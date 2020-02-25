一口入魂！ 嚴選A5日本和牛　每一口都是奢華的舌尖享受

台中餐飲市場競爭激烈，和牛賀對食材品質極為講究，打出「不是 A5 等級和牛，我們不用」的口號，成功炒熱話題。

和牛賀炭火燒肉從高雄起家，台中首家分店選擇落腳大墩十二街的靜巷中，昏黃燈光在夜裡特別顯眼。附近有不少停車場，不用擔心愛車沒地方停放。

入內即有櫃檯人員親切的引導帶位，並設有等候空間。沿著階梯走上二樓才是用餐區，店內採「全包廂」設計，並以神戶、松阪、近江、飛驒、仙台、佐賀、長崎、大分、京都、山形、石垣、熊本、宮崎、岩手等和牛產地作為包廂命名，總數 14 間。

包廂以 2 至 6 人為主，部分更可容納 10 多人，盡情享受與三五好友大啖美食的快意。日式移動式拉門不僅保有視覺上的穿透感，亦兼具隱私的用餐氛圍，適合各式聚會或活動。

和牛賀標榜只使用日本進口的 A5 和牛，並未使用他國或其他等級的肉品。不僅榮膺大分和牛海外認證販售燒肉專門店台灣第一家，加上牆面掛著數幅來自日本多個產區的「海外認證販售店證書」，足以證明無虞的好品質。有趣的是，老闆還會為每個月進口來台的和牛「開箱」驗明正身，於官方粉絲團進行直播，廣邀饕客們來共襄盛舉。

店內特別打造一處專門放置雞湯鍋的空間，透過高雄美濃打造的磚灶燉出氤氳蒸氣，頗富古早味。

沸滾的湯鍋中撈起湯清味醇的秘訣 — 老母雞全雞、雞大骨與雞腳等食材。沒有不能說的秘密，真材實料看的到！

整隻牛到店後，全程存於攝氏 0 至 3 度間的冷藏櫃，經由濕式熟成 30 到 60 天不等，讓肉質更為軟嫩多汁才會上架販售。堅持新鮮及最好的食材，體現在現點現切之上。師傅以精湛的刀工，一刀一刀將多餘的筋膜、油脂剔除，精修後分切。

我們所點的超值組合（＄1380）當中，含每人日本 A5 和牛六種部位 200 克。每次分切的肉品部位不同，會根據師傅現切的部位分配。可以近距離欣賞師傅以熟練的職人之姿，將和牛依部位逐一秤重、切片再擺盤。總克數只會多不會少，就是要滿足客人的口腹之慾。

餐點以雙人套餐為主，兩人以上即可開桌。其中，超值組合提供$980 、$1380、＄1680、＄1980 三種價位，差別在於牛肉的份量與部位的不同。針對不吃牛的消費者，也貼心的推出「無牛組合」，用台灣黑豬取代原本與牛有關的品項。另有平日午間特價，為你的荷包省下一筆錢。

只要用手機輕掃菜單右下角的 QR code，就能了解桌上的食材來自哪間供應商、產銷履歷資訊，讓你吃得更放心。

透過暖熱通紅的炭火高溫，瞬間緊鎖食材水分，油脂滴落在炭火上的滋滋作響，意味著美味即將登場。燒烤過程中服務生會頻繁詢問是否更換烤網，這點相當貼心！一開始服務生會悉心介紹每一種食材的烤製訣竅，期間若有其他問題，只要按下桌邊服務鈴便有專人前來協助。

▶ 現煮雞湯

由每日鮮熬 10 小時的雞湯揭開序幕，湯底相當清澈，味道雖然沒有想像中的濃重，但喝起來很順口。

▶ 精緻手工自家製小菜

自製小菜擺盤精緻，有海帶芽、泡菜、百香青木瓜、木耳、醃蘿蔔及花生，就連餐具也頗講究，用的是特別向工廠訂製的木托盤。

▶ 主餐肉盤

套餐組合除了牛肉的部位、份量稍稍不同之外，其他肉類品項都是一樣的。內含台灣黑豬小戰斧、宜蘭櫻桃鴨、地王雞腿肉、台灣豬松坂肉以及伊比利豬肋條。當中除了豬肋條是進口之外，其餘皆使用台中產銷履歷認證的肉品。

