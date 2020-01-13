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2020台灣櫻花野餐企劃！武陵農場櫻花野餐×阿里山茶席野餐

2020-01-13 11:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

說到賞櫻花，你會想到什麼玩法呢？是漫步在櫻花林中，還是喝杯櫻花季節限定特調飲料呢？今年有不少台灣櫻花景點都推出了超夢幻的「櫻花野餐企劃」，讓你可以坐在櫻花樹下，一邊欣賞浪漫櫻花，一邊吃著櫻花便當，是不是很浪漫呢？趕快一起來看看台灣櫻花季，有什麼好玩的吧！

2020台灣櫻花野餐企劃：武陵農場

2020武陵農場櫻花野餐

▲2020台灣櫻花推薦-武陵農場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲2020台灣櫻花推薦-武陵農場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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武陵櫻花季可以說是全台最美櫻花，一年一次的賞櫻盛會被譽為是一生必去朝聖的台中櫻花景點之一。不但能夠沐浴在初春溫煦的陽光之中，還能被粉紅夢幻的落櫻給包圍，而且除了山櫻花之外，這裡還有日本的吉野櫻，以及武陵特有種紅粉佳人，如果喜歡賞不同品種的櫻花，就來武陵農場吧！

▲2020台灣櫻花推薦-野餐餐盒。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲2020台灣櫻花推薦-野餐餐盒。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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搭配宜蘭小農特製「誠意咖哩」野餐便當，含有超美的野菜炊飯+旬味咖哩，搭配的飲品更是想不到的好風味，利用老闆耕種的好米釀造出溫順的米醋，搭配純潤的蜂蜜，香甜順口的蜂蜜玄米醋，正是這次餐點的最佳配角，讓你感受最在地的食材，來場不一樣的櫻花野餐吧。

◆ 最佳賞櫻時間：二月中~三月

2020武陵農場櫻花季管制重點

◆ 櫻花季管制期間：2020/02/08~02/29

◆ 一日遊限量名額：每日1000名

若是不想賞櫻花還這麼累的話，達人建議可以參加一日遊行程或是購買客運推出的櫻花季一日交通票券，賞櫻才能變得更省時省力喔！

2020武陵農場櫻花季周邊玩法

▲2020台灣櫻花推薦-武陵農場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲2020台灣櫻花推薦-武陵農場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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小編推薦大家可以參加「宜蘭出發」的一日遊，不只可以比較早出發，增加在武陵農場停留與遊玩的時間，減少塞車影響行程風險，重點是！不只包玩包吃，更完全不用費心思考關於交通管制的問題，只要帶著愉悅的心情出發就可以啦！

來到武陵農場，當然不能只賞櫻囉！建議大家可以順便到北谷園區走走，到觀魚台去欣賞台灣國寶櫻花鉤吻鮭，或是在園區內散步欣賞高山植物的變化，還會有機會遇到台灣獼猴喔！另外，也有許多人會到雪山登山口的小天池，拍張湖面倒映藍天的美景！

2020台灣櫻花野餐周邊美食

宜蘭產地美食推薦＃1

3035冰果室

▲2020台灣櫻花推薦-宜蘭美食推薦。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲2020台灣櫻花推薦-宜蘭美食推薦。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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▲2020台灣櫻花推薦-宜蘭美食推薦。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲2020台灣櫻花推薦-宜蘭美食推薦。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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宜蘭小農餐館「3035冰果室」的招牌料理，正是咖哩，是來自友善土地的好味道，來自老闆的用心。高聳的雪山山脈不僅為宜蘭帶來充沛的水資源，也孕育了台灣第一的好米好菜。餐點使用的米飯，都來自老闆自己使用友善土地方式耕種出的好米，並彙集了當季時令的蔬果，燉煮出一鍋樸實卻極具誠意的季節風味咖哩。

◆ 趣吧好康優惠＞＞飯後小點心一份（兌換方式如下）

1. 指定報名武陵賞櫻野餐一日

2. 現場憑手機出示行前通知畫面

3. 活動期限 ~3/1前

宜蘭產地美食推薦＃2

食光1998

▲2020台灣櫻花推薦-宜蘭美食推薦。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲2020台灣櫻花推薦-宜蘭美食推薦。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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▲2020台灣櫻花推薦-宜蘭美食推薦。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲2020台灣櫻花推薦-宜蘭美食推薦。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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這間位於宜蘭市中心的 Le Temps 食光1998 餐酒館，就在幾米公園對面、丟丟噹森林邊，建築是由兩層樓的老屋改成，因此整體有點餐酒館的感覺，主廚曾到法國學習料理，回來之後將台灣在地食材跟西式料理，做出獨一無二的料理。

