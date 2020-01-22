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彰化和美「實力派精緻甜點」 誘人草莓蛋糕少女心爆發

2020-01-22 09:01ShareLife分享生活

位於彰化和美的「DeerHer甜點廚坊」不僅推出許多精緻動人的甜點，更有搭配結婚喜慶推出的喜餅禮盒，生日時想來點不一樣的蛋糕選擇，來「DeerHer甜點廚坊」也一樣能滿足你的需求。

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採亮色系主題以及簡約風的「DeerHer甜點廚坊」在少有甜點店的彰化可說是十分亮眼的存在，一進門後大面積的花牆就已讓許多人少女心噴發，木質的裝潢擺設、純白色的簡約風格都讓人有種溫馨放鬆的居家感，而甜點本身的表現，更是讓人想前來拜訪的主因。

▲簡潔乾淨的白色主體搭配穩重的木製裝潢，讓人有種熟悉親切的居家感。
▲簡潔乾淨的白色主體搭配穩重的木製裝潢，讓人有種熟悉親切的居家感。
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▲大面積的花牆不僅是許多美照的產出背景，店內的優良採光，營造的靜謐氣氛也是吸引來...
▲大面積的花牆不僅是許多美照的產出背景，店內的優良採光，營造的靜謐氣氛也是吸引來客的一大因素。
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草莓塔

選用台灣的新鮮草莓製成，而現在也正逢草莓出產的大好季節，因此塔上的草莓各個嬌嫩欲滴、可口動人，新鮮香濃的卡士達香緹餡與塔體的奶油蛋糕搭配得精彩動人，卡士達醬本身濃厚的香氣與藏於塔內的奶油蛋糕相輔相成，兩者均勻混合時不僅沒有互搶風頭反而有種相敬如賓的氛圍，讓你在享用這塊草莓塔時能盡情沈浸在草莓酸香、香濃卡士達餡和奶油蛋糕的濃郁之中，不僅吃完不覺得膩口，享用後草莓的芬芳久久不散，口齒留香的感覺原來就是如此。

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草莓方舟

身為草莓控的你，享用完草莓塔還覺得不夠過癮嗎？那麼接下來這款草莓方舟絕對能滿足你對草莓的狂熱與愛好，本身選用海綿蛋糕為基底，但光以海綿蛋糕作為主角仍略顯單薄，因此加入了草莓、藍莓以及開心果增添其特色，蛋糕的口感在藍莓成熟知性的香氣和草莓酸香可口的調配下風味翻躍而昇華，其中竄出的鹹香滋味更是令人驚奇不已，原來老闆在製作過程中還秘密加入了清新順口的cream cheese，滿滿的誠意讓你一次嚐到多層次的風味及口感，蛋糕頂部則以新鮮草莓鋪好鋪滿，光是看到那滿滿的草莓，口水都快克制不住了！

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身為草莓的狂熱份子，這款草莓方舟不僅價格合理還附帶極高CP值，絕對能問鼎你心目中的甜點排行。 

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▲草莓與藍莓兩種不同風味的果香，在這款份量十足的草莓方舟內能同時嚐到，CP值極高...
▲草莓與藍莓兩種不同風味的果香，在這款份量十足的草莓方舟內能同時嚐到，CP值極高，非常值得嘗試。
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藍莓乳酪塔

若你本身不是草莓派的信徒，那麼來試試這款藍莓乳酪塔吧，這款店長推薦的藍莓乳酪塔，光討喜精緻的外型就已能引起許多少女們的尖叫，塔皮特別選用千層派的特製方法進行研製，口感與市面普通的塔類甜點相較之下更顯酥香脆，迫不及待地切開塔體本身大口咬下，藍莓本身的高雅甜香與卡士達醬巧妙搭配，而塔底除了有乳酪蛋糕外更鋪了一層薄薄的白巧克力與店家親自現熬的藍莓醬，這款乳酪與藍莓的驚豔混搭絕對能讓你大開眼界、一飽口福！

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檸檬塔

市面上一般的檸檬塔通常都以鏡面的檸檬餡搭配些許細碎檸檬皮做裝飾，再搭配酥脆的塔皮做呈現，但「DeerHer甜點廚坊」採用另類創新的方式改造，宛如巫婆帽的外型放在玻璃櫃展示，尖端的部分是以蛋白霜稍微烘烤後製造出微微酥焦的外皮，檸檬塔餡料部分本身香氣渾厚，一般的檸檬塔餡料本身都會因過酸而搶了整塊塔的整體表現，但「DeerHer甜點廚坊」的檸檬餡料這部分卻處理得恰到好處，整體不僅在蛋白霜的甜味潤飾下溫和許多，檸檬清新的香氣與蛋白霜微甜的風味相互配合，營造出令人十分舒適的氛圍，是個十分適合度過午茶時光的良伴。

