台中一日遊規劃　特搜台中熱門餐廳、景點，看完就出發啦！

經過舟車勞頓後肚子總是特別容易餓，身為主人的你一定要趕快帶你的貴客去飽餐一頓，從台中火車站出發，讓我們來看看台中有什麼必吃必玩的吧！

楓の飯

說起台灣的傳統古早味，你直覺會想到什麼呢？相信許多人心中一定都會有「滷肉飯」這個選項蹦出！這間在台中車站附近的「楓の飯」就是一間主打道地傳統台灣味的餐廳，其滷肉飯高超的烹調手法更是令台灣人與外國遊客都讚不絕口。

招牌的「月見飯」先在白飯放上一顆晶瑩的生蛋黃，接著淋上店家獨門特製的特調醬油，最後撒上青青蔥花，蛋黃濃郁的風味搭上微甜的醬油，滑順鹹香的好滋味令人一口難忘！

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同時店內的滷肉飯更是使用上等的黑毛豬為材料，肉質與香氣較一般豬肉更為濃郁厚實，吃完相當過癮。

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若你本身偏好較為清淡的口味，店內的瓜子肉飯也能滿足你，滿滿的古早味讓人吃完彷彿進入時光隧道，非常適合喜歡傳統風味的你去試試。

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【楓の飯】

地址：台中市中區建國路214號

電話：0422232156

營業時間：12:00 - 20:00

粉絲專頁：https://bit.ly/2LXMcVt





吃飽後當然要散散步，剛好離火車站不遠有一個充滿歷史氛圍且非常適合拍照逛逛的景點，準備來去充滿日式氛圍的道禾六藝文化館(刑務所演武場)啦。

道禾六藝文化館(刑務所演武場)

道禾六藝文化館的前身是日治時期的一座刑務所修道館，而在中華民國政府接手管理後則改建為台中監獄，直至民國81年時監獄遷至大肚山後才開始慢慢轉型為供民眾參觀休憩的公共場所，而現在端莊優雅的建築氛圍更看不出在民國95年時它曾經遭受一場嚴重的祝融之災，所幸在工作人員積極搶救以及翻新過後，得以呈現現今古色古香的風貌。

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▲圖片來源：台中觀光旅遊網

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▲圖片來源：台中觀光旅遊網

道禾六藝文化館為現今台灣僅存的日治時期武道館建築，不僅能來現場懷古思幽，緬懷歷史的種種，同時假日也有許多市集進駐，是個無論散步、拍照都很適合的景點。

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▲圖片來源：台中觀光旅遊網

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▲圖片來源：台中觀光旅遊網

【道禾六藝文化館(刑務所演武場)】

地址：臺中市西區林森路33號

電話：04-23759366

官方網站：http://bit.ly/3ab7UzU

開放時間：週二至週日 9:00-12:00，13:00-17:00

門票資訊：免費參觀；婚紗、COSPLAY及商業攝影酌收場地清潔費





中央書局

於1927年開幕的中央書局，可是當時火紅的聚會場所，時常聽家中長輩聊起它，80年代隨著台中都市的重心轉移、商機日漸衰退之下，中央書局的老闆於1998年忍痛熄燈結束營業，然而在沉寂將近20年後，終於又在中區第二市場附近人潮洶湧的地段重新落成再出發，相信不少老一輩的台中人看到記憶中的中央書局再度回歸，心中應該感慨萬千吧。

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▲圖片來源：IG@carina16

本身米白色圓樓的裝潢將其打造的很有懷舊風情，如果去過台南的林百貨，店內的氛圍與整體裝潢和中央書局比對下來，會有一種似曾相似的感覺。

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▲圖片來源：IG@kawamuru0402

書店裏頭也不僅僅只有販售書籍，二樓除了是餐廳之外更有販賣台灣在地風格的手工藝品，未來也不定時會有小型展覽可以參觀，若你們本身是個書卷氣息濃厚的文青，中央書局絕對會讓你覺得不虛此行。

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▲圖片來源：IG@agbrlin

【中央書局】

地址：台中市中區台灣大道一段235號

電話：04 2225 9024

粉絲專頁：http://bit.ly/30n1FVg

營業時間：上午11:00 - 下午8:00 週二公休





接連逛了兩個地方，中午的滷肉飯也已經消化的差不多了，這時來個午後小點似乎是個不錯的選擇，台灣特色美食除了滷肉飯外，還有一項同樣在國際也擁有高聲量的美食，那就是臭到遠近馳名，外國客來台都想品嚐的臭豆腐。

