「2020台灣燈會在台中」激省交通攻略懶人包 免費接駁車路線直達展區

2020台灣燈會即將於2/8在台中后里花博園區璀璨登場，主燈區截至2/23為止，於后里森林及馬場園區展出，副展區則早於12月提前點燈。

本次燈會交通規劃為「鐵路加接駁」，遊客從「后里火車站」一出站，即可立馬搭車前往主展區，假日也有10條公車及接駁車直達副展區。今天就來為大家整理交通攻略，只要善用大眾運輸，搭配免費接駁車的路線，絕對讓你逛燈會省省的！

圖／取自「2020台灣燈會在台中」台灣燈會官網 分享 facebook

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主展區（后里森林及馬場園區）

｜大眾運輸+步行｜

搭乘高鐵：高鐵+火車+步行

北部：搭乘至高鐵苗栗站，步行至台鐵豐富站轉乘火車至后里站，跟著「台灣燈會」指引牌面走即可抵達。

南部：搭乘高鐵台中站，步行至台鐵新烏日站轉乘火車至后里站，跟著「台灣燈會」指引牌面走即可抵達。

搭乘台鐵：火車+步行

搭乘台鐵至后里站，跟著「台灣燈會」指引牌面走即可到達展區

搭乘客運：客運+步行

·國道客運

直達展區：搭乘6606及6606-A等豐原-臺北路線於馬場入口站下車，步行馬場路至展區。

·臺中市區轉乘

【臺中轉運站】：於臺中轉運站下車後步行至臺中火車站，轉乘臺鐵至臺鐵后里站後步行至展區。

【朝馬轉運站】：於朝馬轉運站下車後步行至市政北七路秋紅谷接駁站，轉乘接駁車至北轉運站後步行至展區。

·公路客運

搭乘5666(后里國中-三櫃)路線，於下后里站下車後，步行甲后路銜接內東路至展區。

搭乘市區公車：公車+步行

搭乘92、155、155副、212、213、214、215、226、226延、811、812及813等公車路線，森林展區於「內東大山路口」或「啟明學校」等公車站下車；馬場展區於「馬場后科路口」公車站下車。

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｜自行開車+市區接駁車｜

1.大里運動公園接駁站：私人車輛可停放於大里運動公園停車場，步行至勝利二路大里運動公園接駁站，轉乘接駁車至北轉運站後步行至展區。

2.秋紅谷接駁站：私人車輛可停放於秋紅谷停車場、朝富停車場及惠順停車場，步行至市政北七路秋紅谷接駁站轉乘接駁車至北轉運站後步行至展區。

3.太原接駁站：私人車輛可停放於太原停車場，步行至和順路太原接駁站轉乘接駁車至北轉運站後步行至展區。

4.北水湳接駁站：私人車輛可停放於公138停車場及水湳轉運中心停車場，步行至經貿九路北水湳接駁站轉乘接駁車至北轉運站後步行至展區。

5.沙鹿火車站接駁站

搭乘火車：於臺鐵沙鹿站下車至西站出口，步行至青年路沙鹿火車站接駁站，轉乘接駁車至北轉運站後，步行至展區。

自行開車：私人車輛可停放於沙鹿火車站停車場，步行至青年路沙鹿火車站接駁站，轉乘接駁車至北轉運站後，步行至展區。

副展區（文心森林公園）

副展區的接駁站假日也備有專車前往文心森林公園燈會現場，遊客們都歡迎使用哦！

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外圍停車場接駁站(1、2號)發車(約10~15分鐘1班)

週五：首班車為13:30，末班車為21:00

週六、日：首班車為09:30，末班車為21:00

文心森林公園接駁站(1、2號)發車(約10~15分鐘1班)

週五：首班車15:00，末班車22:30

週六、日：首班車11:00，末班車22:30

交通管制

最後提醒大家，主展區2/8起每日都設有交通管制區，外車需要憑證進入。而副展區假日也採單邊管制，禁止私人汽、機車通行，計劃好開車的旅客要好好留意交通資訊囉！

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主展區：台中后里花博園區

地址：台中市后里區寺山路41號

副展區：文心森林公園

地址：台中市南屯區文心路一段289號

2020台灣燈會在台中舉行，副燈區已點燈開幕，市府打造全城燈會，與建商合作點亮北屯海天橋與和溪沿岸，打造拍照、打卡熱點。圖／台中市新聞局提供 分享 facebook

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