哈利波特場景不用飛英國 南投就看得到！南投一日遊景點推薦

Shelly@ReadyGo

首圖：molly888666、sui0303、fangyinlo

如果中部地區是臺灣的心臟地帶，那南投就是「臺灣的心」，南投位於台灣的中央，是全台灣唯一不靠海的縣，集結了自然生態、懷舊歷史、觀光工廠等知名旅遊景點，是國外觀光客來台灣必去的旅遊勝地，更是國內旅遊的首選。今天ReadyGo就告訴你南投一日游還可以這樣玩！心曠神怡的山巒、彷彿置身國外渡假的景點，吃的玩的住的通通有，想要遠離塵囂，來南投就對了！

►吃南投

HOHOCHA喝喝茶

「Hohocha喝喝茶」是南投在地「台灣香日月潭紅茶廠」所創立新品牌，同時也是紅茶主題觀光工廠，充滿古色古香日式風味的建築，不僅免門票，還請你喝香醇回甘的茶配上熬煮四日的紅茶蛋，真的會讓人想一顆接著一顆！Hohocha喝喝茶觀光工廠總共有三層樓，從茶葉製作過程的參觀、慢活選物迴廊+品茗區再到奉茶及DIY體驗，幽靜雅致的環境，很適合假日來走走，其中，觀茶天井區是最吸引我的部分，可以從二樓往下用空拍視角直窺製茶流程，搭配一旁的平版解說，讓人一目瞭然。 圖/IG@arieelin 圖/IG@weijhong0319 圖/IG@blackyyyyy

地址│南投縣魚池鄉魚池街443-36號

營業時間│10:00-18:00 (週四公休)

DESOLATECOFFEE/蠻荒咖啡

一樓是咖啡廳，二樓是藝廊的蠻荒咖啡採輕工業風，四面都是大片玻璃，讓光線自由的撒落進來，採光十分良好，通透視野下更能將山林景緻盡收眼底，窗外是日月潭獨有的好山好水，呈現出在這偏僻遙遠的山區展現開拓「蠻荒」的精神。空間以白色為基調，搭配大量木質元素和鋼鐵結構呈現強烈的線條與立體層次，給人舒服又輕鬆的體驗，從垂吊的燈飾到階梯的設計，穿透性的美感令人著迷，夢幻的玻璃屋成了IG上爆紅的打卡景點。

圖/IG@yen9070

圖/IG@orangeshopkorea

圖/IG@souvenir.renew_

地址│南投縣魚池鄉文化巷41號

營業時間│10:00-18:00 (週四公休)

鹿篙咖啡莊園

鹿篙咖啡莊園就位在南投魚池香茶巷最底端的制高處，而香茶巷是日據時期日本人找到全台最適合種植紅茶的地方。來到這裡當然一定要來一杯紅茶，回甘順口的茶香，搭配遼闊的視野，落地窗的設計彷彿讓自己融入在這片茶園中，如此忘憂的下午茶時光總是過得特別快。鹿篙咖啡莊園最大的賣點就是戶外延伸出去的平台，望向山林，感受大自然的擁抱，有別於忙碌的都市生活，心靈獲得了一種平靜。

圖/IG@yaki530530

圖/IG@yaki530530

圖/IG@ms.dooris

地址│南投縣魚池鄉香茶巷31-6號

營業時間│週一至週日 09:30-17:00

►玩南投

向山遊客中心

向山遊客中心由兩個互相咬合的、圓潤的L形建築體組成，環形水池圍繞在建築物周圍，從空中俯瞰，像是用雙手環抱著日月潭，斜坡型的屋面設計與地面連為一體，順著蜿蜒的小路，從每個不同的角度看過去，都可以欣賞到不同的景色，爬上斜坡到屋頂上更可以將周圍的美景盡收眼底。而湖畔整排的落羽松更是近期超夯的打卡點，20幾棵的落羽松森林，可以騎著腳踏車漫遊步道邊欣賞，走進樹林中間便會發現「雙心落羽松」，怎麼拍都像置身國外！

