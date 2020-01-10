台中一天玩不夠！兩天一夜台中熱門打卡＆踏青旅遊攻略

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首圖：ye_yi_ying

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放假怎麼可以只想耍廢待在家？讓ReadyGo為你規劃最充實的台中兩天一夜，讓你知道放假可以有很多選擇，不只有在家當沙發馬鈴薯才叫放鬆，快給自己一個出去玩的理由！不論你想在IG打卡上熱門、還是去吃美食、或是想瘋狂shopping，所有願望，一次滿足！228就來趟台中兩天一夜輕旅行。

IG熱門打卡景點

＃龍貓隧道

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台中后里的無患子森林是片秘境，數萬棵的無患子形成一條條的森林隧道，好像走著走著就能遇見龍貓那可愛的圓滾滾身影，也因此又被稱為龍貓隧道。在樹林裡奔跑、吸取芬多精，又能拍出自然、唯美的照片，不能錯過的景點！

地址｜台中市后里區四月路五哩巷

＃筏子溪河濱公園

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說到台中的著名地標，肯定就是TAICHUNG的超大地標啦！藏身在筏子溪河濱公園裡，除了著名打卡點，沿途的風景也是耐人尋味、值得細細品嘗。沿著湖邊走，照片中的自己，彷彿站在歐洲的畫裡，女孩要的就是這種感覺。

地址｜台中市筏子東街一段33-59號

＃雪山花園農場巨人(巨人之手)

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聳立在山林裡失落的巨人，這裡可以說是台中失落的秘境。有誰能想到，在茂密的樹林裡竟然隱藏一隻巨人之手？這裡不只隱密，更曾是著名電影《賽德克巴萊》的拍攝場景呢！

逼真的五官，配上栩栩如生的手，進到這裡，彷彿來到國外野外秘境，不想錯過的，趕緊排進行程裡！

＃知高圳步道

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說到賞夕陽，絕對不能不知道學田山與知高圳步道！一望無際的芒草隨風搖曳，隱身其中總給人一股孤獨的荒涼感。這裡最好的拍照時機就是夕陽，想拍下美照可得抓緊時機啊~看到滿滿的芒草，不躲進去拍張被芒草包圍的網美照，實在對不起自己啊！

地址｜台中市烏日區中山路三段登寺巷176號

＃萬坪公園

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尋找米奇在哪裡？廣大的草原上一棵可愛的樹木站立著，說是孤獨，但每天都有好多旅人探望，可愛的造型又像米奇又像皮卡丘，惹人喜愛。經典的大樹一定要拍到！拍出整體遼闊的感覺，你的唯美照絕對少不了這裡。

地址｜台中市北屯區軍福十九路和旱溪西路三段路口

＃中東海棗田

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是誰住在深海的大鳳梨裡~看到這片可愛的海棗田，腦海中就會浮現這洗腦的旋律，這裡可是名副其實的秘境，絕佳美景可不讓落羽松專美於前。藏身在台中大肚產業道路旁的一片農地，很難不注意到這片充滿南洋海島風情的椰子樹林，秋天來臨之際，火紅的色彩披在海棗林身上，讓這裡成為絕佳的唯美秘境。這裡建議白天時前來，才能拍出唯美又夢幻的照片~

地址｜台中市大肚區沙田路一段854巷24號

#彩虹山舍

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可以光明正大偷窺女子裙底風光的地方就是這裡啦！看那巨大的少女偎在牆面上，真是令人害羞不已。除了少女，園區更是以炫麗的七彩營造彩虹浪漫氛圍，來這裡能不快樂也難。

地址｜台中市石岡區和盛街南眉巷10號

#台中軟體園區-DALIART藝術廣場

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藍色先生你能告訴我你在看什麼嗎？台中軟體園區因屋頂上滑手機的巨大藍人蔚為轟動，但除了有趣又值得省思的裝置藝術外，這裡每個週末都有舉辦不同的市集，假日別忘了來挖寶~

地址｜台中市大里區科技路1號

美食推薦

＃萌木之村 MOMU

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白天的萌木之村給人一種清新感，夜晚的萌木之村則是寧靜的氛圍，像是都市裡的童話森林，萌木之村勢必帶來台中新一波打卡熱潮。

