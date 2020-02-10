來台中必喝！4間迷人滋味「珍珠奶茶」 熱量爆表好邪惡

無論是午後嘴饞想來點「口腔運動」，或是搭配邪惡的鹽酥雞、雞排，這種熱量爆表又罪惡的組合，都是十分愜意的選擇。但如今一眼望去飲料店滿街跑，總讓人選擇障礙再度發作，而究竟台中有什麼時下必喝、話題性十足或用料實在的優質珍奶等待我們發掘呢？今天小編特別整理了以下名單，就讓我們一一探究竟吧！

津鹿堂

去年秋天在台中西區新開幕的手搖茶飲店「津鹿堂」，不僅獲得許多網友一致好評，店內茶飲更是由飲調專業老師與百年傳承焙茶師攜手合作，共同打造每杯「五星級台灣手搖茶」。

除了堅持以天然蔗糖每日手工熬煮外，對於黑糖這個重要原料【津鹿堂】也是親身力為！店家選擇自熬黑糖來杜絕外面摻了水而濃度不純的假黑糖，黑糖系列飲品會先在杯緣裹上自熬黑糖後，再搭配來自屏東小農的肯啃鮮奶與冷萃後的特製紅茶，倒入後整體茶色漸層分明，資深黑糖控光看製作過程都已心動不已，最後加入超人氣的珍珠，無論是香氣、口感、滿足度都深深的擄獲了你的心。

▲津鹿堂〈黑玉津鹿拿鐵〉

上宇林

源自台南賣茶業起家的上宇林，在手搖茶的調製無論是茶葉的挑選、沖泡都比一般飲料店提供更好的品質與口感，同時店內鮮奶系列飲品是使用來自紐西蘭鮮奶。

▲上宇林，圖片來源：IG@wantingfan

可真正令上宇林聲名大噪，在「珍奶界」闖出名堂的關鍵，在於店內主打的招牌「手工粉角」，除了有著不輸給珍珠的扎實口感，其手工削切的粉角還有一個特性，就是稜角的部分咬起來更為Q彈，與一般珍珠渾圓軟彈的口感相比，粉角硬Q的特性反而讓許多人一試即愛上，不僅有著不亞於珍珠的人氣，搭配著清新甘甜的茶飲與紐西蘭的醇濃鮮乳後，透出一股迷人的韻味，喜歡以茶香為主角的朋友，上宇林將會成為你心目中的心頭好！

▲上宇林 〈珍珠鮮奶茶，珍珠改粉角版本〉 圖片來源：IG@wantingfan

萬波島嶼紅茶

▲萬波島嶼紅茶 〈黑糖珍珠鮮奶〉圖片來源：萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop

台中人氣珍奶還有這間！萬波的珍珠是利用黑糖熬煮多時，因此本身的甜度與香氣就已很足夠，濃郁的黑糖香氣本身參雜一點焦香，充分體現出渾厚的風味，搭配福樂純鮮乳加以調和後，淡淡的茶香巧妙融合其中，本身奶味相較其他店家較為濃厚，若本身喜歡濃郁奶香的你，來萬波一定可以符合你「乳香控」的身分！

▲萬波島嶼紅茶 〈紅茶鮮奶加珍珠〉圖片來源：萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop

珍煮丹

源自於台北士林的珍煮丹，秉持將「珍珠煮成仙丹」的職人精神，細心呵護每顆黑褐相間的珍珠，每日皆以細火搭配黑糖細細熬煮，煮透的黑糖與珍珠在熱鍋裡翻滾碰撞時所散發的焦香濃厚，本身不需多做調味，只需加入小農鮮奶調和，便能品嘗到黑糖本身厚實的風味。

▲珍煮丹 〈黑糖珍珠鮮奶〉

而珍煮丹可不只有黑糖珍珠出名，其中以泰國茶葉沖泡製成的「泰泰鮮奶茶」，從推出之後就大受好評，細細品嘗會發現明顯的茶香在鮮乳調和後更顯穩重，是除了珍珠奶茶外珍煮丹必喝的飲品之二！

▲珍煮丹 〈泰泰鮮奶茶〉

最後這一間在撰寫時小編也是非常糾結，因為他目前並未在台中設店，但又因為他實在是少數能讓人一喝難忘的珍珠奶茶，因此特地介紹這間位於雲林麥寮的「Mr.KUO-I 憨漫先生」。

Mr.KUO-I 憨漫先生

Mr.KUO-I 憨漫先生在研發這款黑糖珍珠鮮奶的過程中，店家在材料上著墨了許久，別於一般黑糖糖漿，加入了風味更加香醇可口的「黑糖蜜」，而供應商在製作過程中全程都只用黑糖與水精心調製，渾厚又優雅的香氣絕對讓你打破對黑糖的框架與認知。

▲Mr.KUO-I 憨漫先生 〈黑糖珍珠鮮奶〉

看著黑糖蜜深棕色的渾厚色澤優雅纏繞在杯身，如同曼妙的舞者踏著絕倫的舞步，步步勾引你領受它的扎實香氣，接著倒入現煮的Q彈珍珠，最後再將新鮮滑順的鮮奶倒入混合，這過程中堅持絕不摻入一滴水，三者精采的融合在一起，比例拿捏的恰到好處，是茶香、奶香、珍珠三者皆佔有穩定份量的上乘之作，沒有特別偏好哪項特色的你，「Mr.KUO-I 憨漫先生」這款黑糖珍珠鮮奶絕對可以滿足你挑剔的嘴。

▲Mr.KUO-I 憨漫先生 〈黑糖珍珠鮮奶〉

珍珠奶茶在現今飲料文化裡不僅是超人氣飲品，同時也是台灣之光，各店家所創造出的珍珠奶茶口感更是五花八門，不管在炎炎夏日或寒風料峭的冬日都是撫慰心靈的良伴，每次站在飲料店前都在煩惱眾多飲品中不知從何下手嗎？不妨就點杯珍珠奶茶吧！

▲圖片來源：萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop





想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」