

Hohocha喝喝茶 台灣香日月潭紅茶廠

地址：南投縣魚池鄉魚池街443-36號

電話：049-2895899

營業時間：周一至周五 09：00 ~ 17：30，周六、周日 09：00 ~ 18：00

文章來源：華少的吃貨地圖

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

日月潭 冰淇淋 DIY 月餅 老街 南投美食 南投旅遊

相關新聞

喝喝茶開箱！南投DIY紅茶比薩、揉茶混茶封茶體驗　日月潭唯一「日月餅」必吃

文、圖／華少甫 前陣子跟朋友去了趟南投，來到去年底許多網友瘋狂討論的「HOHOCHA喝喝茶」，出發前，我原本以為這裡只是一間類似觀光工廠，可以讓人體驗茶文化的地方，沒想到完全被

228連假花開最漂亮！ 「泰安櫻花季」上百株櫻花現已開滿花

台中泰安櫻花季上百株櫻花現已開滿花，一片粉紅花海吸引遊客拍照，泰安派出所說，二二八連假是櫻花開最漂亮時間，有交通管制，請...

一口入魂！ 嚴選A5日本和牛　每一口都是奢華的舌尖享受

和牛賀標榜只使用日本進口的 A5 和牛，並未使用他國或其他等級的肉品。有趣的是，老闆還會為每個月進口來台的和牛「開箱」驗明正身，於粉絲團進行直播，廣邀饕客共襄盛舉。

深耕台中平民牛肉麵！CP值爆表一吃成主顧

台灣的牛肉麵可謂為國民美食，也是老饕們心中不可或缺的飲食文化之一，每個人心中都藏有著一碗令人無法忘懷的迷人滋味，今日就以牛肉麵為主題，要帶大家探訪在台中耕耘8年的"好滋味"─牛佬牛肉麵。

台中晚上去哪兒？ 8個「台中夜間生活」旅遊景點推薦

台中必去的旅遊景點相信大家都已經看過不少，比較知名的台中景點莫過於台中歌劇院、宮原眼科、審計新村等，但是今天ReadyGo不是單純的介紹台中景點，而是要介紹太陽下山後可以看夜景、散步談心的場所。生活不只在白天，旅遊更是一樣，越夜越美麗的台中等待你來探索與體驗喔！

彰化IG打卡點不漏網！看喵星人、純白美景 全新景點玩透透

彰化不是只有大佛、鹿港和肉圓，近年來以花卉聞名的溪州公園、田尾公路花園，讓彰化逐漸成為花草系網美的最愛。但彰化的美不只如此，新景點白色海豚屋、卡里善之樹、琉璃仙境、銘園庭園等風情殊異，已是IG這一波打卡熱點！

「台中丹丹」浮誇系早餐份量超大！麵線內吃得到整塊炸雞排 芋泥珍奶厚片平日才有

丹丹漢堡是南台灣本土眾所皆知的速食霸主，而有「台中版丹丹」之稱的豐原人氣早午餐店「卯食mouth」，憑藉重量級且高CP值的餐點累積知名度，去年9月在台中西區美村路附近開設了首家分店，至今仍是許多饕客的

在巨型鋼琴內用餐！台中超唯美「歐式餐廳⁣」 內外都有黑白琴鍵擺設太好拍

台中有家網路話題非常高的歐式餐廳，整個建築外觀就是一座大型鋼琴，戶外還有整條鋼琴步道。雖然並非最新景點，但是浪漫的氛圍，搭配能成為各位顧客伸展台的各個角落，開幕至今都備受喜愛，是IG打卡的熱門亮點，還

在地人強力推薦！ 鹿港香Q招牌手工披薩超好吃還會～牽～絲～

提到複合式餐廳，大眾最常浮現的印象應該就是「料理一定很隨便」，「食物都是大地雷」、「餐點都是調理包吧」等等負面印象。不過，這次在鹿港發現了一間複合式家庭餐廳，不但空間寬敞，適合大型團體聚會，料理方面更是用心，每一道都超好吃！

IG打卡別再一成不變！　2020「玩台中」必訪的12個好玩景點

台中到底有多好玩，有人說台中是一個日不落帝國，不僅氣候四季宜人，就連景點也相當豐富。高鐵通車後，利用周末到台中來個兩天一夜輕旅行，更是常見的事情。ReadyGo 今天就幫喜歡來台中遊玩的捧友們統整了12個好玩景點，讓你來台中不再只知道秋紅谷！不論你是夢幻打卡系還是戶外森林系，或是一日文青風，來台中都可以實現你的願望！

台中「皇室級」五彩魔幻靚鍋 獨門秘方石頭鍋吃過都推！

天氣越來越冷了，這時候吃一鍋熱呼呼又美味的鍋物最能溫暖身心，今天要介紹的好店位於台中北屯區，憑著講究的食材跟多樣的濃郁湯頭抓住許多顧客的胃，也讓位處市郊的天童本湯鍋物，短短開幕至今幾個禮拜，就已累積了超高人氣！

哈利波特場景不用飛英國 南投就看得到！南投一日遊景點推薦

如果中部地區是臺灣的心臟地帶，那南投就是「臺灣的心」，南投位於台灣的中央，是全台灣唯一不靠海的縣，集結了自然生態、懷舊歷史、觀光工廠等知名旅遊景點，是國外觀光客來台灣必去的旅遊勝地，更是國內旅遊的首選。今天ReadyGo就告訴你南投一日游還可以這樣玩！心曠神怡的山巒、彷彿置身國外渡假的景點，吃的玩的住的通通有，想要遠離塵囂，來南投就對了！

熱門新聞

228假期逛台中百貨商圈 警祭「強制右轉」防壅塞

每年湧入20萬人次 竹市府宣布兒藝節今年因防疫停辦

影／卡哇伊！台南山上水道博物館寵物區 高空看是柴犬臉

比人還高的花叢迷宮！台南學甲「蜀葵花海」228連假浪漫開幕 一次蒐集七彩紅藜、小麥田美照

南港區「新新公園」啟用 打造南港新生態水與綠亮點

免成防疫破口！全台最大懷舊文化村宣布暫時休館

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。