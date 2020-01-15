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位於草屯的山禾堂，是該品牌的第七間店，元旦那天我去南投紫南宮拜拜，順便走訪一下這間拉麵名店，對這家店的職人拉麵精神跟可愛逗趣的甜點，留下非常非常深刻的印象。

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一走進店內，便可看到店家的自助檸檬水就放在門口，也因為他們不收一成服務費，如果想解渴的話，一切都得靠自己喔！

一家拉麵店最靈魂的部分就是湯頭，店家的乳白色豚骨湯頭，深受女性客群喜愛，店家在熬煮時會添加許多蔬菜水果，把豬的雜味降低許多；此外，他們還會額外添加做法繁複的豬背脂，達到增添香氣的效果。

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手工製作的細直麵體，可以免費加麵兩次，我個人覺得相當划算，口感上吃起來偏硬，且因為是博多拉麵體系，不會沾附太多湯汁，也較能吃到麵體的嚼勁，據說，老闆當初遠赴九州學藝，就是被這款「豚骨湯頭+細直麵」的黃金比例給驚艷到，他笑著跟我解釋：「我們是博多體系，當初去九州學的時候，日本的師傅跟我們說博多派系就是豚骨加細麵。」

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店面牆壁上掛著「心如止水，全心全意」八個大字，就是希望廚師能秉持著日本師傅的職人精神，細心對待每一碗麵。

店裡的醬汁跟口味選擇同樣豐富，醬汁鹹度可選淡、普通、濃、特濃；口味則有原味豚骨拉麵的白豚；偏辣的地獄拉麵赤豚；麵體上鋪滿青蔥的蔥豚；滿滿豬背脊肉的盛豚；墨魚湯跟醬油湯混搭成的黑豚；以及昆布湯為底，有大量高麗菜跟玉米，符合素食者期待的野菜。

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口味方面，每款麵都有4片叉燒肉，如果選擇叉燒激增，只要加價50元，就可以再多加3片。不過，盛豚因為已經有10片肉，無法再做肉量增加哦。

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蔥豚 238元

配菜有4片叉燒肉跟銀芽菜、溏心蛋、黑木耳等；頂端再鋪滿新鮮又超大把的現切浮誇青蔥，是山禾堂的招牌必點。

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盛豚 378元

滿滿10片的叉燒肉塊，愛吃肉的饕客必點，肉片如太陽般環繞在碗的邊緣，讓人光看就覺得飽。

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叉燒飯 68元

由於台灣美乃滋的口感味道偏甜，山禾堂特別選用口感更豐富、可炙燒的日本美乃滋，且口感更為多變，肉塊則同樣為豬背脊肉，切成長條狀後，再加入青蔥，是來店不想吃麵的第一選擇。

這家店的甜點，也走非常浮誇逗趣的路線，特別的是他們還選用在美國頗富討論度的「黑人桑波」的童話故事來命名奶酪跟炸冰淇淋。（因為發人深省的桑波故事太過冗長，有興趣的人可以自己Google這個故事XD）

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小黑三寶的天婦羅冰淇淋 188元

用吐司夾香草冰淇淋，用熱壓的方式烹調，熱壓完後直接進冷凍，等客人要食用前，再拿去高達200度的油炸鍋油炸，起鍋時再用白巧克力點綴外型，看起來非常可愛且討喜。

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黑人桑波的珍珠奶茶酪 178元

魚池紅茶做的奶茶酪，口感吃起來不會太甜，但茶香非常香醇濃郁，上頭的珍珠也都是店家手工熬煮的喔！

山禾堂草屯店

電話：049-2305888

地址：南投縣草屯鎮中正路586-5號

營業時間：11:00~14:30，17:30~21:30，無公休日

文章來源：華少的吃貨地圖 FB：華少甫

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