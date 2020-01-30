奢華享受平價消費！ 台中高人氣「港式飲茶」餐廳

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位於文心路與市政北一路口，偌大而氣派的寶麗金港式飲茶餐廳-市政店，典雅的外觀內，則是開闊且美輪美奐的場地環境。中式風格大紅燈籠形成一條迎賓道，左右兩旁各有裝潢精緻的用餐環境，走到底，則是婚宴會館的洽談區。

▲挑高氣派的環境，給人舒適感 分享 facebook

▲大片落地窗與水晶燈，用餐空間明亮愜意 分享 facebook

不僅提供小家庭聚餐，更為寶麗金婚宴會館打造全新的婚禮盛宴，而其中的靈魂人物，便是曾任二任總統御廚的伍洪成師傅擔任行政總主廚。

▲用餐也能看見廚師們料理，像是場美食秀 分享 facebook

▲曾任國宴主廚的伍洪成師傅，堅持道地口味 分享 facebook

談到八大菜系，粵菜便是一絕，屈大均《廣東新語》就記載：「天下所有食貨，粵東幾盡有之，粵東所有之食貨，天下未必盡也。」不過，廣東菜的烹調食材即便再多樣，廣東廚師也總能將食物改變後，還能滲透出食物原本的味道。入行已經四十多年的伍洪成師傅便是其一。堅持傳統中國文化的功夫菜餚，重視食材新鮮與細工，更用經驗配出一道道色香味俱全的料理。

▲如同水果般的黑蒜，沒有蒜頭的嗆辣 分享 facebook

像是近年火紅的黑蒜，便是選用台灣本土蒜頭，自製成健康的黑蒜，簡易搭配蘿蔓生菜葉，單吃猶如水果般酸而香氣夠，放入口中綿密而化於無形，更適合年長者或是小朋友食用，不過，這道看似簡單的菜餚卻是菜單上沒有的私房菜。

▲廣東炒麵貼心將料與麵分開 分享 facebook

談到廣東菜，大致可分幾種：燒臘、點心（港式）、炒菜，寶麗金港式飲茶餐廳在火炒的料理上，重視視覺與食之味，宛若一座小山的，正是許多人愛吃的「廣東炒麵」，有別於其他餐廳，直接將勾芡淋在麵體上，而是將麵條處理至兩面金黃，配著干貝、蝦仁等海鮮以及青江菜享用，就算吃到最後一口，麵條依舊硬脆如餅乾。

▲避風塘炒蝦 分享 facebook

▲如小山造型的鮮蝦腐皮捲 分享 facebook

避風塘炒蝦則以八匹肥美蝦子，大火快炒，並細心剝去大致外殼，讓人著手便能享用。另一道高聳如山的蝦仁料理，竟是鮮蝦腐皮捲，伍師傅表示，就是要讓饕客在品嘗前能看見飽滿的草蝦，用視覺刺激味覺。

▲琥珀銀杏百合炒 分享 facebook

若喜歡品嘗蔬菜，則「琥珀銀杏百合炒」以百合、銀杏與進口蘆筍勾芡快炒，再放入自製的炸麵碗，佐上些許核桃、生菜，吃起來爽口不膩，更能吃出蔬菜本身的清甜味。

▲肥美的燒鴨可見鴨油緩緩流下 分享 facebook

▲燒臘單吃就很美味 分享 facebook

嗜肉的賓客，建議點上一份燒臘，叉燒、油雞與燒鴨，鴨子來自北京種，脆度適中的外皮與鮮嫩的肉質，撇除鴨肉易柴的刻板印象。除了海蜇皮之外，一邊是蔥油醬，用於雞肉、一邊是適合鴨肉的酸梅醬，為本來就很美味的肉品再增添些許香氣。

▲傳統港式小點也是店內主打 分享 facebook

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炒菜之餘，港式小點也是主打，港點多由香港師傅製作，多達四十幾道餐點，像是蟹粉小籠包、韭菜蒸餃等，這宛如水晶般剔透的蒸餃，用糯米粉提升Q度，且不容易破，不用擔心筷子一夾就散。

▲傳統與創意迸出港點新滋味 分享 facebook

▲加入皮蛋的叉燒酥，多了幾分Q勁 分享 facebook

▲餐後來份芝麻球作為飯後甜點也不錯 分享 facebook

更有揉合傳統與創意的港點，加入皮蛋的叉燒酥，沒有皮蛋的腥味卻保留皮蛋的彈牙，層層酥皮更能看出港點師傅的真功夫。自創的肉桂蘋果酥，則是小巧愛心形狀，肉桂作為提味並不搶了蘋果滋味。還有包裹兩種餡料的芝麻球，絕對讓人吃出驚喜感。

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伍師傅說：「成本是老闆的事，我們的事，就是要對客人負責。」堅持原味、地道功夫，希望美食家無須遠赴香港、不用北上，在中部就能嚐到正統手路菜。

【寶麗金港式飲茶餐廳-市政店】

店家地址：台中市西屯區市政北一路15號

店家電話：04-2252-7777

營業時間：11：30～14：30、17：30～21：00

粉絲專頁：https://goo.gl/MueP7V





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