美食、美照一次get！員林必訪８間特色美食餐廳，來約會吧

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不論是過節日想找餐廳，還是純粹聚餐想找吃飯場地，偶爾總是找不到該吃什麼好，你的心聲小編聽到啦，今天就為大家介紹8間不同特色風味的餐廳，讓你用餐擁有更多元的選擇而不踩地雷。

喜喜茶室

位於員林火車站前熱鬧的街道上，醒目的招牌讓人一眼便能瞧見，喜喜茶室走復古風的裝潢設計，踏進去彷彿一秒來到90年代的香港，不能錯過的經典港式餐點─蘿蔔糕、燒賣、絲襪奶茶與凍檸茶..等，喜喜茶室都吃的到，想來場道地港式饗宴，別錯過這裡。

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圖 /sharelife，海鮮什錦廣東炒麵。 分享 facebook

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店家名稱：喜喜茶室

店家地址：彰化縣員林市中山路二段48號

店家電話：04-8368777

營業時間：11：30～00：00

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遮打道洋行

緊鄰喜喜茶室，同有大採光落地窗，但不同於喜喜茶室用鈷綠點題時代感，以木窗回味過去的時光，遮打道洋行主打西式老咖啡廳的氛圍、偏復古英倫風的用餐環境，讓人置身於國外用餐的感覺，而且是這裡還有提供宵夜場呢。

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圖 /sharelife_溫蒂，遮打道洋行主打外國超夯街頭小食，享用歐美城市的庶民滋味。 分享 facebook

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店家名稱：遮打道洋行

店家地址：彰化縣員林市中山路二段48號

店家電話：04-8368777

營業時間：15：00～00：00

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希拉餐廳

希拉餐廳以歐風輕食與義大利麵、燉飯為招牌，精心製作出少油、少鹽、低負擔取向的獨特美味料理，餐廳的每個角落都可看見裝飾藝術，包括綠色植物、水晶燈、藝術畫作與鋼琴擺飾，讓大家能在優美的環境裡用餐，享受美好時光。

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圖 /希拉歐式輕食餐廳FB。烘烤左岸火腿乳酪三明治，邪惡的起司緩緩流下，讓人忍不住想大咬一口。 分享 facebook

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店家名稱：希拉歐式輕食餐廳

店家地址：彰化縣員林市和平東街40號

店家電話：04-8372406

營業時間：07:30-21:30

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關於餐桌

員林最浪漫的義式餐廳非這裡莫屬！關於餐桌為希拉餐廳的姊妹店，用大量的乾燥花裝飾在餐桌上，直接榮登為＂員林最好拍美照＂的餐廳，且每隔一段時間，乾燥花的擺設佈置會做更換，因此每次來到此處，皆有機會擁有不同的感受與體驗。

圖 /sharelife_Will。不同於希拉餐廳走健康美食路線，主打義式料理的關於餐桌，也頗受大家好評。 分享 facebook

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店家名稱：About Tables關於餐桌(關於希拉的餐桌)

店家地址：彰化縣員林市北和街25號

店家電話：04-8393318

營業時間：08:00-21:30

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日常与菜

不走前幾間的精美裝潢路線，主打豐富、澎湃的食材，愛吃火鍋的朋友，走進日常与菜就對了。半自助式的用餐方式，自助吧區多達25種以上蔬食可取用，寬敞的用餐環境無論是公司行號聚餐、或是朋友聊天小聚都相當適合。

圖 /日常与菜FB。除了點餐肉品，自助吧區豐富的蔬食品項皆可自行取用。 分享 facebook

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店家名稱：日常与菜

店家地址：彰化縣員林市和平東街46號

店家電話：04-833-8857

營業時間；平日／午餐 11:30-15:00 17:00-24:00，假日 11:30-24:00。

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O八韓食新潮流員林店

現在熱愛韓式料理的朋友也不少，所以當然少不了推薦大家這間「給料浮誇」的O八韓食，大玩創意韓式料理的O八，料理配合著台灣人的口味做調整，其中多道餐點更皆是主打"浮誇系"，像是比臉還大的鬼爪肋排石鍋、辣炒起司年糕鍋+24隻爆量蝦..等，喜歡吃韓式料理的人一定要來試試。

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圖 /sharelife_シヤシヤ，辣炒起司年糕鍋+爆量24隻蝦子。 分享 facebook

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店家名稱：O八韓食新潮流 員林店

店家地址：彰化縣員林市育英路84號

店家電話：04 833 4135

營業時間：上午11:00 - 下午10:00

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Milano米蘭街義式小館 員林館

米蘭街室內洋溢著溫馨恬適的鄉村風氣息，以「浮誇系」餐點打響名聲，餐點選擇相當多元，加上口味平易近人，深受在地人喜歡，而且平日並未限制用餐時間，有時還會遇到一些客人帶上一本書，兀自在這裡靜心閱讀呢。

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店家名稱：米蘭街義式小館（員林館）

店家地址：彰化縣員林市育英路37巷9號

店家電話：04-8339833

營業時間：09：30-22：00（平日）、11：00-22：00（假日）

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春日部燒肉苑

一天不吃肉就渾身不對勁的肉食族，那麼這間春日部燒肉苑就相當適合你，主打經濟又實惠的燒肉配餐以「大份量」著稱，且每份套餐均包含生猛海鮮，讓你一次就能同時擁有高CP值海陸饗宴。

圖 /Sharelife_Jonathan，下班想來小酌一下，來春日部也超適合。 分享 facebook

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店家名稱：春日部燒肉苑

店家地址：彰化縣員林市南昌路106號

店家電話：04 836 6667

營業時間：上午11:00 - 下午2:00 、下午5:00 - 下午11:00

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圍繞在員林火車站周遭的繁華路段，林立著這些特色主題餐聽、特色小店，大家來到此處用餐，不僅能填飽肚子，手機的記憶體同時也會用量暴增，聚餐還不知道找哪邊嗎?不妨來上述幾間餐廳一探究竟吧。





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