當重機遇見手作料理!「100 顆爆量蛤蜊」義大利麵鮮濃登場

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為了滿足現代人不盡相同的飲食喜好，越來越多業者紛紛推出客製化餐點，由客人自己決定餐桌上的內容，成為現在餐飲市場的顯學。瑞瑟手作廚房是一家以重機為主題性質的餐廳，不過可別以為這裡只有冷冰冰的機械展品，熱情似火的老闆及手做料理將帶給你溫暖的感受。

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實際上，瑞瑟手作廚房距離一中街不遠，跟台中在地人所熟知的老牌電影院「親親戲院」更是只有幾步之遙。從早上一路營業至深夜，無論何時都很適合來此聚餐、打打牙祭。

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隨著一年一度的聖誕佳節即將到來，瑞瑟手作廚房的門面也開始妝點起了溫馨的聖誕裝飾，由聖誕樹和雪人迎賓，提早捎來了聖誕氣息。

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瑞瑟亦即 Racer 賽車手的音譯，光從名字和 logo 就不難發現老闆是一位重機迷。

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店內格局狹長，洋溢著簡約但不失格調的輕工業風。有趣的是，老闆還在店裡大方展示自己的車衣、車帽。雖然目前因為忙著張羅店內事務而少了許多外出騎車跑山的機會，但能將料理跟重機這兩項興趣和諧結合在一起，也算是一種得天獨厚的幸運呢！

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想要和老闆們互動的人，不妨選擇吧檯邊的座椅。

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店門口所停放的 BMW S1000RR是店長的愛車，切記不要隨意觸摸哦！為了向車界傳奇致敬，車身上還特別印有神級賽車手Valentino Rossi 猴王的 46 號車號。

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連身皮衣及賽車帽同樣也是老闆心愛的收藏。擺在自己每天都看得到的工作檯前，或許也有提醒自己莫忘初衷的意味呢！

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這裡也收藏了 VR46 冠軍系列的重機模型，老闆對重機的熱愛和癡迷程度可見一斑。

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從店內的裝潢擺設，到客人所用的餐具、杯子等，都可看到店家對細節的講究。特別請人在刀叉握柄、杯身雷射打印上店名和 logo，展現出獨一無二的風格。

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瑞瑟手作廚房以義式料理為主，提供義大利麵、義式燉飯、咖哩飯、炸物小菜跟「隨便喝」的飲品。搭配可客製化的彈性元素，還能變化出更多選擇。同時，這裡也適合團體聚會或活動包場，而且可全額折抵消費。12月初甫新增早場時段，現在橫跨早、中、晚及宵夜，隨時想吃都能這裡大快朵頤！

此外，凡12月當日壽星，獨享肋眼買一送一的優惠。即日起到1月15日止，只要跟門口的雪人合照打卡就送松露薯條（每桌一份，需消費滿200元以上）。

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日式炸豬排咖哩飯

店長本身從學習烘焙起家，轉戰餐飲亦是游刃有餘。咖哩飯系列屬手作廚房中較偏日系調性的品項。咖哩醬吃起來甜甜的，尾韻微辣，搭配鬆軟的馬鈴薯塊、紅蘿蔔，風味相當清爽。

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將自己醃製的豬里肌肉輕裹炸粉，吃起來不僅有嚼勁，還保留了一定的水份。假如想要吃得更豐盛一些，可加價30元增加起司絲和滑蛋。另外，也有不含主菜的純粹咖哩飯與日式唐揚雞咖哩飯。

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招牌奶油明太子義大利麵

以柳葉魚卵和鱈魚卵調製而成的明太子醬，充分沾裹在Q彈的義大利麵上，配料呈色繽紛清爽，吃來則是濃郁滑口帶鹹香。

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青醬海鮮義式燉飯

「能自己做的，就不假手他人。」就連同業往往避之唯恐不及的青醬，即便作法繁雜，也堅持自己按部就班製作而成。用九層塔、鯷魚、蒜頭跟松子打製的青醬味道很清香，與盤中淡菜、魷魚、鮮蝦、蛤蜊等滿滿海味相得益彰。

在上桌之前，會再用噴槍炙燒燉飯表面增加香氣。其中，蝦子特別經過手工去殼、剪鬚，讓客人輕鬆享受免剝蝦。嫩煎干貝更選用可生食等級，將表面煎至微焦上色，中間依然維持粉嫩狀，吃得出藏不住的鮮味。

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唰的一聲，一大盤新鮮蛤蜊豪邁下鍋。這是瑞瑟手作廚房的客製化料理「一百顆蛤蜊義大利麵」，扎扎實實的一百顆蛤蜊，就是要你吃好吃滿！

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一百顆蛤蜊義大利麵(限量供應，須提前預約)

「這道菜應該叫做蛤蜊佐義大利麵才對吧！」朋友看到我轉發給他的照片，立刻打趣的回道。的確，份量浮誇的蛤蜊盤，還真讓人分不清楚是在吃義大利麵還是在吃蛤蜊了！蛤蜊當中加入奶油醬及九層塔提味，有一種在熱炒店吃海鮮的親切感。義大利麵部分收汁收得比較乾，建議趁熱吃口感會比較好。

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炙燒安格斯肋眼牛排佐松露

以美國 Choice 等級的安格斯肋眼牛排為主角，一客約8盎司，份量不多不少剛剛好。一般建議熟度落在5到7分，肉質的嚼感會比較適口。牛排第一輪煎過後會先放在旁邊靜置，等到回煎後再放上蒜頭、奶油及百里香增味。

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當中讓整體風味更上一層樓的，是店長會在牛排表面淋上松露油、松露鹽與松露醬，透過絕妙的香氣把肉質昇華到另一種層次。肋眼邊緣焦香、肉質透著讓人垂涎的粉嫩色澤，嚐來噴香有嚼勁。

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在這個事事講求速成的時代，瑞瑟手作廚房依然堅持「土法煉鋼」，選擇以相對費時的手工製作餐點，為顧客食的安全、健康把關。並匠心獨運地將重機和料理兩種興趣加以結合，打造靜巷中的一隅桃花源。

【Racer's Kitchen 瑞瑟手作廚房】

地址：台中市北區德化街27號1樓

電話：04-22370073

營業時間：11：00-14：00、17：00-24：00／週三公休

均消價位：$250

無菜單客製化料理：牛排料理、海鮮料理、創意料理等需提前預約

停車資訊：天祥公有停車場，約距400公尺

粉絲專頁：http://bit.ly/34jabop





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