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生日蛋糕系列

今年生日想來點健康又與眾不同的特別體驗嗎，「DeerHer甜點廚坊」特別打造了多款手工生日蛋糕供你選擇，不論是香甜可口的草莓風味或是濃郁香醇的巧克力蛋糕這裡都有，趕快讓我們來一探究竟有甚麼超人氣的蛋糕款式吧！

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草莓布丁

以「DeerHer甜點廚坊」的兩大主角：草莓與海綿蛋糕打造的這款生日蛋糕可說是店內最具特色的招牌，享用這款蛋糕時不僅可以品嘗到海綿蛋糕本身的蓬鬆，其中的香草布丁更為此增添了不少口感，除了底部也塞進了一圈草莓外，做為「DeerHer甜點廚坊」招牌的草莓系列，頂部一樣遵循其特色鋪滿了新鮮草莓與順口的鮮奶油再佐以些許藍莓點綴輔助，若你是一位草莓的狂熱份子，那麼生日時搭配這款草莓布丁蛋糕，絕對能讓你在今年生日留下一個難忘的深刻印象。

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▲除了頂部鋪滿了滿滿草莓，就連底部都多藏了一整圈，滿滿的誠意就是要讓你「幸福莓滿...
▲除了頂部鋪滿了滿滿草莓，就連底部都多藏了一整圈，滿滿的誠意就是要讓你「幸福莓滿」！
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摩卡可可

喜歡巧克力蛋糕這種經典、香氣又濃郁的饕客一定會對這款摩卡可可生日蛋糕愛不釋手，以巧克力海綿蛋糕作為主體，蛋糕本身蓬鬆的口感和綿密細緻的慕斯搭配可說是天造地設的組合，同時這款摩卡可可更包含了兩種口味的慕斯在內，一口氣能同時品嘗到焦糖與咖啡兩種不同風味在味蕾上交纏，頂部與外層則用新鮮的鮮奶油包覆並以巧克力奶霜進行修飾，褐色與白色相間的整體畫面讓人不禁覺得十分療癒，值得注意的是底部外層使用了法式甜點常見的可可巴瑞脆片進行口感的昇華，脆香的口感與慕斯的綿密搭配的天衣無縫，喜歡豐富層次與多樣口感的你一定一試成主顧！

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▲深色的慕斯為咖啡口味，淺色則為焦糖，一口氣能直接享用兩款香濃滑順的慕斯搭配著巧...
▲深色的慕斯為咖啡口味，淺色則為焦糖，一口氣能直接享用兩款香濃滑順的慕斯搭配著巧克力海綿蛋糕，如此幸福的口感與體驗就融合在這塊摩卡可可蛋糕內
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芋頭布丁

芋頭是種神奇的食材，不論用於熬湯或是製作甜點都能看見它的身影，鹹甜皆能參與的特色更是許多美味餐點內的重大功臣，而這款芋頭布丁則是將芋頭本身特色發揮至淋漓盡致的表現，頂部的紫色雕花是特別將芋泥與鮮奶油均勻混合後打造而成，搭配本身的海綿蛋糕與布丁餡更是別有一番風味，濃厚的芋頭香氣特別明顯，底部更有顆顆芋頭碎塊營造其顆粒感，身為芋頭控的你，生日不妨來一顆芋頭布丁蛋糕吧！

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▲頂部的芋頭雕花採用芋泥與鮮奶油均勻混合打造而成，整體口感綿密滑順，底部則為顆粒...
▲頂部的芋頭雕花採用芋泥與鮮奶油均勻混合打造而成，整體口感綿密滑順，底部則為顆粒感十足的芋頭碎塊，一個蛋糕能同時吃到兩種不同芋頭的口感表現，身為芋頭控的你絕對要試試。
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「DeerHer甜點廚坊」同時推出了個人電子會員卡，領取後可馬上獲得冷藏甜點八折券一張，之後更有許多優惠如生日優惠券、集點兌換贈品、不定時甜點優惠券、飲品優惠券..等陸續發送，這麼多精彩又超值的好康，心動就趕緊領取啦！ 點擊我領取個人電子會員卡

在小巧的甜點內加入了許多層次的餡料與豐富驚喜，讓你在切開的那一刻充滿新鮮感與驚奇，不論是想來買來度過悠閒的午後時光、想來購買生日蛋糕或是要準備喜餅慶祝喜事的你都不要猶豫，推開「DeerHer甜點廚坊」的木質大門進來好好享受吧！


【DeerHer 甜點廚坊-手工喜餅 甜點】

地址：彰化縣和美鎮線東路二段712號

電話：04 733 0289

營業時間：下午1:00 - 下午7:00

均消價位：＄200~$400

停車資訊：附有停車場

粉絲專頁：http://bit.ly/35oOjsk

官網：https://deerher.tw/

Line ID: @deerher

客服專線：點我加Line


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蛋糕甜點巧克力

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