陳記酥嫩臭豆腐

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位於北屯的陳記酥嫩臭豆腐相較於其他店家最大的差異在於本身的酥脆程度，而其酥脆祕訣就在於老闆採用「兩鍋油炸」的方式，先將臭豆腐放到約150度C低油溫內炸到熟透軟嫩後，再將臭豆腐撈到另一鍋200度C高溫中將外皮油炸至酥脆，並將湯汁鎖在裡頭，每口咬下，皆能感受到滿滿的湯汁在嘴裡噴發，值得注意的是陳記酥嫩臭豆腐採用的是沙拉油而非傳統的豬油，因此就算你是素食主義者，同樣也能大口安心地享用盤中美味的臭豆腐喔！

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店內主打的特色可不只有酥嫩臭豆腐，擁有辛辣感的麻辣豆腐與鴨血同樣不遑多讓呢！

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【陳記酥嫩臭豆腐】

地址：台中市北屯區崇德二路一段161號

電話：0972-377-876

營業時間：15:00-22:30

粉絲專頁：https://bit.ly/37KVbCK





品嚐完"下午小點"趁著還沒天黑的美好時光，趕緊再去距離陳記臭豆腐不遠的台中眷村文化館散散步吧。

台中眷村文物館

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▲圖片來源：IG@manniwou

去年秋天紅透國片界的「返校」都看過了嗎，若你也是影迷，進到園區內看到許多傳統古早的擺設與小物，感觸一定會很深，裡頭的場景布置、物品，從小至肥皂、郵票大至麻將間的規劃都能清楚讓人感受到當時生活的氛圍與情懷，舊有時期的種種在現代或許已漸漸看不到，但其中的美好與步調都能在這窺見昔日的一角，喜歡台灣傳統古早特色的你，就趕緊來參觀吧。

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▲圖片來源：IG@manniwou

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▲圖片來源：IG@manniwou

【台中眷村文物館】

地址：台中市北屯區天祥街19號

電話：04 2233 4073

粉絲專頁：http://bit.ly/3ae799k

開放時間：上午10:00 - 下午12:00 、下午2:00 - 下午5:00 週一及國定假日公休

門票資訊：免費





除了眷村文物館之外，附近一處的「一德洋樓」也絕對讓你深深著迷在其中，一徳洋樓本身以三合院融合了近代的日式洋樓的風格在裡頭，在一旁的兩層樓高小洋樓更以碎石頭打造外牆，並設有一個半圓形的陽台，在當時可是相當摩登時髦的時代建築呢！

一德洋樓

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▲圖片來源：台中觀光旅遊網

本身以紅磚打造的三合院是日治時期富商林懋陽與妻子結縭時所建，如今是全台保存最為良好的日治時期豪宅，宅第裡頭的風格更是結合了濃濃的日本和室風味。

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▲圖片來源：台中觀光旅遊網

而參觀完建築後，一徳洋樓裡頭更複合了禧院囍餅、羅布森冊店與布朗尼甜點！

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▲圖片來源：台中觀光旅遊網

無論是午後來拍照打卡、享受氛圍享用下午茶，一德洋樓都是十分適合的選擇！

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▲圖片來源：台中觀光旅遊網

隨著天色漸暗，也來到了晚餐時間，今天特別選出了三間不同風格但各具特色的餐廳讓大家參考，就讓我們趕緊來一探究竟。

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▲圖片來源：台中觀光旅遊網

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▲圖片來源：台中觀光旅遊網

【一德洋樓】

地址：台中市北屯區文昌東十一街14巷1號

電話：04 2233 3326

粉絲專頁：http://bit.ly/2NyK07U

開放時間：上午9:00 - 下午6:00 週一公休

門票資訊：免費





天童鍋物

不論天氣濕冷還是酷熱，鍋物美食一直名列在大家的美食排行榜前三名中，這間位於台中北屯的天童鍋物，憑藉著澎派食材與多風味的濃郁湯頭，讓開幕不久的它就已悄悄養出許多忠實顧客，當然這也是小編的美食口袋名單中之一啦。

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室內以舒服的木質裝潢搭配極具設計感的燈具與石牆，讓人有種回到家中溫暖的舒適感，其中天童鍋物本身最厲害的特色便是湯頭，以老闆自創的獨門配方，加上採用嚴選產銷履歷認證的紅羽土雞、豬龍骨及多種新鮮蔬果、香辛料共同熬煮14個小時而成，鮮甜、濃郁的口感讓人光聞到香氣就已垂涎三尺。

