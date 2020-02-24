深耕台中平民牛肉麵！CP值爆表一吃成主顧
對於料理製作的方式，老闆有著很深的堅持，嚴格控管食材來源與所使用的調味料，從不使用任何摻雜化學添加物的產品，他表示，健康的身體是無價的，這是家人教他的信念，為了能夠延續家人的理念， 因此開了牛佬牛肉麵為大家服務，希望每個來到店裡面的客人都能夠吃的健康、吃的安心。
牛佬牛肉麵於台中北屯、太平皆有店面，開店至今已長達８年時間，近期於西屯再插旗一間，對西屯的忠實顧客來說可是一大好消息呢。
牛佬牛肉麵西屯店位於黎明路三段上，店內環境寬敞舒適且相當乾淨、明亮，很適合親朋好友一起來店裡用餐， 一邊享用美食、一邊閒話家常，溫暖對話與牛肉麵成了人與人之間那些素時錦年的美好回憶。
牛佬牛肉麵的湯頭都是使用牛大骨與多種獨特中藥配方24小時不間斷熬製而成，湯頭喝起來濃郁滑順、香氣四溢，是外面吃不到的獨門美味。
萬分情義三寶麵(紅燒高湯系列)
CP值爆表，搭配3種牛部位所組成的三寶麵，牛肉、牛筋和牛肚佈滿整個碗公，淺嚐一口紅燒湯頭，微辣口感輕輕地刺激著感官，喝起來相當順口；帶有嚼勁的麵條散發著麵香，再搭配著店家精心滷製的牛三寶，是吃過一次就令人念念不忘的牛肉麵款。
番茄牛腩麵(清燉高湯系列)
充斥著番茄香氣的番茄牛腩麵，同為牛大骨與中藥配方慢火熬製 24 小時的湯頭再加入新鮮番茄所打造，大口喝下一口湯，番茄的鮮甜交錯著牛骨香氣在嘴裡緩慢地散開來，心花怒放之餘又咬下一口牛腩，帶有嚼勁卻不失Ｑ嫩的口感，使人想要把時間凍結在這一刻。
招牌餛飩麵(雞汁高湯系列)
除了牛肉麵之外，以雞汁作為高湯的「招牌餛飩麵」也是店內推薦品項，一口咬下飽滿的餛飩，帶著淡淡鮮甜味的肉汁隨即在嘴裡噴發，Ｑ彈有嚼勁的麵條吸附著湯汁「咻」的滑入嘴裡，真的是太滿足啦，這餛飩麵實力可不在牛肉麵之下呀。
泡菜豬肉蓋飯
香脆可口、甜而不膩的泡菜讓人吃起來津津有味，次要主角＂滑蛋＂也不容小覷，香氣撲鼻、濃郁滑嫩的滑蛋先是濕潤了白米飯，再配著酸酸甜甜的泡菜與Q彈爽口的豬肉一起入口，簡直是人間美味。
小菜拼盤
單吃飯與麵怎麼足夠，店內的小菜拼盤可是必點品項，牛佬的小菜與滷味全部都是店家自己手工製作，還特別選用來自澳洲的板腱、牛腩與美國腱子心。每一道皆滷得非常入味，買來當下酒菜再適合不過啦，其中牛肚、牛筋、牛腩、牛腱品項更是店內招牌。
牛佬用心打造每款品項，從挑選食材、麵條品質、湯頭熬煮、到醬料調配上，每個小細節都思考得很周全，要將最健康的美食料理呈現給大家，如此細心、優質的牛肉麵店，錯過就太可惜啦！
【牛佬牛肉麵專門店】
店家地址：
興安店：台中市北屯區興安路一段20號，☎️(04)2238-5300
十期店：台中市北屯區建和路二段20號，☎️(04)2435-1535
太平店：台中市太平區樹德路370號，☎️(04)2391-2093
西屯店：台中市西屯區黎明路三段541號，☎️(04)2452-2512
營業時間：周一到周日11:00–14:00, 16:30–20:20
均消：$130
停車資訊：路邊停車
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