圖/IG@jill_199066 圖/IG@molly888666

圖/IG@mianguopapa

地址│南投縣魚池鄉中山路599號

營業時間│週一至週日 09:00-17:00

鳥居TORII 喫茶食堂

鳥居是日本神社的建築之一，代表著人神的分界點。有著超大鳥居及日本庭園造景的鳥居torii喫茶食堂，前身是台灣最高的台糖製糖廠，經過重新整修後，打造結合祈福、食堂、親子的遊憩園區，濃縮了日本神社所有的特色，因此充滿著濃厚的日式風情。

圖/IG@zi.jun_

鳥居torii喫茶食堂餐點有丼飯、火鍋、定食等，也有素食的選項跟一些簡單的茶點跟飲品，戶外區是免費參觀的，即便沒有用餐也能租借浴衣在園區內拍個夠！梳妝台上琳琅滿目的飾品，選項眾多的配件，讓你一秒飛到日本，園區內還有一隻吸睛的紅色紙鶴，象徵的和平及祝福，搭配道地的日式建築，小小的日本之旅就這樣誕生了。

圖/IG@tingyu0508

圖/IG@rabbit.323

地址│南投縣埔里鎮公誠路86號

營業時間│週一至週日 11:30-20:00

集集老站長(集集驛站)

2019年命定為「小鎮漫遊年」，集集鎮是南投鄉唯一入選的「台灣經典小鎮」，今年集集支線更加入了新穎亮黃色的彩繪列車「國立集集美術館」，而集集驛站位於集集火車站旁，在重新整修之後以「老站長」名稱凸顯鐵道特色，並增加了電影哈利波特中的經典場景 ─ 9又4分之3月台，每個來到集集車站的遊客都一定要在這邊拍張照，留下到此一遊的足跡，成為了新興的熱門打卡景點，二樓還鋪設了原汁原味的台鐵軌道─曙光隧道，讓人有置身集集支線鐵道的氛圍。

圖/IG@sui0303 圖/IG@fs_kashiang

地址│ 南投縣集集鎮民生路162號

營業時間│09:00-17:00 (週三公休)

多肉秘境

一張張充滿奇幻色彩、透明泡泡與炫麗地球的照片，讓人忍不住好奇這是哪裡？看似平凡不起眼的盆栽小店，走進一看會發現是個豐富的世界，多肉秘境其實是「多肉植物景觀設計小店」，有賣各式各樣多肉植物盆栽，也有提供盆栽 DIY 活動，綠色植物、泡泡透明屋、六米高碩大的地球與藍天映襯出繽紛的環境，透明泡泡屋裡還有桌子與小熊，彷彿來到了另一個星球，每個角度每個角落，從裡面拍到外面手都停不下來！

圖/IG@evelyn105011

圖/IG@s9982699

地址│南投縣埔里鎮中正路157-4號

營業時間│09:00-18:00 (週三公休)

►住南投

印象莊園北歐俱樂部

印象莊園北歐俱樂部顧名思義是以北歐風格設計的鄉村俱樂部，而大自然就是這裡最美的藝術家、設計師。大廳裡佈置著從世界各地收集來的古董，木質的天花板散發著自然的木香，佇立在沙發身後的則是法國百年郵箱，歲月的痕跡明顯可見，為印象莊園北歐俱樂部增添了幾分復古的味道。除此之外，房型也都充滿了歐式風格，打開房門一看，難以相信這樣的美景竟然不用到歐洲也能享受，愜意的氛圍，輕鬆的步調，讓人捨不得離開。

圖/IG@elvira0730 圖/IG@cclaire_yang

木材搭建而成的露天涼亭，白色的夢幻吊椅及簡單的歐式沙發是印象莊園北歐俱樂部必拍的場景，配上一旁的花草，不管白天或是黃昏，坐在裡面都能享受著寧靜悠閒的時光，讓人誤以為自己真的來到了歐洲渡假！園區內更擁有經典的瑞士建築、無邊際山景游泳池、60米親子滑草場及迷你高爾夫球場等，「最浪漫夢幻的渡假打卡勝地」這個頭銜果然當之無愧。

圖/IG@fangyinlo

圖/IG@tsengtong

地址│南投縣仁愛鄉榮光巷9之9號

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