IG打卡別再一成不變！　2020「玩台中」必訪的12個好玩景點

Alice@ReadyGo

首圖：littlemolly00、emilycute7bear

台中到底有多好玩，有人說台中是一個日不落帝國，不僅氣候四季宜人，就連景點也相當豐富。高鐵通車後，利用周末到台中來個兩天一夜輕旅行，更是常見的事情。ReadyGo 今天就幫喜歡來台中遊玩的捧友們統整了12個好玩景點，讓你來台中不再只知道秋紅谷！不論你是夢幻打卡系還是戶外森林系，或是一日文青風，來台中都可以實現你的願望！

【台中后里區】

后里圳磚橋八號隧道

后里圳磚橋，靜謐幽森的森林將附近與嘈雜冰冷的都市形成強烈對比，是不少都市人尋求片刻寧靜的首選休憩景點，清澈的河水、幽靜的森林系景緻，讓人一秒忘記煩惱。

圖/IG@mikefu_

后里圳磚橋八號隧道宛如宮崎駿「神隱少女」動畫裡的場景，充滿奇幻氛圍的美照。從外觀來看，是一個平淡無奇的廢棄隧道，走入裏頭有點陰暗潮濕，荒廢多年的緣故，路稍微崎嶇難行，但走到隧道盡頭卻有種別有洞天的感受，綠色藤蔓將隧道洞口編織成綠色世界，大地色彩勾勒出一幅奇幻景色，隨手拍都有宛如踏進神隱少女動畫裡的錯覺。

圖/IG@manwenliao

ReadyGo貼心小叮嚀：前往后里圳磚橋八號隧道，別忘了攜伴前行，並且帶著照明用具及防蚊用品，以免危險。

地址│台中市后里區永興路21號

后里舊社里彩繪村

后里舊社里彩繪村，繪製地點以天靈宮為中心，分散在社區各角落，由打造九房里童話世界3D彩繪牆的彩繪大師曾進成所設計創作，主題以后里在地文化為主，舉凡石虎、百合花、海芋、松鼠與薩克斯風等圖案，吸引更多人暢遊舊社里。

(圖片來源：台中觀光旅遊網)

后里的彩繪分佈，分散在各個區塊，有的圖案彩繪在路邊，有的躲在牆角，來這裡拍照很像在大地探險，找尋寶物的下落，也不用擔心找不到3D彩繪，沿途只要有看到白白的腳印，就可以順著腳印方向前進，前方一定會有讓你驚呼連連的作品。

(圖片來源：台中觀光旅遊網)

(圖片來源：台中觀光旅遊網)

地址│台中市后里區舊社路93號3號

后里約客厚禮築夢手創館

圖/IG@dora_hsin211

巨型禮物盒的建築，搶眼的外觀相當吸引旅人的目光，館內佈置夢幻場景，唯美又好拍，除此之外還有互動式遊樂區，讓趣味更加分，門票不但可以折抵消費，還能玩手作DIY！最棒的是，館內大部分為室內區域，是雨天備案的最佳首選！

圖/IG@pei_ru_li

以裝飾品DIY為主的約客厚禮築夢手創館，藏有夢幻城堡、雲朵餐廳，繽紛的點燈花樹、糖果屋禮物盒，每一區、每一角落都充滿了喜悅感，打造有如聖誕節般熱鬧的街景，是一個很殺記憶體，適合網美朋友也適合親子同遊的好地方。

圖/IG@baby_lyj416

地址│台中市后里區月湖路61巷26號

營業時間│營業時間：9：30~17：30(周一、周二公休)

后里星月大地

圖/IG@verna0116

星月大地是位於台中后里區的景觀餐廳，位在后里及外埔的最高河階面上，居高臨下的地理位置坐擁絕佳視野，可以眺望火焱山與鐵砧山，天氣好時還可以看到苗栗海邊的發電風車和海上的船隻。園區內有泡腳池、兒童戲水池、大草坪、鞦韆滑梯，相當適合小孩玩耍放電，還有庭園泡湯池可以放鬆心情。最棒的是，晚上來到這裡，不只可以看到台中、苗栗夜景，還有麗寶摩天輪燈光秀，特別浪漫。

圖/IG@_ju._____

地址│台中市后里區月眉北路486號

營業時間│12:00-22:00

【台中北屯區】

北屯心之芳庭

圖/IG@tinghsu_20

心之芳庭位於大坑風景區內，為台灣第一座結合婚禮與觀光旅遊的園區，也是偶像劇熱門取景的地點。園區分為兩大區域，分別為「慶典區」及「約會區」，其中慶典區最引人注目的，莫過於「天使的祝福證婚亭」，許多新人在這獨一無二的證婚亭許下諾言，得到天使的祝福。

圖/IG@littlemolly00

偶像劇曾到此取景的「許諾禮堂」，典雅的白色建築一直是鎂光燈焦點；慶典區建築全是純白與透明玻璃的特色建築，純淨的風格像及了新娘的白色婚紗，舉辦婚禮再適合不過！整個園區柔和的色調、紅瓦老圍牆加上刻意打造的斑駁牆面，好像走進南歐風情小鎮。帶上相機、帶上你的他，來到這裡，感受愛與幸福。

圖/IG@lj__902

地址│台中市北屯區芳庭路1號

營業時間│10:30-18:30 (周一公休)

北屯大坑紙箱王創意園區

圖/IG@__e.wanggg

位於台中大坑的紙箱王創意園區占地約1600坪，園區內展示著各式各樣的紙藝品，更特別的是紙箱餐廳桌椅、火鍋還有火車都是用紙做成！園區內還有世界各國的大型地標，來到這裡就好像環遊世界一樣，不僅適合親子同遊，增進感情，也很適合情侶來這邊打卡拍照，就好像一起環遊世界般。

