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台中「皇室級」五彩魔幻靚鍋 獨門秘方石頭鍋吃過都推！

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▲天童的室內裝潢以舒服的木質為主，搭配上極具設計感的燈具與石牆，營造出舒適的用餐環境。
▲天童的室內裝潢以舒服的木質為主，搭配上極具設計感的燈具與石牆，營造出舒適的用餐環境。

「天童本湯鍋物」的火鍋湯頭乃是一絕。老闆自創的獨門配方，係採用嚴選產銷履歷認證的紅羽土雞、豬龍骨及多種新鮮蔬果、香辛料共同熬煮14個小時而成，鮮甜、濃郁的口味讓人念念不忘。

▲百搭基本款的「經典石頭鍋」適合搭配各種食材，能夠襯托出食物的原味。湯底採用老闆的獨門配方「雞脂油」與「北港上選麻油」一齊爆炒蒜頭、洋蔥，特別再撒上匈牙利紅椒粉增加多層次的香氣，最後加進精燉高湯調製而成，是外面絕對吃不到的獨家口味！
▲百搭基本款的「經典石頭鍋」適合搭配各種食材，能夠襯托出食物的原味。湯底採用老闆的獨門配方「雞脂油」與「北港上選麻油」一齊爆炒蒜頭、洋蔥，特別再撒上匈牙利紅椒粉增加多層次的香氣，最後加進精燉高湯調製而成，是外面絕對吃不到的獨家口味！

天童本湯鍋物菜單裡，洋洋灑灑的每一種湯底都是老闆精心研發，非常值得一一嘗試！光從鍋具來看就與眾不同。尋常火鍋店通常都用不鏽鋼薄皮鍋，為求加熱快，卻也散熱快；天童老闆下重本選擇保溫性極佳的「鑄鐵鍋」為湯頭加分，拿在手上每個都重量感十足，鍋體價格是一般的貴上三倍不止，可見得店家對料裡的每個細節都非常講究。

▲各式的風味鍋物也是天童本湯鍋物的特色。
▲各式的風味鍋物也是天童本湯鍋物的特色。

每一種鍋品，老闆都精心搭配了合適的鍋底食材點綴，提升整鍋的食量質感又不搶走鮮肉與海產的鋒頭，對料理的用心誠意十足。

▲「艾曼塔味起司牛奶鍋」選用瑞士知名起司品牌，湯頭濃郁清香，搭配口感極佳的招牌手工鍋燒意麵，吸滿湯汁，奶味在口中散開，回味無窮。
▲「艾曼塔味起司牛奶鍋」選用瑞士知名起司品牌，湯頭濃郁清香，搭配口感極佳的招牌手工鍋燒意麵，吸滿湯汁，奶味在口中散開，回味無窮。

▲「泰式酸辣鍋」微酸辣的湯頭，清爽開胃，讓人食慾大開，特別適合搭配海鮮享用。
▲「泰式酸辣鍋」微酸辣的湯頭，清爽開胃，讓人食慾大開，特別適合搭配海鮮享用。

▲「南洋椰香叻沙鍋」加入椰奶中和辣度，溫和香醇，再用數種香料提味，多層次的湯頭，充滿濃濃異國風味！
▲「南洋椰香叻沙鍋」加入椰奶中和辣度，溫和香醇，再用數種香料提味，多層次的湯頭，充滿濃濃異國風味！

▲「韓風部隊泡菜鍋」，以大量的韓國泡菜為底料，酸辣爽脆的口感，十分夠味！
▲「韓風部隊泡菜鍋」，以大量的韓國泡菜為底料，酸辣爽脆的口感，十分夠味！

▲「蜀香豚骨麻辣鍋」加入多種中藥材增添香氣與層次，辣而不辛、麻而不嗆，讓嗜辣的饕客也能將湯頭一飲而盡，再來上一盤老油條，絕配極了！
▲「蜀香豚骨麻辣鍋」加入多種中藥材增添香氣與層次，辣而不辛、麻而不嗆，讓嗜辣的饕客也能將湯頭一飲而盡，再來上一盤老油條，絕配極了！

▲「鮮嫩低脂無骨雞腿」是老闆相當自豪的食材之一。
▲「鮮嫩低脂無骨雞腿」是老闆相當自豪的食材之一。

天童本鍋所提供的雞肉，選用人道飼養、擁有多項驗證與完整產銷履歷，是住在冷氣房的高品質「氣冷雞」。肉帶清香，色澤自然不死白，肉質鮮嫩多汁無腥味，久煮不柴。

▲天童的火鍋肉片都是採用原塊肉品，現點現切，保證顧客吃到最新鮮的好滋味。
▲天童的火鍋肉片都是採用原塊肉品，現點現切，保證顧客吃到最新鮮的好滋味。

天童的牛肉皆是由產地農民由玉米、大麥、綠大麥、大豆等高單位營養穀物在天然草原放牧飼養，無農藥殘留，油花分布均勻、口感佳。且經過濕式熟成後的牛肉，自然嫩化，封存美味與鮮味，牛肉更添風味。

若是對肉質更加挑剔的朋友則推薦可以嚐嚐「1855安格斯黑牛」肉品，人工挑選Prime與Choice等級，肉質與風味都為上等，並經過嚴格的品質把關，更難得的是僅有13%的牛肉能通過層層驗證，是饕客首選肉品。

