顛覆味覺！傳統創新撞出新火花 港式烤鴨宴的精緻饗宴

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走進貴氣且帶點奢華的寶麗金店門內，除了港式飲茶外更有火鍋的專屬品牌「黑鍋」及提供喜宴餐飲的包廂，天氣漸漸變冷，早晚溫差大若有想要暖暖身子的不妨也可以考慮看看隔壁的黑鍋喔。

寶麗晶推出的烤鴨宴一共有3種價位，其中3600元為6人份的份量，其他5000及6000元的則是10人份的大桌饗宴，兩種套餐菜色都各有特色，無論是過年年菜或是平時家庭、好友聚餐都很合適，而其中今天要介紹的是5000元10人份的「極品富貴宴」，隨著師傅將烤鴨跟著餐車一同推出，香氣也瞬間四溢，趕快讓我們來看看有甚麼會驚豔眾人、讓人嘖嘖稱奇的港式料理吧！

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千島香蘋片皮鴨

被烤至外皮金黃焦脆、皮色油亮的烤鴨隨著餐車推出，油潤的鴨香隨之飄散，但我們入座後，師傅開始解說到今天的一鴨將會有三吃。

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其中打頭陣的便是這道在港式飲茶中赫赫有名的片鴨，隨著師傅精闢俐落的刀工，層層鴨皮及少許鴨肉被片片削下，首先先將含豐富鴨油的鴨皮與精實富嚼勁地鴨肉一同包進飽含麵香的鴨餅，並加入味道出眾的青蔥蔥段、小黃瓜和清新可人的香蘋混合調味，最後包進脆度十足的爽脆餅乾。

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但最令人驚豔的是與一般片鴨不同，替換了原先甜味濃郁、味道鮮明的甜麵醬而改用以清爽、溫和的千島醬進行調味，有別於甜麵醬過於搶眼且濃厚的香氣，千島醬溫和且輕盈的調和不僅更能凸顯鴨肉本身的鮮甜，搭配蘋果本身的果香更將整體口感更上層樓，一口咬下不僅層次分明，更能分別吃到各項食材的特色，富含脂香的酥脆鴨皮及爽脆餅乾的脆度加成更是脆上加脆，讓你一口咬下除了精豔，更著迷那無論脆度、香氣都表現的登峰造極片鴨！

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乾隆生菜炒鴨鬆

吃完可能會有些許膩口的片鴨後，一鴨三吃也隨之來到第二道，將剛剛片完剩餘的胸腔及腹腔的鴨肉切下並與洋地瓜、沙丁魚丁、紅蘿蔔、一同爆炒收乾，最後再加入酥脆的老油條，富含大量水分的洋地瓜不僅提高整體恰當的水氣，更帶出沙丁魚和紅蘿蔔著迷的香氣，爽脆的油條在食材裡頭為脆度擔當，在最後加入拌炒後更有畫龍點睛的絕妙意味，讓整體口感大大加分，搭配美生菜大口咬下，爽脆與清爽兩種口感在味蕾間來回擺盪，讓人咬下後欲罷不能，久久難以忘懷。

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玫瑰油雞拚燒鴨

剛剛片鴨完畢後的鴨腿部分和以往傳統的烤鴨宴不同，不拿鴨腿做鴨架湯而是直接將其與玫瑰油雞一起做一個複合式拼盤，玫瑰油雞肉質鮮嫩且不乾柴的口感搭配旁邊無論港式傳統的油蔥醬或甜麵醬都很適合。

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XO醬蘭遠炒雙脆

吃完了一鴨三吃已經讓你開始出現飽足感了嗎，後面還有許多特色好菜等著你接續品嘗呢，這一道XO醬蘭遠炒雙脆便是富含台灣風味與港式飲茶的結合，芥藍菜在搭上香辣開胃的XO醬爆炒後接著放入山藥、小干貝肉還有在台灣盛行的曼波魚魚腸進行進一步的調味，盛盤上桌後整體口感不僅層次豐富，且脆度、多樣性都不禁讓人驚奇。

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XO醬鹹度拿捏得宜正是這道佳餚最令人驚豔之處，芥藍菜的微苦、曼波魚腸及小干貝的甘甜都能清楚地體會到同時又能嚐到恰當的鹹度調味，喜歡層次多元、風味多變化的饕客絕不會想錯過！

