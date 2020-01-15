親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

獨／國民黨敗選檢討報告：網軍帶風向、民調蓋牌失策...

高雄火災焦味瀰漫市區遭批通知慢半拍 韓國瑜現身火場

滿滿"炸青蔥"只要238元！ 南投「山禾堂」正宗博多拉麵可免費加麵2次 加賣逗趣甜點

2020-01-15 12:00udn走跳美食

分享

文、圖／華少甫

位於草屯的山禾堂，是該品牌的第七間店，元旦那天我去南投紫南宮拜拜，順便走訪一下這間拉麵名店，對這家店的職人拉麵精神跟可愛逗趣的甜點，留下非常非常深刻的印象。

分享

分享

一走進店內，便可看到店家的自助檸檬水就放在門口，也因為他們不收一成服務費，如果想解渴的話，一切都得靠自己喔！

一家拉麵店最靈魂的部分就是湯頭，店家的乳白色豚骨湯頭，深受女性客群喜愛，店家在熬煮時會添加許多蔬菜水果，把豬的雜味降低許多；此外，他們還會額外添加做法繁複的豬背脂，達到增添香氣的效果。

分享

手工製作的細直麵體，可以免費加麵兩次，我個人覺得相當划算，口感上吃起來偏硬，且因為是博多拉麵體系，不會沾附太多湯汁，也較能吃到麵體的嚼勁，據說，老闆當初遠赴九州學藝，就是被這款「豚骨湯頭+細直麵」的黃金比例給驚艷到，他笑著跟我解釋：「我們是博多體系，當初去九州學的時候，日本的師傅跟我們說博多派系就是豚骨加細麵。」

分享

店面牆壁上掛著「心如止水，全心全意」八個大字，就是希望廚師能秉持著日本師傅的職人精神，細心對待每一碗麵。

店裡的醬汁跟口味選擇同樣豐富，醬汁鹹度可選淡、普通、濃、特濃；口味則有原味豚骨拉麵的白豚；偏辣的地獄拉麵赤豚；麵體上鋪滿青蔥的蔥豚；滿滿豬背脊肉的盛豚；墨魚湯跟醬油湯混搭成的黑豚；以及昆布湯為底，有大量高麗菜跟玉米，符合素食者期待的野菜。

分享

口味方面，每款麵都有4片叉燒肉，如果選擇叉燒激增，只要加價50元，就可以再多加3片。不過，盛豚因為已經有10片肉，無法再做肉量增加哦。

分享

蔥豚　238元

配菜有4片叉燒肉跟銀芽菜、溏心蛋、黑木耳等；頂端再鋪滿新鮮又超大把的現切浮誇青蔥，是山禾堂的招牌必點

分享

盛豚　378元

滿滿10片的叉燒肉塊，愛吃肉的饕客必點，肉片如太陽般環繞在碗的邊緣，讓人光看就覺得飽。

分享

叉燒飯　68元

由於台灣美乃滋的口感味道偏甜，山禾堂特別選用口感更豐富、可炙燒的日本美乃滋，且口感更為多變，肉塊則同樣為豬背脊肉，切成長條狀後，再加入青蔥，是來店不想吃麵的第一選擇。

這家店的甜點，也走非常浮誇逗趣的路線，特別的是他們還選用在美國頗富討論度的「黑人桑波」的童話故事來命名奶酪跟炸冰淇淋。（因為發人深省的桑波故事太過冗長，有興趣的人可以自己Google這個故事XD）

