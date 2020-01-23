逛燈節不怕餓！「2020台灣燈會在台中」精選8家周邊在地美食必嚐

「2020台灣燈會在台中」2/8即將登場啦！在燈會來臨前，今天就為大家一次整理主展區周邊的后里在地美食，整理了讓大家可以安心吃、放心逛！

｜在地小吃｜

長林肉圓

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長林肉圓的臭豆腐及肉圓非常有名，每到營業時間都有大批人潮前去，搭配麵食，飽足感穩穩的，逛一整天燈會都不累啦！

后里鄭爌肉飯

燉煮入味且肥瘦適宜的爌肉，是許多饕客願意乖乖排隊、一定要吃到的美食！肉香味美，也適合逛燈節的大家來嘗一嘗味道！

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豬血財豬血湯

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豬血財為當地祖傳三代60年老店，而且燈會期間凡消費滿500，還會附送油豆腐小菜一份喔！

香蕉樹小吃店

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后里人從小吃到的巷弄美食之一，其中最有名的莫過於香菇肉羹麵，便宜又大碗，吃過的人都好評呢！

月眉榕樹下豬血湯

后里最經典的小吃就是豬血湯，其中位於月眉糖廠對面「榕樹下豬血湯」用料大方，也備受在地人喜愛，喜歡豬血湯的人記得去試一試囉！

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鮮肉湯包

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這家現做現賣的湯包也是后里在地極力推薦的小吃，一口就能吃下一顆，吃完又可以往下個前進啦！

｜甜品｜

鹿行艸地

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這家冰店位於后里火車站前的巷弄，主打純天然「水綿冰」，而且據說和挫冰、綿綿冰、雪花冰都單一口感都不同，嚐一波才知道！

貓大叔

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位於后里的隱藏版雞蛋糕，有許多如「黑糖麻糬」、「抹茶小湯圓」等特色口味，吸引不少人回訪。而且有店家很有個性，除了公佈週四位公休日，沒有固定營業時間，一般來說下午3點才開始，售完就收攤了！

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1.長林肉圓

地址：台中市后里區甲后路一段655號

電話：04-2558 9126

營業時間：16:00-22:00(週六公休)

2.鄭爌肉飯

地址:台中市后里區三豐路三段955號

電話:04-2557 8877

營業時間:10:30-14:30，16:30-20:00

3.豬血財

地址:台中市后里區民生路133號

電話:04-2556 5963

營業時間:06:10-14:20(週一公休)

4.香蕉樹小吃店

地址:台中市后里區復興街85號

電話:04-2557 2421

營業時間:09:00-19:30

5.月眉榕樹下豬血湯

地址:台中市后里區甲后路845號

電話:04-2556 4227

營業時間:07:00-14:00

6.鮮肉湯包

地址:台中市后里區民生路227號

電話:0933 517 628

營業時間:14:30-19:30

7.鹿行艸地

地址:台中市后里區甲后路一段523號

營業時間:無固定（週四公休）

8.貓大叔

地址：台中市后里區甲后路一段227巷39號

電話：0905 577 790

營業時間：11:00–21:00（週三公休）

台灣燈會地點

主展區-台中后里花博園區 (2/8-2/23)

地址：台中市后里區寺山路41號

副展區-文心森林公園 (12/21-2/23)

地址：台中市南屯區文心路一段

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