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冬香玉露海上鮮

傳統農家宴席內有句老話：「無雞不成宴，無魚不成席」，剛剛吃完香氣十足的玫瑰油雞後，緊接著上桌的冬香玉露海上鮮帶著澎湃霸氣之姿完全緊抓眾人眼球，選用來自台灣的金目鱸，與市面烹調鱸魚的方式不同，【寶麗金烤鴨宴】採用冬瓜醬進行醬料主底調味，再放進樹豆加以提味，金目鱸本身鮮甜多汁的魚肉搭上冬瓜醬甜味融合，每口都能吃到不同層次的甜味與提味的蔥段、樹豆鹹味的撞擊，鮮甜帶點鹹香的滋味少見又美味，相信嗜魚的人肯定會想嘗嘗這個獨特又可口的新滋味。

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鎮江骨拚腐皮卷

對於腐皮捲的印象是不是還停留在小份量點心的形象呢，【寶麗金烤鴨宴】徹底顛覆你對腐皮捲既有印象，與一般市面包裹著蝦漿下鍋的腐皮捲不同，特地選用大草蝦製成的大蝦仁隻隻用料實在，再以豆皮包裹脆漿以兩層腐皮下鍋油炸，上桌橫切面呈現出的蝦仁顆顆飽滿，金黃酥脆的外皮大口咬下，飽滿的內餡跟著一同入口，滿足的份量、爽脆的口感讓一吃直接愛上！

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還再因為腐皮捲而感到驚艷新奇嗎，這道菜可不只有一個主角呢，腐皮捲下面的鎮江骨選用豬肉的腹間排，肥瘦香間的絕佳位置讓不論是肉質、口感都恰到好處，搭上來自鎮江的古醋加以調製佐味，酸甜香雜的絕妙滋味更是不遜剛剛的腐皮捲，單吃若覺得口味太重也可以搭配底下的炸四季豆，鹹、甜、酸都兼具且份量超值又驚人的組合讓你一吃立刻上癮！

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原籠櫻花蝦油飯

身為這桌桌菜中飽食類的主要擔當，這籠櫻花蝦油飯看似簡單，用料卻用心實在，選用東港櫻花蝦搭配大量韭菜作為提味角色，甫一上桌開籠裊裊蒸氣飄出，仔細品嘗時櫻花蝦豐富的蝦油與海味漸漸飄出，搭上韭菜本身的清新香甜都讓這籠鹹香十足的油飯更加美味且誘人。

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雙菇吻魚扒食蔬

這道看似最普通的料理其實富含的營養程度可不一般，吻仔魚富含豐富且大量的鈣質、而菠菜則是能補充平常不易補充到的鐵質、雙菇中的袖珍菇與白精靈菇更是富含多醣體，整體經過勾芡後三種特色食材完美的配合在一起，淡淡清新的口感讓剛剛吃完重口味的前些菜色後也能讓味覺稍作休息。

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芥菜蛤蠣豬肚湯

經過剛剛的7菜1飯終於到最後的湯品了，與一般烤鴨宴通常選用鴨骨進行熬製的鴨架湯不同，而是選用了另一道傳統的農家菜作為湯品，吃完剛剛的菠菜補完鐵質後，緊接著在湯內的芥菜接力為你補充鈣質。

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除了傳統的豬肚搭配青蒜組合外，主廚更在內加入了蛤蠣進行多一步調味，蛤犡的鮮甜將豬肚特有的腥味巧妙取代，讓整碗湯品在品嘗時不但能喝到豬肚的營養、青蒜的清新還有蛤犡的甘甜，整體風味更勝傳統的鴨架湯過於油膩的口感。

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黑糖木桶嫩豆花

選用加拿大非基改黃豆研磨的豆漿座為基底，並有別於市面傳統豆花使用洋菜、豆花粉凝固豆花，而是特別依造古法使用食用石灰、經由海水煮滾煉製而成的鹽滷沖進生豆漿內將其凝固，傳統的「點豆花」過程相當耗時且費工，經過漫長且值得的時間等待後，白嫩的豆花終於成型。

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端上桌後淋上經由紅糖、黑糖、冬瓜糖反覆拌炒至焦香後所製的糖漿，與一般豆花不同，微溫的豆花吃起來特別香嫩且十分解膩，爽口的口感讓人想一吃再吃！

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【寶麗晶烤鴨宴】強調照顧消費者健康，希望來此享用料理的人不但能吃的開心、感動，更特別選用台灣每個時節的當季食材，仔細觀察就會發現裏頭蘊含了許多主廚創意的小巧思，讓人除了心滿意足還會心一笑。

若你想來場別出心裁的傳統港式饗宴，那麼走進寶麗晶的大門，你絕不會失望。

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【寶麗金】

地址： 台中市西屯區市政北一路15號

電話：04 2252 7777

營業時間：午餐 11：30～14：30／晚餐 17：30～21：00

均消價位：$3000~$5000

停車資訊：路邊停車

【寶麗金】粉絲專頁





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