◆ 趣吧好康優惠>>紅心芭樂茶或金棗醋飲 二選一（兌換方式如下）

1. 指定報名武陵賞櫻野餐一日

2. 現場憑手機出示行前通知畫面

3. 活動期限 ~3/1前

2020台灣櫻花野餐企劃：玉蘭茶園

▲2020台灣櫻花推薦-玉蘭茶園櫻花。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲2020台灣櫻花推薦-玉蘭茶園櫻花。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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說到宜蘭賞櫻景點，當然也不能錯過這個超美的私房景點－玉蘭茶園，漫步山中層繞玉蘭茶園小徑，欣賞美麗的山櫻花，在櫻花樹下野餐，嚐嚐用在地食材製作的特色餐盒，絕對是鮮少人知道的賞櫻玩法。

▲2020台灣櫻花推薦-餵梅花鹿體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲2020台灣櫻花推薦-餵梅花鹿體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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吃飽後再走上可以木造觀景台，一邊品茗一壺在地好茶香，搭配一邊俯瞰蘭陽溪谷，賞完櫻花之後，還能去附近體驗餵食梅花鹿，可以說是今年非常新潮，且人少又清靜的賞櫻玩法！

2020台灣櫻花野餐企劃：暨大野餐

想要坐在櫻花樹下一邊賞櫻一邊野餐嗎？這樣的櫻花季日常其實不用跑到日本，也能辦得到！位於日月潭附近的暨南大學，每年都會舉辦「暨大櫻花季」結合野餐活動，讓大家可以悠哉地一邊聊天，一邊感受美麗的櫻花，晚上還能賞夜櫻，可以說是非常豐富的賞櫻玩法！

◆ 最佳賞櫻時間：一月底~二月底

2020台灣櫻花野餐企劃：阿里山

▲2020台灣櫻花野餐企劃-阿里山櫻花。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲2020台灣櫻花野餐企劃-阿里山櫻花。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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說到在台灣賞櫻花，阿里山櫻花季絕對是首選之地，2020阿里山櫻花季即將再度到來！乘著阿里山小火車，欣賞阿里山上緋紅的山櫻和雪白的吉野櫻花瓣，以下提供兩條絕美阿里山賞櫻路線，讓你一次玩遍阿里山賞櫻花景點！

◆ 第一條：由阿里山賓館經梅園、阿里山派出所至祝山登山口。這條阿里山櫻花季賞櫻步道，全長不過六百多公尺，步道兩旁盡是數十年樹齡的吉野櫻。

◆ 第二條：賞櫻路線從沼平火車站出發，經沼平公園、姊妹潭、受鎮宮、慈雲寺、高山博物館、樹靈塔、香林國中、三代木、象鼻木至阿里山賓館，全長約二點六公里。

◆ 最佳賞櫻時間：三月中~四月中

▲2020台灣櫻花野餐企劃-阿里山隙頂賞櫻茶席。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自...
▲2020台灣櫻花野餐企劃-阿里山隙頂賞櫻茶席。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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在阿里山隙頂，除了可以瀏覽日出、雲海等高山風光，因為氣候條件的關係，茶園廣布，茶園的外圍種滿了櫻花樹，一到春天櫻花盛開，櫻花和茶園高低相望，櫻花翩翩落在茶樹濃綠的葉片上，更是一番絕美景色。

來到阿里山隙頂賞櫻，一定要體驗的就是在櫻花樹下享用茶便當，搭配茶藝師沖泡的烏龍茶，在櫻花搖曳的陪襯，呼吸一口茶香感受當下。享用完茶席之後，再到逐鹿部落看梅花鹿，絕對是放鬆又療癒的賞櫻玩法！

看完以上的2020武陵農場櫻花季介紹和玩法，你還不心動嗎？趁著早鳥優惠趕快報名，春天一起來趣賞櫻花，感受落櫻繽紛的浪漫野餐吧！

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賞櫻野餐櫻花季

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