圖/IG@emilycute7bear

圖/IG@zora.taiwan

地址│台中市北屯區東山路二段2巷2號

營業時間│9:00-20:00

【台中霧峰區】

霧峰光復新村

圖/IG@muskahung

台中市是個富有許多老舊眷村的城市，不論歷經多次波折或被迫拆遷，在推廣文創與藝術的同時，都有許多保留下來的範例，如頗為知名的「彩虹眷村」、「光復新村」，或是鄰近草悟道的自來水老眷村，經過「綠光計劃」整治後，不少文創、餐廳陸續進駐，越來越有規模！

圖/IG@linxuan29

不刻意整新，保留斑駁以及獨有的味道，如今，光復新村經過社區活化再利用，再度給予當初的光復新村新的生命，並經由70位充滿理想的店主組成的小聚落青年夢想地，搖身一變成了文創藝術的眷村，可以在街道巷弄找到各種不同的裝置藝術，文創小店，讓光復新村再次帶著大家探索光陰足跡。

圖片來源：台中觀光旅遊局

地址│台中市霧峰區光復新村

霧峰亞洲大學

圖/IG@about____n

亞洲大學，曾被票選為全台最美 大學之一。校園裡有不少特色建築，走希臘羅馬式的風格，成為拍婚紗的熱門景點之一。以花園型態規劃佔地25公頃的校園，大量植栽四季開花的樹種，同時舖陳大面積的草坪，點綴花團錦簇的花圃，太極湖畔還種植了3000棵玫瑰花，與宏偉的巴洛克建築，及羅馬競技場外型的體育場，構築優質的花園大學。

圖/IG@pink791222

仿希臘羅馬式的行政大樓，是多數人對亞洲大學的第一印象，古羅馬式建築的外觀、大圓頂的建築讓我想起音樂之都─維也納。校園優美的緣故，有句話這麼說：「亞大的天空很歐洲！」走在校園裡，宛如置身具人文藝術的歐洲。

圖/IG@a26546232

地址│台中市霧峰區柳豐路500號

霧峰亞洲大學現代美術館

亞洲大學現代美術館建築主體由清水混凝土與帷幕牆構成，依安藤忠雄的設計，以正三角形為設計基本元素，將正三角形的平面分割成3個樓層，再錯落堆疊成不規則的無數個三角形。藉由錯落平移而產生的天井空間和戶外平台，將變身為雕刻台、露天咖啡座等不同機能的區域。

圖/IG@shanshanchang

冷色系水泥建築的文青照片讓人感到嚮往，帶點禪意的後現代感，極簡空靈，置身其中感覺特別心無雜念，那就是所謂的日式清水模建築。清水模建築有股魔力讓人著迷，簡潔的線條與光影對比，自己一顆平靜的心隨之而來，這大概就是清水模的魅力。如果你剛好也是拍了美照，心情會好一整天的人，那就一起來這邊走走看看吧！

圖/IG@flylikepig

地址│台中市霧峰區柳豐路500號

營業時間│9:30-17:00(周一公休)

【台中新社區】

新社莊園古堡

圖/IG@jei0425

新社莊園座落在台中大坑風景區圈內，自踏入莊園的那一刻起，周邊的景致讓你驚艷連連，歐式古堡、酒莊、特色餐廳等等，莊園內處處是談天放鬆的好地方。其中六角亭的柱子型態更像是外國建築大師高第的建築風格。愜意的漫步在莊園內，宛若進入電影情節才有的古歐洲世界。

圖/IG@yawnbonbon

地址│台中市新社區協中街65號

營業時間│9:00-18:00

新社沐心泉休閒農場

說到浪漫，怎能少了花的元素，沐心泉休閒農場的美麗花海可是不容小覷。每到繡球花開、金針花燦爛之際，總是吸引大批人潮前往，這裡也是一年四季能欣賞到不同的花海，美麗景致總讓人留下燦爛的笑容與回憶。

圖/IG@fish__1222

大片的花海總是令人賞心悅目，台中的沐心泉便是以美麗花海聞名，尤其是2、3月櫻花盛放時節，更是吸引大批人潮前往欣賞落櫻繽紛景象。這邊設立的宗旨除了分享美好的景色事物外，更希望能成為繁忙都市人心中的一片淨土，讓生活在鋼筋叢林中的都市人能遠離塵囂，放鬆心情、洗淨心靈的疲憊，下次來到台中不妨花些時間來這邊感受一下大自然的氛圍吧！

圖/IG@hsinyu_

地址│台中市新社區中興街60號

營業時間│9:30-18:00

新社薰衣草森林

在紫色國度之稱的薰衣草森林，沒有都市的喧囂，只有微風緩緩吹過肖木楠樹， 暖和的陽光灑落薰衣草田，感受喜悅的鳥兒在歌唱， 花朵在四季中輪流綻放。當初罕無人煙的新社，兩個女生來到這邊，展開夢想與勇氣的序曲。一個想開咖啡館、一個想種薰衣草，如此簡單純淨的信念，卻以開拓者的拓荒精神，譜出屬於他們的樂章。

圖/IG@sun_xin_727

花莖上擠著煙紫含著鈷藍的花苞，外面露著輕盈的翅膀般暖紫花瓣，非常柔軟的質感。在薰衣草的山谷裡，紫色、粉色、天藍、雪白等色彩繽紛的花朵，錯落盛開於森林之間，沿著山坡漫遊森林，花團錦簇的迷人美景，令人深深著迷。

地址│台中市新社區中興街20號

營業時間│10:30-18:30

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