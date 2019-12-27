璀璨燈季綿延2公里！　彰化八卦山「月影燈季」一路點燈到元宵

分享 facebook

八卦山大佛風景區繼７月之後再度點燈啦，為期50天的「月影燈季」正式開跑，浪漫指數破表的步道，絕對是散步最佳首選！

▲圖/FB＠Kevin Chen，彰化縣政府將推出南北燈區，北燈區就在八卦山，大佛區也會佈燈。 分享 facebook

「2020彰化月影燈季」以「祈願冒險」為主軸，全長超過2公里的燈區從八卦山牌樓點亮整條天空步道，在50萬顆LED燈泡照耀下，整個八卦山，宛若一座巨型遊樂園，燈區分為五大故事主題：「星月逐跡」、「祈福仙境」、「祥瑞天宮」、「許願光廊」、「花火天際」，邀請旅人化身為故事主角，展開為期長達50天的舊年還願、新年祈福之旅。

▲圖/FB＠Kevin Chen 分享 facebook

八卦山是彰化人共同的記憶，彰化縣府為了讓八卦山風華再現，除了有50天的燈會之外，在八卦山周圍環境也做了非常多的整理，包括九龍池、華陽公園及民族新村公園、天空步道等等，希望能夠讓更多的鄉親齊聚八卦山、親近八卦山、愛上八卦山。另外配合交通部擴大秋冬國民旅遊補助延長至109年1月底，來彰化縣住宿就可以送順澤宮的帽子，帽子目前只剩下不到5百頂，歡迎大家利用這段時間來彰化旅遊住宿玩耍，欣賞美美的浪漫燈季吧。

▲圖/FB＠Kevin Chen 分享 facebook

彰化月影燈季

活動日期：2019/12/22(日)~2020/2/9(日) 18:00~22:00

地址：彰化縣彰化市卦山路8-1號





想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」