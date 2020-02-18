「台中丹丹」浮誇系早餐份量超大！麵線內吃得到整塊炸雞排 芋泥珍奶厚片平日才有

丹丹漢堡是南台灣本土眾所皆知的速食霸主，而有「台中版丹丹」之稱的豐原人氣早午餐店「卯食mouth」，憑藉重量級且高CP值的餐點累積知名度，去年9月在台中西區美村路附近開設了首家分店，至今仍是許多饕客的朝聖必吃清單之一！

卯食 mouth-美村店臉書粉絲團" title="圖／擷取自 卯食 mouth-美村店臉書粉絲團"> 圖／擷取自 卯食 mouth-美村店臉書粉絲團

台中卯食美村店位於台中美術館附近，餐點以中西合併為主要特色，尤其用復古容器承裝的麵線羹，因為一次滿足顧客食慾與拍攝慾，成為許多人的人氣必點。

浮誇的「龍舟麵線」本身就有三隻炸蝦及魷魚塊，超大一盆也太飽足，而招牌「霸王別雞麵線」，售價85元就能吃得到一大塊炸雞排，柴魚湯頭味道受到喜愛，適合用豐富的早餐開啟美好的一天！

@eatha.foodie授權" title="圖／IG@eatha.foodie授權"> 圖／IG@eatha.foodie授權

更特別的是，店家還有推出平日限定的邪惡早餐，像是草莓可頌或是芋頭控必吃的「芋見珍奶厚片」，綿密的芋泥搭配Q彈珍珠，適合吃完鹹食的大家解膩，但提醒大家，記得和朋友一起分享，肚子才不會撐爆啦！

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店面整體設計以明亮的黃色為主，內部也有半開放式的廚房。不過由於座位有限，內用的顧客需要先到櫃台領取號碼牌候位，如果趕時間的人也可以考慮用外帶的方式嘗鮮哦！

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卯食mouth

豐原店地址：台中市豐原區水源路350號

電話：04-2513-2899

美村店地址：台中市西區美村路一段600號

電話：04-2378-6937

營業時間：06:30-14:30（週一公休）

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