海線最道地日式風味火鍋！「燒酒鬥雞鍋」進補正夯太幸福

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隨著天氣漸漸變涼，火鍋自然而然就成了民眾餐桌上的日常。從嘉義起家的小旬湯 樂農・鑄鐵鍋，現在在台中海線也吃得到囉！以好物、好食、好店三個核心為理念，在烹調方面，更特別選用來自日本南部的鑄鐵鍋，讓湯頭增添醇郁迷人的風味。

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小旬湯沙鹿店剛開幕逾月，座落在社區民宅內。牆面大量運用木質元素鋪陳，讓整體沈穩簡約卻又不失生氣。

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走進店內，不自覺地發出「哇」的一聲。有如家般溫馨的店裝，輔以暖煦的鵝黃色燈光，讓人置身其中兼享視覺與味覺的雙重饗宴。

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想要在櫻花樹下用餐，不再是遙不可及的奢侈夢想。來到小旬湯沙鹿店，除了有滿桌的珍饈當前，還有美景相陪。貼心設計的吧檯座位區，即使獨自一人前來用餐也能自在地大快朵頤。

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另外，小旬湯沙鹿店的後方還設有獨立包廂區，2 張 6 人桌可容納 12 到 14 人。無需低消就能享有暫時不被打擾的私密空間，因此頗受到家庭客與公司聚餐的歡迎。

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對於吃火鍋總少不了「加油添醋」的人，店裡亦備有自助式吧台，提供辣籽油、七味粉、辣椒、蔥花、蒜泥、沙茶醬、醬油、白醋等佐料。飲料則有清檸紅茶及靜岡綠茶，享用美食之餘還能平衡解膩。

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小旬湯標榜引進正統日本南部鐵器鑄鐵鍋，鍋緣內側經過酸化特殊處理與法瑯加工，能使鍋具不易生鏽。另一方面，透過特選鑄鐵鍋料理，還能補充人體所需的鐵質、保溫導熱並高溫封存食材的精華。

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對於喜歡體驗異國風味鍋的人而言，小旬湯的豐富選擇肯定能滿足您的需求。有日本の正統鍋物、在地の正統鍋物、雙人套餐等，其中燒酒鬥雞鍋、美酒蛤蠣鍋、博多肉多多圈搭配鰹魚鍋及天府麻辣鍋搭配澳洲穀飼嫩肩牛，更是被饕客譽為四大必吃的最強推薦。

無需加價的基本湯頭有昆布及味噌兩種，假如想要換購湯種的話，僅需加價 49 元，便多了鰹魚、牛奶、壽喜、麻辣、番茄、泡菜風味可選擇。

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燒酒鬥雞鍋

這鍋名光用聽的就覺得「戰鬥力」十足！燒酒鬥雞鍋屬純酒料理，湯頭採用大量中藥材熬煮。冬季進補正夯，想要喝湯補身的人可別錯過！

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過程中會由專人倒入米酒，上演吸睛的桌邊秀。附帶一提，蓋鍋的速度會影響酒氣濃淡哦！假如想要酒味濃一點的話，倒完米酒後就能迅速蓋上鍋蓋；反之，則可減緩酒精的濃度。

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使用整隻雞腿肉，肉質結實，嚐來不柴帶嚼勁。配上溫潤的藥膳湯頭，讓人直呼好幸福！

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綜合蔬菜盤含時蔬、金針菇、香菇、玉米、南瓜、蘿蔔、玉米筍等數十種配料。

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博多肉肉圈鍋 博多肉肉圈鍋

肉食族注意！博多肉肉圈是小旬湯的浮誇系擔當，在鍋具頂端擺上一圈堆滿肉片的特製鐵盤，彷彿是為它「加冕」似的，整個感覺瞬間華麗了起來，就連自詡是火鍋達人的我都是第一次看到！

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在地の正統鍋物 雙人套餐

小旬湯提供 999 元及 1199元兩種版本的雙人套餐，主要差別在於肉品、附餐選擇的多寡，並且多了一份綜合火鍋料盤。此次所點的 1199 元雙人套餐，內容包括極盛海鮮盤、肉品 7 選 2、附餐、綜合火鍋料盤、菜盤、昆布和麻辣湯鍋。一頓飯吃下來，超級滿足！

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極盛海鮮盤

海鮮盤的內容依照季節調整內容物，品質新鮮、份量也給得頗大方。木盆滿載了天使紅蝦、根島生態草蝦、白蝦、鮮蚵、蛤蜊、腰子貝、扇貝、鯛魚、鱸魚及花枝漿。特別推薦手工花枝漿搭配天府麻辣鍋，道地的四川風味，保證銷魂啊！

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品牌健康松阪豬

雙人套餐的肉品種類有牛、豬和櫻桃鴨，倘若意猶未盡的話，也可另行單點其他種類的肉盤。松阪豬清脆的口感，更是讓饕客們津津樂道的原因。放入鍋中簡單涮煮，縱然不沾醬也很美味。

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澳洲穀飼嫩肩牛

透過穀類飼養的牛隻，其油花分佈較草飼牛來得更為均勻，肉質柔嫩口感佳。

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綜合火鍋料盤，其中最特別的是中間黃色外觀的火鍋料，裏頭可是包著小干貝的干貝燒呢。

綜合火鍋料盤

雙人套餐除了綜合菜盤之外，另外還會再給一份綜合火鍋料，包括干貝燒、鑫鑫腸、魚餃、蛋餃、芋頭貢丸、起司丸。

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燒肉丼飯

鹹中帶甜的燒肉丼飯，讓火鍋店向來一成不變的附餐多了一絲新意。豐潤帶油脂的肉片，讓粒粒分明的米飯更添噴香。

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天府麻辣鍋

湯色看起來通紅一片的天府麻辣鍋，底料由數十種中藥材精華融聚而成。入口香麻溫潤不燥辣，尾韻喝起來竟然還有點甜甜的，相當不錯。

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有趣的是，點麻辣鍋還會附上一份麻辣藥包，讓你在湯沸滾的時候丟入鍋中，可以增加喝起來的甘香哦！

店內美美的櫻花，讓人用餐更添情調。加上鄰近沙鹿火車站和美仁里彩繪村，吃鍋還能順道安排一趟小旅行。不必飛日本，來到小旬湯就能體驗道地的日式風味！

【小旬湯-樂農•鑄鐵鍋 沙鹿店】

地址：台中市沙鹿區光榮街81號

電話：04-26655897

營業時間：11：30-14：00、17：00-21：00

均消價位：$350

消費資訊：共鍋消費每人120 元起，可抵消單點費用，身高 90 公分以上均收低消，無收服務費

停車資訊：特約停車場，停車場出口（福人街）到店約 100 公尺，消費滿＄500可停 2 小時

【小旬湯-樂農•鑄鐵鍋 沙鹿店】粉絲專頁





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