一般的火鍋店通常使用的不鏽鋼薄皮鍋，湯底加熱快，但同時也散熱快，天童老闆不惜下重本選擇保溫性極佳的「鑄鐵鍋」，就是想保留助湯頭本身的精彩風味，而店內五顏六色的湯底都各有特色，從日式、韓式到南洋風味應有盡有，喜歡獨特口感、多元風味的你，趕緊推開天童鍋物的大門，入內享用一鍋好湯吧。

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【天童本湯鍋物】

地址：台中市北屯區建和路二段269號

電話：0424376659

營業時間：11:00-14:30；17:00-22:30 (最後點鍋時間21:30)，公休日請於臉書查詢

粉絲專頁：http://bit.ly/2QqfFsL





瑞瑟手作廚房

為了滿足現代人不同的飲食喜好，許多業者紛紛推出客製化餐點，由客人決定餐桌上的內容，已漸漸成為餐飲市場上的主流。

瑞瑟手作廚房是一家以重機為主題的特色餐廳，裡頭從義式料理、炸物小菜到咖哩餐點都有販賣，其中飲料欄裡的「隨便喝」飲品更搭配可客製化的彈性元素，創意特色融合與眾不同的心思，從這裡就能略知一二。

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其中店內招牌主打的「一百顆蛤蜊義大利麵」更是需提前預訂，滿滿的蛤蜊端上桌，絕對能讓你吃好吃滿，難怪享用過的饕客都說這道菜根本必須改名為「蛤蜊佐義大利麵」！這道料理還加入了奶油醬及九層塔提味，讓人有一種在熱炒店吃海鮮的親切與熟悉感，麵條部分收汁收得比較快，建議要趁熱吃才能體會到麵條Q彈的動人口感。

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在現今講求速成便利的時代裡，能享受到溫暖富創意的特色料理已經少見且稀奇了，若想體驗一下實在又豐盛的異國料理，瑞瑟手作廚房將會是你首要選擇。

【Racer's Kitchen 瑞瑟手作廚房】

地址：台中市北區德化街27號1樓

電話：04-22370073

營業時間：11：00-14：00、17：00-24：00／週三公休

無菜單客製化料理：牛排料理、海鮮料理、創意料理等需提前預約

粉絲專頁：http://bit.ly/34jabop





岩本町

以自身所學努力鑽研，開發專屬自己風味的職人店面，位於精誠十六街巷口內的【岩本町】是一間台中碩果僅存的傳統日式料理店，師傅不僅在各式食材上費煞苦心，更是不惜重本採用活殺、現烤鰻魚的方式來製作傳統的鰻魚飯，為的就是要給消費者體驗昔日傳統帶給人們溫暖動心的滋味。

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店內主打的招牌是活殺現烤的特製鰻魚飯，【岩本町】在店內的水缸內存放新鮮活鰻，並於客人訂製時親自料理鰻魚，從電暈到殺魚的過程通通不假他人之手，俐落精熟的手法不僅昭告客人新鮮現製的保證，同時材料、醬汁的選擇上也通通不馬虎：特製的烤爐所使用的是質地非常堅硬的備長炭，燃燒的高溫度可維持較久的時間，而燒出來的火勢卻沒有一般傳統木炭的熊熊烈火，反而是溫和細火，因此拿來料理需要精心處理的鰻魚是最恰當的選擇。

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醬汁則是以醬油、清酒、魚高湯及糖鹽等調味料下去熬製調理，將15公升的醬料濃縮成將近三倍的絕品醬汁，細膩順滑的褐色透著些許赭紅；甜中帶鹹卻不會有怪異的口感，再搭配以備長炭燻烤、多汁鮮美的鰻魚，讓你為今天的豐富行程畫下完美的句點。

今天逛完許多日治時期留下的建築，受到濃厚的日式情懷所影響，想來份精緻但有扎實的日式料理嗎，那不妨推開【岩本町】傳統木製推門，入內享受師傅那匠心獨具的暖心料理吧！

【岩本町】

地址：台中市西區精誠十六街37號

電話：04 2325 2032

營業時間：上午11:30 - 下午2:00 、下午5:00 - 下午9:00 周一公休

粉絲專頁：http://bit.ly/2ORFBOi





台中不僅是美食與風景的魅力之都，同時其歷史背景與獨有的特色都十分適合花時間來場深度之旅，假日不知道要去哪玩了嗎，那麼不妨來踏踏這座步調緩慢、氣候舒適的城市吧！

台中一日遊規劃

台中火車站→楓之飯(銅板美食)→道禾六藝文化館(刑務所演武場) →中央書局→陳季臭豆腐→台中眷村文物館→一德洋樓→天童鍋物(火鍋)/ 瑞瑟手作廚房(義式料理) /岩本町(日式料理)





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