分享

小黑三寶的天婦羅冰淇淋　188元

用吐司夾香草冰淇淋，用熱壓的方式烹調，熱壓完後直接進冷凍，等客人要食用前，再拿去高達200度的油炸鍋油炸，起鍋時再用白巧克力點綴外型，看起來非常可愛且討喜。

分享

黑人桑波的珍珠奶茶酪　178元

魚池紅茶做的奶茶酪，口感吃起來不會太甜，但茶香非常香醇濃郁，上頭的珍珠也都是店家手工熬煮的喔！

山禾堂草屯店

電話：049-2305888

地址：南投縣草屯鎮中正路586-5號

營業時間：11:00~14:30，17:30~21:30，無公休日

文章來源：華少的吃貨地圖 FB：華少甫

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

拉麵冰淇淋奶茶九州必點

udn走跳美食

在地小吃、隱藏名店、異國料理，透過美食達人們的嗅覺與味蕾，為大家封存每一場美味饗宴在udn走跳美食世界裡！

相關新聞

顛覆味覺！傳統創新撞出新火花 港式烤鴨宴的精緻饗宴

2020-01-14 11:00

2020台灣櫻花野餐企劃！武陵農場櫻花野餐×阿里山茶席野餐

2020-01-13 11:00

逢甲必吃美食！獨門古早味醬汁串炸黑輪 炸出新滋味

2020-01-13 10:01

台中餅舖百年歷史！豐原「宝泉 甘味手造所」全新旗艦店 回望百年餅路的家屋

2020-01-13 09:00

夢幻星空隧道超好拍！台中打造全城燈會　點亮旱溪海天橋閃星光

2020-01-12 13:54

美食、美照一次get！員林必訪８間特色美食餐廳，來約會吧

2020-01-12 10:51

台中一天玩不夠！兩天一夜台中熱門打卡＆踏青旅遊攻略

2020-01-10 12:01

平價享受 浮誇份量！ 大甲超值鍋物 7種特色湯頭超濃郁香氣

2020-01-06 12:01

生態旅遊正夯！精選南投5間提倡減塑、融入自然的旅宿

2020-01-01 11:00

茹素者也能吃！北屯必嚐美食小吃 「酥嫩臭豆腐」皮脆超多汁

2019-12-30 10:03

海線最道地日式風味火鍋！「燒酒鬥雞鍋」進補正夯太幸福

2019-12-29 15:54

璀璨燈季綿延2公里！　彰化八卦山「月影燈季」一路點燈到元宵

2019-12-27 21:05

滿溢了！蚵仔大腸肉羹糖心蛋 台中2間浮誇、銅板價麵線

2019-12-27 16:37

台中浮誇美食「滿載粥」紅蟳滿滿蟹膏爆發！ 隱藏版膠原蛋白凍 坊間絕對吃不到

2019-12-27 09:56

台中精誠巷弄細火交織的匠心料理　獨門醬汁鰻魚飯超滿足！

2019-12-26 09:01

海線首選！高CP值日式風壽喜燒「海陸雙拼」最划算

2019-12-23 11:02

塑膠杯、竹木變耶誕燈飾！南投信義羅娜村入夜成「光之部落」 平安夜熱鬧點燈

2019-12-22 22:28

入住水泥角！ 融合建築、生態、親子共學的埔里自然教室

2019-12-22 09:05

哪一面都好拍！台中新景點「超夢幻教堂」藏身在靜宜大學裡

2019-12-20 09:00

「戽斗星球」現身超驚奇！ 2020臺灣燈會文心副展區交通路線有秘訣

2019-12-19 09:01

平價銅板肉大串！ 大慶夜市美食人氣王 尚好佳鐵板串燒

2019-12-18 11:03

后里激推！　最道地四川麻辣火鍋　鴨血、豆腐還能吃到飽

2019-12-16 11:00

文青小旅行！ 走訪6個「台中西區」文青味十足人氣據點

2019-12-13 11:01

台中最新IG打卡點！靜宜大學「主顧聖母堂」落成　竹子＋魚悠遊草皮上超美～

2019-12-11 12:14

火車站的燒肉之星！　超浮誇份量擺盤 大口吃肉讓人超滿足

2019-12-10 11:04

聖誕大餐差這味！ 6.5公斤烤火雞飄香南屯餐館 錯過再等一年

2019-12-09 11:02

不用上高山就能看見雪景！「不融化的白雪」就隱藏在台中新社

2019-12-07 15:48

夜晚更美麗！ 2019台中耶誕夢想世界 捕捉野生迪士尼角色

2019-12-06 15:26

「蝦爆了！」 超狂創意韓料　辣炒年糕鍋"24隻"蝦子躺好躺滿！

2019-12-02 10:57

毛孩、網美最愛！ 木質系職人咖啡館 寵物友善餐廳進駐興大學區

2019-12-01 12:03

台中也有迪士尼「三大展區內部搶先看」　2019臺中耶誕夢想世界12/6登場！

2019-11-28 14:33

大人小孩玩到不想走！ 台中７大超讚的親子住宿推薦

2019-11-28 10:01

培根雙牛堡太邪惡！　員林單車俱樂部大啖美食、手工甜點

2019-11-26 12:01

放空去！ 南投戶外奢華玩法 山思雲想「免裝備露營」初體驗

2019-11-25 11:02

季節限定！浮誇系「全米酒燒酌秋蟹鍋」大火噴燒超吸睛

2019-11-18 12:03

