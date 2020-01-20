滿天都是柑仔糖！鹿港桂花巷夢幻「糖果燈籠海」來襲 新春繽紛打卡聖地快搶拍

這次鹿港的新春，又添了一幅超繽紛的巷弄美景啦！去年端午節引爆人潮的桂花巷藝術村，這次以全新糖果色造型的燈籠海重磅回歸，一個個高掛在天上的七彩燈籠，就像滿天佈滿不同口味的糖果，讓遊客直呼太可愛！

圖／IG@tw.carina授權 分享 facebook 圖／IG@molly888666授權 分享 facebook

配合即將來臨的春節，各處燈會都已經陸續亮燈，彰化縣的鹿港也在前陣子試燈後，於1/18正式點燈。雖然鹿港藝術村的街道不算太長，但入夜亮燈後的七彩「糖果燈籠海」非常壯觀，數以千計的燈籠不規則地垂掛在天，延伸成空中燈海隧道，成為了大家新年熱門的夢幻打卡聖地。

圖／IG@tw.carina授權 分享 facebook 圖／IG@molly888666授權 分享 facebook

作為藝術園區的鹿港藝術村，周邊也集結了不少文創商店，古色古香的氛圍讓懸掛在空中的燈籠，看起來特別像古早味「柑仔糖」。即日起每晚6點到10點，都可以看到一盞盞可愛的空中燈籠，春節限定的好景可別錯過啦！

圖／IG@molly888666授權 分享 facebook

不過去年人潮爆多，不少遊客比起燈籠海，只拍得到更多的「人海」，所以如果想拍到乾淨的空中燈海，可能要趕快卡好時間去搶拍囉！

圖／IG@molly888666授權 分享 facebook 圖／IG@bb211019授權 分享 facebook

鹿港桂花巷藝術村

地址：彰化縣鹿港鎮洛津里桂花巷7號

時間：18:00-22:00亮燈（預計到元宵）

圖／IG@bb211019授權 分享 facebook

延伸閱讀：

．最夢幻"海市蜃樓"！台南「月津港燈節」1/18浪漫回歸 20組奇幻燈飾點亮海港

．巨型天燈、復古老宅 大江購物中心懷舊風景點走春必拍