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彰化IG打卡點不漏網！看喵星人、純白美景 全新景點玩透透

聯合新聞網 / Taipei Walker

彰化不是只有大佛、鹿港和肉圓，近年來以花卉聞名的溪州公園、田尾公路花園，讓彰化逐漸成為花草系網美的最愛。但彰化的美不只如此，新景點白色海豚屋、卡里善之樹、琉璃仙境、銘園庭園等風情殊異，已是IG這一波打卡熱點！

★彰化自然生態教育中心

行經伸港鄉慶安水道，河畔出現曲線優美的白色建築，被網友暱稱為「白色海豚屋」，原來是斥資1.3億打造「彰化自然生態教育中心」，新建築雖然尚未啟用，但獨特造型卻已引起注意，吸引不少網紅前來打卡！

來到白色海豚屋，必拍景點首要就是建築側面的弧形樓梯，或站或坐在樓梯上，不論什麼角度都很有意境；其次，從地面延伸到屋頂的綠草地，更是純白建築與純白風車可同時入鏡的唯一角度！倘若還有時間，不妨往「線工路」方向移動，此處為電影《粽邪》的拍攝場景之一，站在橋下棧道拍出去的畫面，經過軟體修色可呈現出不可思議的科幻感喔！

【景點資訊】

地址：彰化縣伸港鄉慶安路、慶安北路交叉路口

電話：（07）262-6666


★彩虹屋 卡里善之樹

起家彰化和美的台灣製傘企業，在第二代經營者林冠瀚的接手之下，決定回到土生土長的故鄉，以兒時充滿記憶的家為中心，把企業資源導入社區營造計畫，並與在地青年聯手推動地方創生，用一支一支色彩繽紛的雨傘點亮村落。

從彩虹屋廣場出發，展開村落大冒險，可發現許多創意巧思的卡打點，有用傘布編織的彩虹隧道，以雨傘為天棚的傘巷，象徵枯木回春的雨傘樹等，而沿途可拜訪老社區的柑仔店以及罕見的土角厝，最後可拜訪在地青年經營的貨櫃屋咖啡，或是到彩繪工作坊報名體驗活動，恣意享受鄉下的純樸人情，還可愜意輕鬆玩創作！

【景點資訊】

地址：彰化縣和美鎮孝義路391巷5號

電話：（04）735-8038


★鹿港桂花巷藝術村

鹿港老街公會堂的對面，原是一群荒廢的日式宿舍群，數年前經整修改造，如今成了在地藝術家的聚落。有別於老街的熱鬧擁擠，此地環境開闊氣氛悠閒，村內融合藝術家創作的幸福巴士景觀彩繪牆，吸引遊客拍照留念。除了悠哉走逛，每棟老房子內還有不同創作者進駐，例如從事皮雕創作的施敦仁，以及復興傳統獅頭工藝的施峻雄；這裡亦有不少工坊提供體驗課程，讓人們在手作中感受慢活時光。

【景點資訊】

地址：彰化縣鹿港鎮洛津里桂花巷

電話：（04）777-2006#2308


★琉璃仙境

隱藏在彰化員林近郊的琉璃仙境，是座以「婚紗攝影」為主題的觀光休閒農場，園區設計融合多種風格，有南洋島嶼風、魔法奇幻風、歐洲教堂風等，還有一座超可愛的哈比屋，是新人與情侶留下愛情見證的最佳景點！

不只如此，這裡也很適合親子同遊，園內可體驗奶瓶餵魚、食農教育、大地活動等，而4家主題餐廳更是提供不同的美食饗宴，例如在十二星座涵管可品嚐麻辣鴛鴦鍋，在庫塔餐廳則有義大利料理與下午茶，而最新完工的粉紅色羅馬式建築則是園內專屬婚宴會館，在不同空間享受不同美味，是琉璃仙境令人一去再去的主要原因。

【景點資訊】

地址：彰化縣員林市香山路87之11號

電話：（04）837-3888


★田中窯燒貓村

隱身於旨臨宮周邊巷弄裡，一隻隻立體彩繪、栩栩如生的陶藝貓，接續出現在矮牆上，表情生動逗趣，讓人驚喜連連。這是由經營「田中窯」的在地藝術家葉志誠，指導社區居民研習陶藝所共同創作出來的作品，沿路有許多立體陶藝貓，巷弄入口處還有大型卡通貓，大型牆面創作也處處可見，撒嬌賣萌各式造型的貓咪身影，溫暖了整條巷道，穿梭在這些逗趣的貓兒身邊，讓人捨不得離去，非得拍上數百張照片才行。

【景點資訊】

地址：彰化縣田中鎮斗中路二段230巷


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