焦嫩噴香太誘人！ 中市西區激推戰斧豬排 品嚐「忠於原味」義式料理　

2019-11-17 11:10

滿滿肉汁塞爆嘴巴！　台中激狂美食「20大燒肉店」來了

2019-11-15 22:02

20公頃耀眼稻浪！台中「外埔忘憂谷」四季都美　休耕期「粉紅色忘憂谷」接棒綻放

2019-11-14 23:50

浮誇正夯！季節限定雪蟹霸氣上桌，滿鋪24隻蝦的痛風披薩！

2019-11-10 12:00
看更多

熱門文章

搶拍無敵海景！花蓮「海崖谷」最新歐風打卡景點 配合蘇花改通車衝一波

2020-01-09 12:48

台南祕境後花園 新化入選2020台灣經典小鎮

2020-01-08 07:43

全台最美圖書館！桃園市立圖書館新建總館生命樹為主軸

2020-01-14 12:15

新北追櫻景點美翻！坪林、三峽櫻花一月就滿開 賞櫻不用飛日本

2020-01-10 14:54

台中一天玩不夠！兩天一夜台中熱門打卡＆踏青旅遊攻略

2020-01-10 12:01

在地人都讚不絕口！花蓮五大必吃美食全在這

2020-01-10 10:01

夢幻星空隧道超好拍！台中打造全城燈會　點亮旱溪海天橋閃星光

2020-01-12 13:54

絕美秘境又升級！台南六甲落羽松終於轉紅　搭配波斯菊花海毯拍起來超美

2020-01-08 19:18

美食、美照一次get！員林必訪８間特色美食餐廳，來約會吧

2020-01-12 10:51

星巴克進駐台泥DAKA 「花蓮和平門市」成打卡熱門景點

2020-01-10 09:40

2020去哪裡？1月活動月曆帶你全台走透透

2020-01-08 10:00

影／白沙屯媽祖2020年進香期程出爐　3月24日凌晨出發

2020-01-09 21:37

桃源寶山櫻花盛開 元月18日開幕辦農特產促銷

2020-01-12 15:27

不可錯過雲屯霧集，隱藏陽明山山中博覽綠意的靜謐暖湯

2020-01-09 11:01

2020年來一趟台南美食旅遊吧！景點＆美食行程攻略大公開

2020-01-03 14:27

RIP！新竹動物園高齡紅毛猩猩「貝比」不慎從樹上摔落　傷重不治

2020-01-10 16:45

過年去哪裡玩 看血型就知道！4大血型最適合旅行地大公開

2020-01-09 12:00

低溫特報！ 竹苗今明兩天好冷恐跌破10度

2020-01-12 12:11

春節走春、228賞櫻！台灣連假旅遊推薦玩法 即早安排更充實

2020-01-12 09:00

梅山公園梅花正開 這兩周為最佳賞花期

2020-01-05 12:06

2020台灣櫻花野餐企劃！武陵農場櫻花野餐×阿里山茶席野餐

2020-01-13 11:00

台中餅舖百年歷史！豐原「宝泉 甘味手造所」全新旗艦店 回望百年餅路的家屋

2020-01-13 09:00

整片雪白花海覆蓋枝頭！阿里山「李花」爆炸盛開中

2020-01-14 18:55

可以見到台灣獼猴！南橫公路梅山至天池段通車　遊客朝聖嘆美如畫

2020-01-14 11:39

餐酒館熱潮蔓延新北 小鐵鍋、勝博殿進駐比漾廣場

2020-01-10 07:18

觀光局經典小鎮2.0票選出爐　金城鎮獲獎成金門代表

2020-01-09 22:37

600萬人都搶看！感官體驗話題展覽「再見梵谷」台北展搶先曝光　一口氣看3千幅作品

2020-01-14 18:31

5萬株多彩花海隨風搖！台北賞花秘境「捷運就能到」

2020-01-06 12:32

新的一年就是要看美景！2020全台走春景點懶人包

2020-01-13 12:03

高雄觀光新景點！高達20米水舞秀 搭配燈光音樂就在愛河

2020-01-11 16:01

高雄彌陀漁港風華再現 農曆春節走春據點多一處

2020-01-08 07:39

桃園風箏、豆干、米干、花彩4節 登全國級觀光活動

2020-01-09 07:53

破碎公路用心縫合變絕美 屏霧台公路將躍上國際舞台

2020-01-05 15:50

台北101觀景台2020年「台灣人平日入場只要300元」　再免費帶2小孩

2019-12-18 15:34

六龜寶來升級版花賞公園開放 露營也能享受泡湯樂趣

2020-01-06 13:33

228三天連假怎麼玩？北區Top12 旅遊行程推薦

2020-01-14 12:01

寒流來襲怎麼玩？ 盤點全台10家特色溫泉推薦！

2020-01-01 10:00

魔幻星空下入眠！台中國家歌劇院「夜宿活動」再次登場

2020-01-08 19:13

漫遊古城好愜意～為自己的假期規畫一次台南旅吧

2020-01-06 11:02

「黃阿瑪快閃店」進駐華山！招喚貓奴狂買阿瑪皇帽抱枕百項後宮周邊爆萌

2019-12-22 14:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top