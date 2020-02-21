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台中晚上去哪兒？ 8個「台中夜間生活」旅遊景點推薦

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shin@ReadyGo

首圖：rscc_0716、pyanru

台中必去的旅遊景點相信大家都已經看過不少，比較知名的台中景點莫過於台中歌劇院、宮原眼科、審計新村等，但是今天ReadyGo不是單純的介紹台中景點，而是要介紹太陽下山後可以看夜景、散步談心的場所。生活不只在白天，旅遊更是一樣，越夜越美麗的台中等待你來探索與體驗喔！

若茵農場

若茵農場是觀賞夕陽雲海的好地方，金黃色的光芒灑落在一大片雲海上，好像坐飛機才會看到的景色，而現在坐在戶外區的躺椅上，就能靜靜地欣賞著這難能可貴的美景，每一分每一秒都不想離開不想浪費，頓時覺得連上廁所都成了一件奢侈的事。

圖/IG@shih.shin
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圖/IG@baucaca
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地址│台中市和平區雪山路1號

營業時間│週一至週日 10:30~17:30

費用│觀景費200元/人 (可抵消費)

海天橋

據說由設計是由冰雪結晶發想而來的的海天橋，含有「海天一線、心手相連」的寓意，透過海天橋串聯起旱溪東、旱溪西的重劃區，帶動區域發展。擁有夢幻的藍白相間橋身與山形曲線的橋架，白天看的話就是一座象徵愛情純白無瑕的白色流線型橋梁，夜幕降臨之時，燈光投射下的海天橋閃爍著紅藍相間的光芒，令人彷彿進入迷幻世界。不只供旅人夜間來散步看夜景，海天橋更規畫了自行車道，午後想做些輕鬆的休閒活動，也可以騎著iBike來一場自行車之旅。

圖/IG@bozhi_727
圖/IG@bozhi_727

｜景點地址：台中市北屯區松竹五路與旱溪東路三段交叉路口

公老坪夜景

公老坪位於丘逢甲公園東側，海拔不及五百公尺，擁有遼闊景觀視野，可以俯瞰整個北台中的夜晚景致，據說空氣品質佳的時候，甚至能遠眺大甲溪出海口，是小情侶們登山賞景的絕佳約會地點。傍晚時分登山，可以親眼見證藍天逐漸轉往魚肚白，夕陽映照出大片橙黃橘綠的漸層色彩，最後轉為深藍色，萬千燈火在夜空中一一點亮。

圖/IG@pyanru
圖/IG@pyanru

｜景點地址：臺中市豐原區水源路

情人木橋

全台首次引進木橋建設技術，泉橋沒有橋墩支撐，卻可以房七級以上地震，更是遠東地區跨距最長的景觀木橋，是這座情人木橋的最大特色。這似乎也隱喻著走過情人木橋的愛侶們的愛情將會情比金堅，長長久久的恩愛下去，再大的困難也難以擊垮情人間想相守的意念。木橋旁還有一座全台最大的木製水車，是觀光客必打卡的景點之一，一旁也有商店街、咖啡廳，除了情侶之外，也適合闔家出遊。

圖/IG@bb211019
圖/IG@bb211019

｜景點地址：臺中市石岡區萬興村豐勢路881巷

望高寮夜景觀望台

望高寮夜景觀望台僅距離嶺東科技大學10分鐘不到的車程，大概是嶺東科技大學的學生最愛的約會場所之一，站在眺望平台可以遠看台中港區、彰化大肚溪以南平地、以及臺中市區，夜晚更可以看到三地萬家燈火的夜景，同時也被台中人列為約會必打卡的清單第一名。望高寮是大肚台地最高的一處山野，為一座大斷崖，由於地形的優勢，使得望高寮成為一觀日及賞星光的最佳去處。

圖/IG@tw.tony079
圖/IG@tw.tony079

圖/IG@kuanfutw
圖/IG@kuanfutw

｜景點地址：臺中市南屯區中台路

鰲峰山景觀平台（清水鰲峰山極限公園）

坐擁180度全景，鰲峰山景觀平台可遠眺台灣海峽、台中港、高美濕地苗栗海線等景點，他就位在清水鰲峰山極限公園內，是一座結合了生態、休憩與防災的多功能公園，園內有烤肉區、競合體驗遊戲場、陽光草坪兒童遊戲場、自行車競技場、賞鳥區、史蹟保存區等設施。比起夜景，更多攝影愛好者喜歡來這裡捕捉夕陽西下的瞬間，朦朧的光壟罩著大地，閃耀著金黃色的光芒，充滿著詩情畫意，也有許多情侶喜歡來這裡談情說愛。

圖/IG@rscc_0716
圖/IG@rscc_0716

圖/IG@maxmagician1
圖/IG@maxmagician1

｜景點地址：台中市清水區鰲海路70號

月老夜景

位在台中大雅的月老夜景，因附近有一月老廟而得名。近幾年來成為熱門打卡的月老夜景，遼闊的視野，可以看到台中港、高美濕地、沙鹿、國道三等景色，180度無敵美景盡收眼底。在夜晚，這些景色更是美麗，難怪會得名！

圖/IG@min5302002
圖/IG@min5302002

圖/IG@shennobu
圖/IG@shennobu

地址｜台中市大雅區中75鄉道

秋紅谷生態公園

2012年才落成的台中夜景聖地，秋紅谷距離逢甲夜市大約20分鐘的路程，大家可以選擇慢慢地散步過來，也可以選擇搭乘在福星停車場前的公車，但30分鐘才有一班車，所以要坐公車的人可能要注意一下時刻表囉！在這裡悠閒地散散步，拍拍美照或是和朋友談談心，都是很不錯的選擇，或亮或暗的燈光加上綠蔭湖畔，氣氛真的非常的棒喔！但提醒大家還是要記得準備防蚊液阿，免得浪漫不成反成了蚊子的宵夜大餐了。

圖/IG@pyanru
圖/IG@pyanru

｜景點地址：臺中市西屯區市政北七路河南路口

延伸閱讀>>【台中一日遊】來點新創意！除了IG打卡，2020必訪的12個景點　

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夜景 公園 濕地

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