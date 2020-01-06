初春遊南投　集集小鎮漫、賞花、泡湯、部落輕旅行

時序過了冬至，冬天過了一半，春天的腳步也慢慢接近，南投山上的梅花開了、溫泉區傳來熱鬧的氣息，剛過完聖誕節的部落依然充滿歡樂的氣氛，渴望旅行的想念也正在開啟！

來到集集小鎮，這個曾獲選台灣百大觀光小鎮的地方，依然充滿旅遊的趣味，可以品嘗香蕉冰淇淋與蛋捲的甜蜜風味、或搭乘石虎列車造訪最後的車站車埕聚落、或是騎乘腳踏車徜徉於綠色隧道的悠閒，小鎮風情，怡然自得！

就在小鎮過一晚吧！來到兩腳詩集文教會館，主人阿莫熱情的招呼旅人們，分享地方的故事與生命力，享受會館精心準備的蔬食料理，這個獲得CU-GSTC永續飯店認證的旅宿，讓喜歡台灣這遍土地的旅人們，對於責任旅行多了另外一種新的詮釋與體驗！

圖／范綱武 分享 facebook

圖／范綱武 分享 facebook

圖／兩腳詩集文教會館 分享 facebook

這個季節的南投，充滿吸引與魅力，布農族部落裡聖誕節氣氛，讓部落瞬間充滿活力，族人們臉上掛著笑容一起過新年、彼此祝福，參與其中的旅人們也感受歡樂氣氛，到部落過聖誕、傳福音，伴隨著輕快的聖誕歌曲歡度平安夜，成為一種特別的回憶，那是一種城市生活中無法感受的感動！

來去部落住一晚！這個是許多旅人朗朗上口的一句話，反璞歸真的生活體驗、夜晚在溪水潺潺與蟲鳴鳥叫中入睡、開門就可以看見玉山的感動，這是望鄉部落的真實感受；當然，也不能錯過部落的布農風味餐，來到望鄉的慢午廚房，返鄉創業的布農青年伊畢利用台灣常見的各種野菜，如咸豐草、昭和草、咬人貓等等做出一道道令人驚艷的野菜料理，來自土地的芬芳，就是這種味道！

圖／范綱武 分享 facebook

圖／范綱武 分享 facebook

圖／范綱武 分享 facebook

寒風吹襲，山上的梅花逐漸盛開，今年因為水氣充足與低溫，讓包括久美、羅娜部落的梅園，還有烏松崙、風櫃斗與牛稠坑的梅花幾乎含苞待放、甚至部分已經盛開，根據在地梅農表示，今年花況可以持續到農曆春節，讓民眾可以感受「雲之上」的白色「梅景」！

賞花之餘，「玉山下的美湯」東埔溫泉自然不能錯過！東浦泉源水質透明純淨，由於水質佳、景色優美，加上過去沒有過度的人工開發與破壞，讓東埔溫泉區多了許多高山、溪谷及原住民文化與天然美景，讓這裡有了一種多變的高山、原野風情。 此外，每年一～四月，梅、櫻、梨、桃花等紛紛綻放，景致繽紛迷人，到了夏天則是絕佳的避暑聖地，玉山下的美湯，就在氤氳山林之中等您來探訪。

圖／范綱武 分享 facebook

圖／范綱武 分享 facebook

圖／范綱武 分享 facebook

來南投玩部落、賞花、泡湯、饗美食輕旅行出發→集集小鎮漫遊→夜宿集集→望鄉部落→慢午廚房品味野菜布農風味餐→東浦泡湯去→風櫃斗、牛稠坑賞梅花→賦歸

集集。兩腳詩集文教會館地址：552南投縣集集鎮民權路326號電話：049-2762198

望鄉。慢午廚房地址：南投縣信義鄉望和巷31-1號電話：0980-774911(用餐請預約)

廣告