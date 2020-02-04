來進補啦！后里高CP值石鍋　獨門「精燉燜鴨鍋」每日限量

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后里「座上嗑」位在離后里火車站不遠之處，出火車站後步行約15分鐘即可抵達，座上嗑開幕才短短七個多月，卻已在網路上累積了大量的好評，因此也吸引了相當多的火鍋愛好者特地從市區前來品嘗。

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有別於一般傳統小火鍋店給人的雜亂印象，座上嗑的用餐環境十分新潮時尚，外牆上所使用的六角形磁磚便已讓人感受到這間店的年輕氣息。而店外的候位區也十分寬敞，搭配白色鵝卵石、草皮還有可愛的公仔裝飾，讓客人在等候用餐時也可以盡情地拍拍美照。

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店內環境也十分寬敞舒適，以現代感的裝潢與鮮明的色彩營造活力氛圍，讓顧客有著享用美食的好心情。除了一般的用餐座位之外，還有適合單身族群的流線型的吧檯位置以及可容納10人的獨立包廂區，滿足各式顧客的需求。

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店內的洗手間也極具時尚感，為的就是讓顧客能在這裡舒服無壓力的輕鬆享用美食。

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座上嗑主打個人石鍋，真材實料的湯頭是使用新鮮的蘿蔔、玉米、洋蔥、高麗菜等蔬果跟大骨一起人工慢火熬煮而成，絕不添加味精及雞湯粉等人工添加物，嚐起來鮮甜回甘。

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高人氣的經典石頭鍋是用香油、魷魚絲及洋蔥下去拌炒，再加入白芝麻逼出香氣，最後倒入高湯調製而成，對於喜歡經典口味的老饕來說是后里鍋物第一首選。

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燒酒類的「來酒補」系列鍋物也相當受歡迎，燒酒雞鍋更是必點菜色，店家選用烏骨雞搭配高級食材溫補配方，四季皆可享用，不易有一般吃燒酒雞的燥熱感。一樣是以石鍋先加入麻油、薑片拌炒，雞肉下鍋後，香味馬上溢出，令人食指大動，接著豪邁地不惜成本倒下一瓶半的米酒，採用純酒燉煮，不加一滴高湯，煮滾後點火，火焰立刻竄升，可謂是視覺與味覺的一大享受。

座上嗑的老闆表示，以前是開快炒店起家，現在轉型開火鍋店主要是為了完成愛吃火鍋的兒子一直以來的夢想。不過，在研發菜色時仍然結合了一些經典的中式菜餚為靈感，而成為現在所看到的獨家口味，像是「精燉燜鴨鍋」即是由「中式燜鴨」轉變而來。湯頭使用米酒、麻油與薑一同燜煮5個小時，鴨肉入口即化，軟嫩口感令人難忘，也成為超人氣的一道美食。

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「干貝麻辣鍋」更是許多嗜辣如命的饕客必點鍋物，湯頭裡加入干貝增加鮮甜度，香辣過癮但不會讓人覺得難受，亦沒有一般麻辣鍋會有的油膩感，讓人可以放心飲用高湯。

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「鱻味番茄鍋」加入鮮蝦及月桂葉等食材熬煮，帶有蔬果甜香與大海的鮮味，搭配海鮮或肉品食用都是絕配。

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「起士泡菜鍋」採用奶油與香濃起司，再加入泡菜拌炒，帶點微辣的濃厚湯頭，廣受喜愛，店家還會附上兩大片起司，無論是包裹肉片一起煮或是放在王子麵上自製部隊鍋都相當美味。

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每日限量的「芋香牛奶鍋」更是店裡的一大特色，採用新鮮芋頭加牛奶熬煮，湯頭溫順香醇，不只可以在湯裡撈到一塊塊煮得綿密的芋頭，店家還附上芋泥球讓顧客可以自由添加調整喜歡的濃稠度，相當貼心，也是絕對不會在外面看到的獨家口味，非常值得一試！

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除了各式湯頭之外，座上嗑的肉品也是絲毫不馬虎，種類多達十幾種，除了特級雪花牛、特選嫩肩牛、特選五花豬等肉品，甚至還提供上等「日本A5和牛」，滿足顧客挑剔的味蕾。肉品皆採用原塊肉現點現切，保持肉質的新鮮度。

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肉盤分為L及XL兩種份量，肉量十足，絲毫不手軟，讓座上嗑成為后里口耳相傳的高CP值火鍋店。

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海鮮總匯拼盤的份量也是相當豪邁，有超大的天使紅蝦、草蝦、白蝦、鮮蛤、魚片及透抽等多種海鮮，皆是新鮮直送，讓喜歡海味的饕客可以吃得非常過癮！

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除了美味的鍋物之外，座上嗑還有無限量供應的意麵、王子麵與冬粉等副食、各式飲料與獨家醬料，不怕客人吃，只怕你吃不完，讓食量較大的顧客也能無負擔的大快朵頤！

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飯後還有店家供應的季節特色甜點，讓這一餐畫下一個完美的句點。甜點都是期間限定口味，夏季有時會提供高人氣的王功名產「泉芳枝仔冰」；冬季則有機會吃到香Ｑ的冰麻糬，更有許多隱藏版點心，就要看看各位的運氣囉！

整體而言，「座上嗑」的鍋物CP值相當高，口味獨特且美味，是后里美食的扛霸子，建議大家下次來到后里時不妨來品嘗看看喔！

▼參考菜單

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【座上嗑－個人石鍋】

地址：台中市后里區甲后路一段456巷18號

電話：04 2558 3969

營業時間：上午11:00 - 下午2:00 、下午5:00 - 下午10:00；假日營業時間 上午11:00 -下午10:00(假日全天營業，中間無休息)

均消價位：$350

停車資訊：台灣聯通停車場-后里文明場

粉絲專頁：https://bit.ly/2P9nSRp





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