作為台中最新打卡新地標之一的萌木之村MOMU，純白外觀因簡約而讓路過的人眼睛為之一亮，門口擺放著木頭做的麋鹿，營造出聖誕節的感覺，若是曾去過日本「萌木の村」的人，一定倍感親切。偌大的室內空間十分寬敞舒適，採挑高的空間設計，整片的落地窗搭配暖色系的木質桌椅，就像來到都市裡的童話村似，整體環境簡單、清新有質感，令人感到舒服且溫暖。這裡的座位皆有插頭設計，十分貼心。

地址｜台中市西屯區玉門路370巷8號

營業時間｜11:00-23:00

點餐時間｜11:00-14:00；17:00-21:00(正餐之外的時間只供應飲料、茶點和火鍋)

電話｜04-24616866

費用｜低消NT$100，加收一成服務費

備註｜大部份的座位區均備有插頭和免費無線wifi

＃茶六燒肉堂

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屬輕井澤集團旗下的茶六燒肉堂，位於公益路上。在看完網路上一片好評後，我們就決定來吃啦！東方禪風的外觀與寬敞座位，提供雙人套餐、三人套餐等多變組合。

這次我們點的是雙人上等牛套餐$1880，從沙拉、湯品、到主角-牛肉，無一不讓我們滿意的，牛肉只能用入口即化形容，份量也相當足夠！我們甚至認為完全不比台中另一家知名燒肉-屋馬燒肉來的遜色，非常推薦大家來台中一定要吃！p.s.茶六非常難訂位喔，通常是你要訂位的當天往前算6天才能開始訂位，強烈建議開放訂位後立馬手刀訂位去！

海鮮的部分，新鮮美味。尤其店員會在旁邊全程幫你烤好，還上演烤夾撥蝦秀，這麼貼心的服務真的不得不稱讚。來台中千萬別錯過這家熱門燒烤天堂！

地址｜朝富店＿台中市西屯區朝富路258號

公益店＿台中市西區公益路268號

營業時間｜11:00-02:00

Outlet Shopping time

＃台中三井OUTLET

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想要飽覽台中港美景不再是個夢了！坐落於台中港邊的全新三井Outlet打造一座60米高全台唯一臨海摩天輪，飽覽台灣海峽美景，未開幕先轟動，肯定成為台中新打卡地標之一。在摩天輪附近更是打造了創意貨櫃市集，飽覽美景之餘，還能享受臨海市集的樂趣。

三井outlet引進了170間的國內外知名品牌進駐展店，其中更包含首次在台灣 OUTLET 展店的 19 間店鋪！台中三井邀請了數家日本初次來台的餐飲名店以及首次進軍中台灣市場的排隊名店，包含英國茶品「Wittard」、米其林推薦人氣拉麵「銀座篝 」、法式土司專賣店「Ivorish」、別具風格的港式飲茶「共樂」等，不只逛得開心，還讓你吃的開心！

地址｜台中市梧棲區臺灣大道十段

＃麗寶OUTLET MALL

圖/IG@im_readygo ▲台灣最大摩天輪「天空之夢」 分享 facebook

從台中市區出發僅20分鐘即可抵達的位於國道1號后里交流道旁的麗寶Outlet已開業2年，在全台最大摩天輪「天空之夢」加入營運之後，麗寶樂園渡假區更成為許多網紅及遊客的打卡必Po聖地。

圖/IG@tsaijen1007 分享 facebook

而萬眾矚目的麗寶Outlet二期總算開幕啦！星巴克更在麗寶Outlet Mall二期打造鐘樓主題特色店—星巴克麗寶鐘樓門市，室內以獨特的八角型展演吧台與挑高超過13米的空間，搭配特色吊燈串連挑高空間，體驗置身歐洲的浪漫氛圍成為了麗寶Outlet Mall最新的打卡景點。

地址｜台中市后里區福容路201號

營業時間｜一-四 11:00-21:30/五 11:00-22:00/六、國定假日 10:30-22:00/日、國定假日最後一天 10:30-21:30

電話｜04-37022888

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