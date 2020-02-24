深耕台中平民牛肉麵！CP值爆表一吃成主顧

對於料理製作的方式，老闆有著很深的堅持，嚴格控管食材來源與所使用的調味料，從不使用任何摻雜化學添加物的產品，他表示，健康的身體是無價的，這是家人教他的信念，為了能夠延續家人的理念， 因此開了牛佬牛肉麵為大家服務，希望每個來到店裡面的客人都能夠吃的健康、吃的安心。

牛佬牛肉麵於台中北屯、太平皆有店面，開店至今已長達８年時間，近期於西屯再插旗一間，對西屯的忠實顧客來說可是一大好消息呢。

牛佬牛肉麵西屯店位於黎明路三段上，店內環境寬敞舒適且相當乾淨、明亮，很適合親朋好友一起來店裡用餐， 一邊享用美食、一邊閒話家常，溫暖對話與牛肉麵成了人與人之間那些素時錦年的美好回憶。

▲醬料區。

牛佬牛肉麵的湯頭都是使用牛大骨與多種獨特中藥配方24小時不間斷熬製而成，湯頭喝起來濃郁滑順、香氣四溢，是外面吃不到的獨門美味。

萬分情義三寶麵(紅燒高湯系列)

CP值爆表，搭配3種牛部位所組成的三寶麵，牛肉、牛筋和牛肚佈滿整個碗公，淺嚐一口紅燒湯頭，微辣口感輕輕地刺激著感官，喝起來相當順口；帶有嚼勁的麵條散發著麵香，再搭配著店家精心滷製的牛三寶，是吃過一次就令人念念不忘的牛肉麵款。

▲吃起來肉質細膩、軟嫩彈牙的口感讓人欲罷不能。

番茄牛腩麵(清燉高湯系列)

充斥著番茄香氣的番茄牛腩麵，同為牛大骨與中藥配方慢火熬製 24 小時的湯頭再加入新鮮番茄所打造，大口喝下一口湯，番茄的鮮甜交錯著牛骨香氣在嘴裡緩慢地散開來，心花怒放之餘又咬下一口牛腩，帶有嚼勁卻不失Ｑ嫩的口感，使人想要把時間凍結在這一刻。

▲碗碗都是深碗公的麵量，真的很划算。

▲帶有嚼勁卻不失柔嫩的澳洲牛腩，讓人一口接著一口停不下來。

招牌餛飩麵(雞汁高湯系列)

除了牛肉麵之外，以雞汁作為高湯的「招牌餛飩麵」也是店內推薦品項，一口咬下飽滿的餛飩，帶著淡淡鮮甜味的肉汁隨即在嘴裡噴發，Ｑ彈有嚼勁的麵條吸附著湯汁「咻」的滑入嘴裡，真的是太滿足啦，這餛飩麵實力可不在牛肉麵之下呀。

▲一口喝著清澈鮮美的高湯，一邊把飽滿餛飩大口吃下肚，幸福指數瞬間爆表！

泡菜豬肉蓋飯

香脆可口、甜而不膩的泡菜讓人吃起來津津有味，次要主角＂滑蛋＂也不容小覷，香氣撲鼻、濃郁滑嫩的滑蛋先是濕潤了白米飯，再配著酸酸甜甜的泡菜與Q彈爽口的豬肉一起入口，簡直是人間美味。

▲使用有機蛋做成的滑蛋點綴著泡菜豬肉蓋飯，蓋飯之外的其他品項，只要加價10元也能夠享有！

小菜拼盤

單吃飯與麵怎麼足夠，店內的小菜拼盤可是必點品項，牛佬的小菜與滷味全部都是店家自己手工製作，還特別選用來自澳洲的板腱、牛腩與美國腱子心。每一道皆滷得非常入味，買來當下酒菜再適合不過啦，其中牛肚、牛筋、牛腩、牛腱品項更是店內招牌。

▲滷的超入味的牛筋，富含滿滿膠質，很受女性顧客的喜愛。

▲店家使用台灣朝天椒手工製成的招牌醬料─小魚乾辣椒，嗜辣者必嚐！放進嘴裡的瞬間，小魚乾的香氣與辣味先是在口中延續，再帶出強而有力的辛辣感，讓吃過的客人都對此讚不絕口呢。

▲牛佬的麵條種類有三種可選擇(細麵、粗麵、寬麵)，另外也有提供冬粉可以自由搭配。

牛佬用心打造每款品項，從挑選食材、麵條品質、湯頭熬煮、到醬料調配上，每個小細節都思考得很周全，要將最健康的美食料理呈現給大家，如此細心、優質的牛肉麵店，錯過就太可惜啦！

【牛佬牛肉麵專門店】

店家地址：

興安店：台中市北屯區興安路一段20號，☎️(04)2238-5300

十期店：台中市北屯區建和路二段20號，☎️(04)2435-1535

太平店：台中市太平區樹德路370號，☎️(04)2391-2093

西屯店：台中市西屯區黎明路三段541號，☎️(04)2452-2512

營業時間：周一到周日11:00–14:00, 16:30–20:20

粉絲專頁：http://bit.ly/30rndjG

均消：$130

停車資訊：路邊停車





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