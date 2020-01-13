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逢甲必吃美食！獨門古早味醬汁串炸黑輪 炸出新滋味

2020-01-13 10:01ShareLife分享生活

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「黑輪美」坐落在熱鬧的福星路上，屬逢甲外圍商圈。「黑輪美」開店至今已兩年多，不久前搬到全新打造的店面，以嶄新的年輕面貌迎接舊雨新知。

顯眼的橘色招牌不管在白天還是晚上都特別醒目，從店面的設計風格，便可以感受到老闆想要打造的活力氣息。雖然店內座位不多，但仍營造了舒適的用餐環境，整體明亮、乾淨，半開放且整潔的廚房也讓顧客對於吃進口中的食物多了一份安心。

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與一般傳統小吃店不同的是，一走進「黑輪美」，就會被老闆的熱情招待與介紹所打動，來店的客人，還會送上一塊「現炸」的甜不辣給顧客試吃，超貼心的服務讓人忘記這只是一家銅板美食的小吃店。

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老闆說這一套服務的SOP流程，是待過多年餐飲、服務業後所研發出來的，希望透過人員的介紹，傳遞有溫度的好味道。

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「獨門秘製醬汁」可以說是「黑輪美」的美味核心，傳承了台南六甲老師傅古早味，由十多種中藥材及繁瑣的工法調製，再經過調整改良，成為今日深受大小朋友歡迎的口味。

→「原味醬汁」帶有南部清甜風味，甜鹹合度，為串炸提升口感層次，是小朋友的最愛。

→「黑胡椒醬汁」則是招牌中的招牌，帶有黑胡椒的香氣，口味溫和，微辣不嗆。

▲黑輪美串炸全餐 $170
▲黑輪美串炸全餐 $170
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第一次來到「黑輪美」或是有選擇障礙的客人，建議先來份經典的「黑輪美串炸全餐」，內含「黑輪」、「米血」、「甜不辣」、「腐皮串」、「花枝丸」、「脆皮貢丸」、「QQ米腸」，一次就可以吃到全口味，價格還比單點優惠$20元。

▲「經典黑輪」懷舊的口味，有別於一般煮湯的軟爛口感，咬起來Q彈有勁。
▲「經典黑輪」懷舊的口味，有別於一般煮湯的軟爛口感，咬起來Q彈有勁。
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▲「上癮米血」為改善米血油炸後過硬的缺點，老闆特地先水煮後放到保溫箱，再現點現炸...
▲「上癮米血」為改善米血油炸後過硬的缺點，老闆特地先水煮後放到保溫箱，再現點現炸，保有外酥內軟的口感。
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▲「花枝丸」吃得到花枝塊，真材實料，鮮甜夠味、「脆皮貢丸」富有彈性，皮脆不澀。
▲「花枝丸」吃得到花枝塊，真材實料，鮮甜夠味、「脆皮貢丸」富有彈性，皮脆不澀。
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▲黑輪美黃金串炸全餐（剪切/含一份黃金泡菜） $200
▲黑輪美黃金串炸全餐（剪切/含一份黃金泡菜） $200
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「串炸」為「黑輪美」的特色，因此平常不提供剪切的服務，但是貼心的老闆為了照顧不同的客群，讓有需求的顧客可以吃得方便，便特別推出了這個套餐，除了一樣有經典串炸全組合之外，還多加了一份炸物好夥伴「黃金泡菜」。

▲「黃金泡菜」是用嚴選韓國大白菜，加入蒜頭、辣椒、紅蘿蔔，100%純手工製作，吃...
▲「黃金泡菜」是用嚴選韓國大白菜，加入蒜頭、辣椒、紅蘿蔔，100%純手工製作，吃起來口感清脆略帶蔬果甜味，忍不住讓人一口接一口！
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▲再加$45元，就有金牌台灣啤酒一瓶（是珍貴的小玻款唷），保證能讓客人吃得非常過...
▲再加$45元，就有金牌台灣啤酒一瓶（是珍貴的小玻款唷），保證能讓客人吃得非常過癮。
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每日市場新鮮配送，嚴選一隻豬只有兩塊，俗稱「老鼠肉」的豬後腿肉製作，並費工去油花、去筋，再以獨家秘方醃漬而成。

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油炸後外皮口感酥脆、肉質多汁鮮嫩不乾柴，令人流連忘返。

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在烹調時，老闆每一份都會剪開仔細檢查熟度，用心確保料理的品質。

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搭配炸得Q彈的百頁豆腐，兩種截然不同的口感不容易吃膩，且無骨方便食用，非常適合看電影時來上一份。

如果已經吃膩了逢甲知名的「大腸包小腸」，或許可以嘗試看看「黑輪美」近期所推出的新商品「米輪堡」。

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炸得外皮如韓式鍋巴飯般香、酥、脆口感的米腸，顛覆大眾印象，夾入經典黑輪，搭配黃金泡菜與生菜，中和炸物的油膩感，增添爽脆口感，最後再淋上獨家醬汁調味。

米輪堡創造出多層次的全新味覺享受，推出不久便受到非常多顧客喜愛。

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喜歡吃辣的人，推薦你一定要試試看「黑輪美」的獨門手工辣椒醬，加入豆豉手炒，香氣獨特，辛辣夠勁，也可搭配原味醬汁中和辣度，調出自己喜歡的黃金比例。

▲古早味紅茶（每瓶500ml） $25
▲古早味紅茶（每瓶500ml） $25
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「黑輪美」對於每個品項都相當用心，就連古早味紅茶也堅持自己熬煮，微甜帶有茶香。古早味紅茶配上各式炸物一同享用，去油解膩，非常對味。

「黑輪美」雖然位在逢甲商圈外圍，但即使是平日晚間客人仍然絡繹不絕，許多公司行號也會訂購作為下午茶點心。因為是淋上醬汁的串炸，就算冷掉了也不會過乾，再稍加微波一下就能恢復原本的美味，非常受到歡迎。

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老闆說「黑輪美」這個店名承載了傳承古早味的一個美夢，並與時俱進顛覆傳統，創造出新吃法新口味，希望能夠將這份熱情傳遞給每一位客人。

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不過，幾乎嚐過的客人都會有這麼一句心裡的OS，「所以我說，那個醬汁呢？」

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▲參考菜單
▲參考菜單
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【黑輪美】

地址：407台中市西屯區福星路230號

電話：0424527689

營業時間：下午2:00 - 下午11:00

均消價位：$130

停車資訊：路邊停車、星享道公有停車場

【黑輪美】粉絲專頁


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古早味炸物小吃

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