▶ 西班牙伊比利豬肋條

伊比利豬肋條油脂含量豐富，無需過多的調味，口感Ｑ彈略具嚼勁，還帶著淡淡的堅果香，非常美味。

▶ 產銷履歷認證 — 台灣豬松坂肉

每頭豬僅有 600 克的松坂肉，故又稱作「黃金六兩」。口感爽脆，輕沾玫瑰鹽就很好吃。

▶ 產銷履歷認證 — 台灣黑豬小戰斧

兩支戰斧豬排，讓人享受豪邁大口吃肉的快感！不僅能吃到骨頭邊側半筋半肉的口感，而且沒有惱人的腥味。

▶ 產銷履歷認證 — 地王雞腿肉

和牛賀選用經放牧飼養、脂肪較少的地王雞，肉質軟嫩Ｑ彈，甜度也高。

▶ 產銷履歷認證 — 宜蘭櫻桃鴨

櫻桃鴨是這幾年竄起的熱門食材，在這裡同樣也吃得到。肉質甜嫩很有彈性，惟其油脂較多，在烤製的時候須特別留意。

▶ 日本 A5 和牛 200g

以＄1380 套餐為例，會有兩人份共計 400 克的日本 A5 和牛。盛盤含六種部位，包括肩胛里肌肉、上肩胛肉、上後腰脊肉、肩小排、沙朗及紐約客。這次我們所吃的和牛來自沖繩，過去店裡也曾進口過宮崎、近江、神戶、大分、鳥取、飛驒等地的牛隻，依產區不定期變換。

當和牛表面經高溫而逐漸濕潤之際即可翻面，最多不超過兩次以免肉汁流失。肩小排十分軟嫩多汁，入口香甜有嚼勁。另外，沙朗、紐約客由於油脂較豐，建議最後再烤作為完美收尾。

想讓和牛更好吃的秘訣，關鍵就在「昆布鹽」。鹽巴的鹹香跟昆布的鮮，把肉質的口感提升到另一個層次，風味相當迷人。

▶ 海鮮拼盤

老闆認為既然是搭配和牛，食材等級自然不能遜色。海鮮拼盤由宜蘭帶殼鮑魚、台灣深海養殖草蝦與北海道生食干貝組成，燒烤過後份外鮮甜。

▶ 現煮屏東萬丹小農春日米

選用池上米、絹光米育種而成的萬丹春日米，炊出粒粒分明的香Ｑ白飯。一口肉配一口飯，保證欲罷不能！還可以加價換購蝦、雞肉或牛肉的釜鍋飯。

▶ A5 沙朗上蓋肉（老饕肉）

老饕肉即指上蓋肉，順著肋眼的筋膜所切下而來。一頭牛大約只有 1～２公斤，珍稀程度可見一斑。簡單燒烤後，表面滲出誘人油光，輕咬一口就會被那外酥內嫩的極致口感給折服，吃過就回不去了。

▶ 甜品 — 季節冰淇淋

最後，以森永牛奶糖的香濃滋味為整頓飯作結，吃完直呼超滿足！

和牛賀不僅把和牛的檔次做出來，從牛的等級、月齡、檢疫證明乃至熟成時間都有經過嚴格把關，自詡為「和牛專賣店」完全當之無愧。下回想要品嚐和牛燒肉時，別忘了將這間高貴不貴的和牛賀列入清單哦！

【和牛賀日本和牛炭火燒肉專門店 台中大墩店】

地址：台中市南屯區大墩十二街151號

電話：04-23201000

營業時間：17：30-23：00（週二）；11：30-15：00、17：30-23：00（週三至週日）；週一公休

均消價位：$1000

停車資訊：對面即有收費停車場

粉絲專頁：http://bit.ly/32yefAn





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