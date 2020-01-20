饕客首選！北屯高CP值”異國風”早午餐　平價大份量最划算

說到早午餐文化，台中人肯定是首屈一指的呢！歐娜斯 Honest 早午餐以平價大份量聞名，以新鮮食材為主，無放食材加工產物，光是早午餐系列就有近15種選擇。風格跟口味變化皆相當多元，能滿足不同饕客的需求。

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歐娜斯取自 Honest 的音譯，象徵品牌在料理上的堅持，以誠實、用心和健康為宗旨。早午餐至今開了一年多，就座落在河北路二段的靜巷內。雖然外觀看起來相當低調，但用餐期間上門的客人還真不少。

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室內採用近來大為風行的美式工業風格，運用大量木質跟磚牆等元素，營造輕鬆但又不失質感的氛圍。除了一般的座位區，在吧台處與落地窗邊也都有位置。

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歐娜斯提供琳瑯滿目的早午餐選擇，包括招牌誠實漢堡包、慕尼黑鄉村香腸帕瑪森起司堡、巴黎甜心法式培根糖霜吐司......等，口味匯聚了德、美、墨、韓等風格，可說是非常「聯合國」。除此之外，還有咖哩蛋包飯、木盆沙拉、單點美食和飲料。

更佛心的是，凡是在平日期間來店外帶指定餐點，即可用銅板價享有一份主餐和一杯誠實紅茶，而且加價29元還能再多一份酥炸雞塊。

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FISH & CHIPS 鮮魚排佐塔塔醬

FISH & CHIPS 鮮魚排佐塔塔醬是一道非常經典的美式料理，插上加拿大國旗看起來很討喜。凡屬早午餐系列，均附水果、田園沙拉及經典紅茶（換購其他飲品可折＄20）。想吃得更豐富些，只要加價 49 元就能享有主廚濃湯與香蒜麵包。當天喝到的是以南瓜、馬鈴薯熬煮的濃湯，且摻了玉米粒增加口感。

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以酥炸鮮魚排作為主角，夾在Ｑ軟有嚼勁的手作貝果之間。抹上酸甜適口的塔塔醬，能讓整體吃起來比較不膩。一旁所附的蛋內包有起司，一劃開便會牽絲。

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Honest 招牌誠實漢堡包

運用店名作為品名的招牌誠實漢堡包，相信是許多選擇困難症患者的救贖。畢竟看到「招牌」二字，很多人二話不說就點下去哩！

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很喜歡夾在手作貝果間的手打漢堡肉，圓厚紮實的外觀，光用看的就讓人口水直流。要煎出一塊迷人的漢堡排得留意許多細節，像這塊漢堡排的口感就很不錯，適合喜歡質嫩多汁的朋友。

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來自星星歐爸韓式炸雞塊

取自當年引起廣大討論的知名韓劇《來自星星的你》，千頌伊邊吃炸雞邊喝酒的模樣至今仍讓人津津樂道。這樣的吃法，從電視紅回現實生活，甚至一度形成街頭隨處可見韓式炸雞專賣店的盛況。

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炸雞外觀看起來醬色濃郁，撒上白芝麻粒增添香氣。咬開酥脆外衣，裡頭的肉質仍舊相當多汁，沒有因為高溫油炸而減少水份。甜中帶點微辣，口感柔嫩不乾柴，非常推薦！

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巴黎甜心法式培根糖霜吐司

光是聽到巴黎甜心這個名字，彷彿就能感受到那甜滋滋的風味。把吐司沾蛋液後乾煎，夾進培根相當於四片土司的豪邁份量，小心會吃到肚子很撐唷！

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法國吐司外緣微脆，淋上讓人有點罪惡卻又難以抗拒的煉乳及蜂蜜。特別在吐司中間夾入鹹香培根，平衡只有一股腦兒甜味的單調感，越吃越涮嘴。

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漫步雲端五星主廚嫩煎牛排

在早午餐店也能吃到美味牛排！漫步雲端五星主廚嫩煎牛排選用牛板腱部位，透過舒肥法讓肉質維持軟嫩多汁的口感。可以直接品嚐剛起鍋的溫熱原味，也可以沾附玫瑰鹽襯出更豐富的肉香。每日限量，晚來可就吃不到囉。

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平日外帶限定優惠（Honest 經典懷舊排骨起士／誠實紅茶）

只要在平日期間來店外帶指定餐點，就能享有超值優惠！用銅板價就能大啖經典懷舊排骨起士，排骨選用豬里肌部位，吃起來口感很不錯。另外還有厚切豬排蜂蜜芥末起司堡、招牌誠實漢堡包、酥炸鮮魚排佐塔塔醬及德國香腸帕瑪森起士堡等同享相同優惠，完全是小資族救星！

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拿鐵咖啡，喝起來綿密順口的拿鐵，上頭還有主廚巧手拉出的愛心拉花呢。

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巧克力歐蕾

適合螞蟻人的巧克力歐蕾，風味醇郁且讓人回味再三。擠上奶油再撒上可可粉，儼然超邪惡的組合啊！不過美食當前，誰還管得了熱量這回事，喝就對了！

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魔奇朵起泡飲

摩奇朵即指 mojito，雖然成分僅有薄荷、檸檬跟蘇打水這麼簡單，但喝起來卻意外地清爽宜人。不帶酒精的版本，香甜暢快、老少皆宜。

走進歐娜斯早午餐，有著各式各樣的餐點風格任君挑選。不容錯過的平價精緻早午餐，想要吃巧又吃飽來這裡就對了！

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【歐娜斯 Honest 早午餐】

地址：台中市北屯區河北路二段91號

電話：04-22370285

營業時間：08：00-16：00／週二公休

均消價位：$200

停車資訊：步行距離約 1 分鐘有收費停車場（河北路二段80號）

粉絲專頁： http://bit.ly/34trdjX/a>





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