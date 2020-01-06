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平價享受 浮誇份量！ 大甲超值鍋物 7種特色湯頭超濃郁香氣

2020-01-06 12:01ShareLife分享生活

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位於大甲火車站附近走路不到3分鐘的路程，建築高挑採光的大面積三角窗非常顯眼，讓你有股忍不住好奇裡頭到底在進行甚麼的奇特魔力，推開大門，特地以樑柱劃分出來的空間讓人感到舒適溫馨，搭配暖色調的採光，總讓人有種在自家用餐的安心感，應景即將到來的聖誕節，店內也擺設了多聖誕樹及裝飾，讓原本清幽的空間熱鬧許多。

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經過了門口等候區，接著進入生鮮火鍋料自助區，京棧鍋物除了講求分量，品質也絕不馬虎，除了固定時間專人定期更換，提供的蔬菜選擇更是五花八門，除了基本的火鍋老班底如高麗菜、青江菜等熟悉的身影，更提供了如水蓮、A菜等少見的季節時蔬，種類的豐富程度可見一斑。

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火鍋料隔壁的醬料區同樣也不容小覷，一字排開多達9種的醬料，喜歡特殊風味、講求重口味的你絕對會喜歡。

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舒適的空間配置、溫暖採光搭配穩重的木樑裝潢，不論是獨自用餐或多人聚會都很適合，但火鍋店真正吸引人的致勝關鍵，還是得靠熱騰騰、美味的食物見真章，馬上就來看看有甚麼來店必吃好鍋吧！

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京棧鍋物共推出7種湯底，除了經典口味外更推出了加入許多巧思在裏頭的特色湯底，就讓我們來一探究竟吧！

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美白牛奶鍋

市面常見的牛奶鍋是許多愛好口味偏重的饕客會鎖定的目標之一，厚實濃郁的湯頭不僅單喝順口香醇，搭配不論新鮮時蔬或是頂級肉品，香氣撲鼻的奶香完美將食材的清甜封鎖在裏頭，每口吃下都是香氣在口腔內掀起的滔天巨浪，總讓你一口接著一口想停都停不住！

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特別從湯底做改良，先將新鮮洋蔥、紅蘿蔔丁搭配羅勒籽進行拌炒，接著再加入新鮮牛奶熬煮，別於普通牛奶鍋單調的奶香，更融入了洋蔥及紅蘿蔔的香氣，口感層次翻躍倍升，讓不是奶香控的你嚐過都拜倒於他的石榴裙下！

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台式南瓜鍋

每日選用新鮮南瓜，將之打成泥狀並加入高湯熬製而成，橙色濃郁的湯頭散發淡淡的南瓜香氣，溫和順口的口感常常雀屏中選成為長輩們的心頭好，南瓜的清新甘甜不論搭配任何食材都有很般配的效果；蔬菜富含豐沛的水分搭配南瓜濃郁樸實的香氣包覆，不需多餘的調味就有高度層次的豐富口感！若搭配肉品，南瓜解膩的特色剛好抵銷有時肉類過於膩口的缺點，清爽自然的舒暢口感不論冬夏都能溫暖你的心靈，吃完這一鍋再大的困境你都有力氣去面對！

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酸菜白肉鍋

香氣獨特、酸度迷人的酸菜白肉鍋是京棧鍋物冬季限定推出的特色鍋物，以特別醃製的大白菜搭配時令蔬果加入高湯新鮮熬製，湯頭不僅酸香甜美，自然回甘的喉韻更是清爽無負擔，無論想煮蔬菜、海鮮或是肉品搭配醇厚甘甜的湯頭，每口都是溫潤順口且暖胃！

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酸菜搭配豬肉真的可以說是天衣無縫的組合，如同兩個默契培養良好的舞者，不需多做多餘的溝通，步步踏出精美曼妙的舞步，酸菜經由醃製發酵的特殊風味搭配豬肉脆彈又香甜的口感，不論是脂肪多的部位口感滑順不膩、瘦肉的部份嫩而不柴，在寒風凜冽的冬季，喝著一口暖湯配著一口酸菜與豬肉，風韻獨特的爽口滋味，總讓人一口接一口停不下來！

介紹完超人氣的湯底後，接著就是主餐的重頭戲啦！不論是肉類或是海鮮都是讓人直呼超值的等級，雙人套餐的京棧G爆牛組合一口氣奉上18盎司包含牛五花、牛肩小排、梅花牛的三種部位組合，找喜愛吃肉的朋友來一起享用絕對是個過癮划算的選擇！

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若是你是追求生猛海鮮對肉類較無感的饕客，別擔心，京棧鍋物一樣推出了專屬海鮮愛好者的「波士頓龍蝦爆爆鍋」組合，波士頓龍蝦爆爆鍋不僅附上了一大尾波士頓龍蝦，更附加了額外２０尾白蝦的浮誇組合，滿滿的蝦類組合，讓愛蝦的你一次吃的滿足！搭配濃郁湯頭，蝦子新鮮甘甜的風味同時在口中翻騰洶湧，海味十足的新鮮滋味實在很享受。

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吃飽心滿意足但總覺得缺了甚麼嗎？沒錯，飯後點心怎麼能夠缺席！除了供應冰淇淋吃到飽以外更提供了現打果汁飲料吧，每個用餐消費者都能免費兌換一杯飲料，無論你是偏好吃飽來杯爽口清涼的碳酸飲料，或是吧檯人員親手特調的特色飲品這裡應有盡有，而其中的麵茶沙更是招牌必喝！

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特別選用來自鹿港的東華麵茶，台灣古早的好滋味在現代步伐快速、資訊迅捷的時代裡卻很少見了，京棧鍋物不想讓這份老祖宗的美味失傳於這個是世代，特別研製了這款麵茶冰沙，麵茶的芝麻香氣濃厚，搭配冰沙細膩的質地口感，無論是第一次喝感受到那獨特香氣而欲罷不能或是心心念念對這份特殊風味有獨特情懷的行家相信都會愛上這杯結合傳統與現代風味的麵茶冰沙。

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浮誇豪邁的大份量、新鮮又健康的選料，極高ＣＰ值的火鍋在這裡絕對看的到，想要享受平價又高品質的用餐體驗嗎，那就一起到大甲火車站附近的京棧鍋物吃火鍋吧！

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【京棧鍋物】

地址：台中市台中市大甲區中山路一段923號

電話：04 2688 4588

營業時間：上午11:00 - 下午10:00

均消價位：平日最低有學生優惠$148起~300

車資訊：路邊停車

【京棧鍋物】粉絲專頁


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火鍋海鮮龍蝦

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