▲「特上培根豬肉」選用「雲林快樂豬」品牌，是一群聽音樂長大的快樂豬崽。老闆還特地請廠商去油，七三的油花黃金比例，口感鮮嫩不油不腥。
▲「特上培根豬肉」選用「雲林快樂豬」品牌，是一群聽音樂長大的快樂豬崽。老闆還特地請廠商去油，七三的油花黃金比例，口感鮮嫩不油不腥。

不只有肉品講究，海鮮食材更是堅持運送全程急凍保鮮！特別推薦這一道「澎湃人氣海鮮總匯」真的超豐盛，包含超大隻天使紅蝦、南美白蝦、藍蝦、帆立貝、生蠔、中卷、鬼頭刀魚跟蛤蜊共八種生猛海鮮，鮮甜飽滿，絕無使用化學藥水漂白，是最新鮮的海味！

「藍鑽蝦」的來頭也不小，養殖於死海的藍蝦，沒吃過吧？從前傳說可是專門供應汶萊皇室的高級海鮮，口感彈牙肉質鮮甜，來吃火鍋就能讓顧客擁有帝王般的享受。鮮彈帶些紅斑點中卷來自峇里島的中卷，生長於溫暖海域，活動力強，肉質鮮甜Ｑ彈。

蛤蜊選用季節期間限定、來自鹿港的「赤嘴貝」，光看外觀色澤就與一般蛤蜊不一樣，肉質略帶橘紅，口味則是充滿海洋的鮮美，令人一吃就難忘。魚肉方面有鮭魚及鬼頭刀魚；老闆特別強調選用一般市面少見的鬼頭刀魚，是台灣東部的大型迴游魚類，運動量大油質含量少、肉質細緻，口感清爽，一定要嚐嚐看。

▲生蠔中卷蛤蜊鍋海鮮食盤
▲生蠔中卷蛤蜊鍋海鮮食盤

▲一顆顆渾圓飽滿嬌嫩欲滴的生蠔
▲一顆顆渾圓飽滿嬌嫩欲滴的生蠔

生蠔也是一絕！每日從海港精選直送，個個頭好壯壯！一顆顆渾圓飽滿的生蠔，嬌嫩欲滴，下湯鍋之後輕輕涮過幾回，喜愛海鮮滋味的饕客千萬別煮過頭，嘗試煮到8分熟再帶一點生蠔汁，呼嚕下口可真是暢逸人生！

▲一顆顆渾圓飽滿嬌嫩欲滴的生蠔
▲一顆顆渾圓飽滿嬌嫩欲滴的生蠔

▲身為配角的火鍋菜盤也絲毫不馬虎，蔬果皆是新鮮產地直送，內容豐富，每盤還佛心的附了赤嘴貝蛤蜊點綴，讓客人可以兼顧營養的均衡。
▲身為配角的火鍋菜盤也絲毫不馬虎，蔬果皆是新鮮產地直送，內容豐富，每盤還佛心的附了赤嘴貝蛤蜊點綴，讓客人可以兼顧營養的均衡。

▲左下的「鈴鈴捲」是人氣單點品項。
▲左下的「鈴鈴捲」是人氣單點品項。

特殊的「鈴鈴捲」是餐廳的人氣單點菜色，採用非基改黃豆製作，讓人吃得安心。獨特的多層次口感，涮個兩三秒起鍋，一口咬下，火鍋湯汁在口中爆發，溢出淡淡豆香，推薦必點！老油條、意麵，以及火鍋料亦皆選用知名老字號品牌，讓顧客吃得安心。

▲配料區也貼心地提供了八種醬料讓顧客自行調配喜愛的口味。
▲配料區也貼心地提供了八種醬料讓顧客自行調配喜愛的口味。

天童的湯頭跟食材選擇都相當講究，強烈推薦原味不沾醬，湯頭層次豐富不死鹹，直接用各種濃郁的湯頭提味就超好吃，更能吃出與眾不同的異國火鍋風味。

▲用濃郁湯底提味涮肉直接吃，品嚐食材最鮮甜自然的好味道。
▲用濃郁湯底提味涮肉直接吃，品嚐食材最鮮甜自然的好味道。

▲自助飲料區有玄米烏龍茶及多種冷飲無限供應。其中，店家自製的冬瓜檸檬裡是看得到果粒的喔，酸酸甜甜的口味去油解膩，也受到許多顧客的喜愛！
▲自助飲料區有玄米烏龍茶及多種冷飲無限供應。其中，店家自製的冬瓜檸檬裡是看得到果粒的喔，酸酸甜甜的口味去油解膩，也受到許多顧客的喜愛！

天童本湯鍋物的老闆曾於五星級餐廳長年服務，對於食材的挑選相當嚴格。老闆笑稱：「跟飯店裡頭日本老師傅學的，都已經成為一種職業習慣了。」對於食材的來源嚴格控管，並要求擁有溯源及產銷履歷認證。

想兼顧美味與健康，且相當注重食安問題的朋友，「天童本湯鍋物」絕對符合你的需求，找時間來嚐嚐看來自世界各地豐饒物產的皇室級美味吧！

▲參考菜單
▲參考菜單

【天童本湯鍋物】

地址：台中市北屯區建和路二段269號

電話：0424376659

營業時間：11:00-14:30；17:00-22:30 (最後點鍋時間21:30)，公休日請於臉書查詢

均消價位：$360

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：http://bit.ly/2QqfFsL


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