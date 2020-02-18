在地人強力推薦！ 鹿港香Q招牌手工披薩超好吃還會～牽～絲～

P&P悠活館是鹿港最大的複合式家庭餐廳，店名的兩個P指的是店內最自豪的招牌Pizza跟Pasta。餐廳附近即是熱鬧的鹿港天后宮、城隍廟老街商圈，受到眾多在地小吃的競爭之下，主打異國料理的P&P悠活館開業三年多來，依舊人潮不減，甚至已養成許多常客三天兩頭就來光顧，不僅介紹朋友來吃，還常帶伴手禮來給老闆夫婦，實在是令人好奇這裡的餐點究竟有甚麼魔力！

店裡主打的美食─手工披薩是老闆最驕傲的招牌，餅皮真材實料，不用中低筋混合麵粉，而是採用擁有95年歷史的義大利老字號Caputo中筋麵粉手工現拍，烤過後口感Ｑ軟，麥香在口中散發，越嚼越香。

▲豪華海鮮手工披薩 $198

現點現揉餅皮，先抹上一層紅醬與美乃滋，並以大量起司絲鋪滿底部，放上鮑魚片、蝦仁、蟹肉、中卷、洋蔥、青椒、彩椒等豐盛配料，最後再灑上一層起司。剛出爐的披薩起司牽絲的畫面實在太誘人，美乃滋的淡淡甜味中和起司的鹹，海鮮也都各自保有其鮮味，蔬菜則帶出爽脆的口感，讓人吃第一口就驚豔，推薦必點！

▲青醬海鮮麵 $200

老闆堅持每種醬汁自家熬煮，青醬以新鮮九層塔加上義大利進口Olitalia橄欖油製成，香氣獨特；麵體採用擁有130年歷史的義大利麵第一品牌Barilla細扁麵，麵性Q彈，吸附滿滿醬汁送進口中，九層塔的香氣在口中四溢，麵條彈牙，是市面少見的口感。海鮮也是絲毫不馬虎，超大顆的淡菜、蛤蜊與花枝煮得恰到好處，海味十足，讓人一口接一口。

▲印度咖哩豬排飯 $190

這道咖哩飯以帶有甘甜味的日式「佛蒙特咖哩」加上辛香的印度「爪哇咖哩」與高湯一同調製而成，一入口就感受的到滿滿的濃郁咖哩香氣，炸得金黃酥脆的大份量豬排，鮮嫩多汁，扒一口與咖哩絕配的蛋包飯，讓人十分滿足。

▲印度咖哩豬排飯 $190

特調的香甜BBQ醬汁，讓人吃一口就愛上，豬肋排烤的恰到好處，保留多汁有嚼勁的口感不乾柴，佐以迷迭香、西芹、巴西里等天然香料醃製入味，一道十足的異國美食，忍不住吮指回味。

▲精燉番茄鍋 $240

「為了這一鍋，我願意改吃素！」這是嚐到第一口湯時內心的想法。雖然這是一款素食料理，但這可是老闆的得意之作，用番茄加上天然蔬果精燉過的湯頭，非常甘甜，在嘴裡回味無窮，即使整鍋喝光也不會感覺到任何負擔，連長年茹素者也相當驚艷。裡面的配料也相當講究，除了高麗菜、花椰菜、苜蓿芽、香菇、番茄、豆皮之外還有口感獨特的特製素食丸子，吃素也能同時兼顧美味與飽足！

▲藥膳養生雞腿鍋（全腿） $280

冷冷的天最適合來個暖心的鍋物料理，這道藥膳鍋來頭可不小，中藥材皆是老闆精心挑選採購，親自調配出黃金比例的湯頭，溫潤順口，搭配大份量的無骨雞腿肉，煮熟後帶有淡淡藥材香氣，肉質滑嫩細緻，令人難忘。

除了各式豐盛的主食之外，P&P悠活館的飲料種類也相當多元，有茶飲、氣泡水茶、特調果汁、熱壺、奶茶、冰沙、咖啡...等種類，其中這杯「藍色泡泡」就是一款相當消暑的飲品，冰淇淋中和了氣泡的刺激，融合在一起，香甜又過癮，再配上柳丁、蘋果、櫻桃等水果裝飾，配色好看又好喝，是IG網美必點飲品！

▲藍色泡泡 $70

▲新鮮水果茶 $90、漂浮咖啡 $80、玫瑰冰釀 $55

（左一）新鮮水果茶─ 漸層色的水果茶採用多種新鮮水果調製，酸酸甜甜的熱帶風味相當受歡迎。

（左二）漂浮咖啡─ 不加糖的拿鐵咖啡，搭上一球香草冰淇淋，微甜不膩，香醇順口。

（右一）玫瑰冰釀─ 粉紅色的冰釀飲品光是外表就相當吸睛，淡淡的玫瑰香氣在口中擴散，收服了許多少女心。

▲玫瑰花茶 $120

喜歡養生熱飲的朋友可以來一壺玫瑰花茶，老闆堅持不使用茶包，而是到中藥行親自挑選高品質乾燥玫瑰，味道清香，沒有人工化學感，就連平常不喝花草茶的人也一杯接一杯，一朵朵漂浮的玫瑰花更讓人心情療癒。

P&P悠活館除了有美味的各式餐點之外，更貼心的「三不」服務更是令人印象深刻：不收服務費、不設低消、不限時間。為的就是要來到店裡的顧客都能沒有負擔的享受美食，老闆娘也說常常會看到相親或聯誼的男女來用餐，也有許多人吃到結婚生子呢。

吃飽後，也可以參觀一下吧檯區老闆得意的戰利品，全部都是老闆在夾娃娃機獲得的輝煌成果，各式各樣的公仔相當受大小朋友歡迎，也成為了本店一大特色。

從事餐飲業多年的老闆夫妻，都是從最底層的PT開始做起，更能體會員工的心情，與員工像是朋友一般相處，讓大家都樂在工作，像是個溫暖的大家庭，更讓餐廳的服務品質有所提升，是一間兼顧品質與服務的餐廳，推薦大家下次走過路過不要錯過，P&P悠活館絕對不會令你失望！

▲參考菜單（老闆每季都會更新菜色，幾乎每道料理都是期間限定喔！）

【P&P悠活館】

地址：505鹿港鎮復興路424號

電話：04 778 0458

營業時間：上午11:00 -下午2:00 、下午5:00 -下午10:00

均消價位：$220

停車資訊：路邊停車、彰化縣旅遊服務中心停車場（50546彰化縣鹿港鎮復興路488號）

粉絲專頁：https://bit.ly/34Tt0zJ





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