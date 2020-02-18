在巨型鋼琴內用餐！台中超唯美「歐式餐廳⁣」 內外都有黑白琴鍵擺設太好拍

台中有家網路話題非常高的歐式餐廳，整個建築外觀就是一座大型鋼琴，戶外還有整條鋼琴步道。雖然並非最新景點，但是浪漫的氛圍，搭配能成為各位顧客伸展台的各個角落，開幕至今都備受喜愛，是IG打卡的熱門亮點，還會有人出動空拍機一覽夢幻的全貌！

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「PWF 琴。森林主題餐廳」位於台中旅遊熱門地帶的西屯區，除了建築外型非常搶眼，餐廳外的步道是許多人的取景清單之一。長長的琴鍵讓人忍不住想在上方用力彈跳，試圖譜出屬於自己的樂曲。而內部其實也充斥鋼琴設計，像是琴鍵階梯表面就是音符模樣，樓梯把手也是五線譜形狀，一系列音樂概念瞬間幫用餐CP值大大加分。

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而配合森林主題，市區內的落羽松景觀更是餐廳獨樹一幟的特色，目前季節還有機會看見大地色的落羽松，就像是城市裡的世外桃源！

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餐點價格介於中高等級，環境非常唯美，還沒去過的朋友，趕快列入口袋名單，找一天去吃大餐、拍美景吧！

PWF 琴。森林主題餐廳

地址：台中市西屯區青海南街118號

時間：每日9:30-18:00

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