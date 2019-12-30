茹素者也能吃！北屯必嚐美食小吃 「酥嫩臭豆腐」皮脆超多汁
鄰近崇德二路一段與興安路二段路口的【陳記酥嫩臭豆腐】，營業時間從下午三點開始到晚上十點半，遠遠就能聞到老闆現炸臭豆腐的香味！
老闆說他們家的臭豆腐之所以特別酥脆好吃的秘訣就是採用「兩鍋油炸」的方式，先將臭豆腐放到約150度C低油溫內炸到熟透嫩，之後再放到200度C高溫油將臭豆腐炸到外皮酥脆並將湯汁鎖在裡頭。
酥炸臭豆腐（大份）
現炸的臭豆腐大約需要六分鐘的時間，起鍋後淋上老闆的特製醬汁，使用兩種醬油與蒜泥調製而成，臭豆腐沾上帶點甜味的特製醬汁吃起來更有層次感。另外，專門炸臭豆腐的油鍋是使用沙拉油而不是豬油，所以素食者也是可以吃的喔！
脆椒鹽臭豆腐
老闆最新推出的「酥脆椒鹽臭豆腐」，將一整塊的臭豆腐切半、切成較好入口的大小，放入油鍋炸到外皮超級酥脆後，再撒上胡椒鹽調味，就成為這一道香酥可口的點心小吃。
麻辣臭豆腐
除了臭豆腐外，用自己炒出來的麻辣底料滷製而成「麻辣臭豆腐」以及「麻辣鴨血」，皆是店內招牌料理。
麻辣鴨血＋麻辣套餐
升級麻辣套餐除了原本的麻辣鴨血外，還多了「王子麵、金針菇、九層塔花枝漿、旗魚條、貢丸」，吃起來更有飽足感。
麻辣湯底製作十分費工，需要先將蔥、薑、蒜和豬油、沙拉油下去爆香，之後再加入紅花椒、青糊椒、辣椒與14種的中藥材下去熬煮，光是製作過程就要五小時以上，才能完美呈現出「麻、辣、鮮、香」的滋味。
MENU
今天突然很想吃到酥脆多汁的「臭豆腐」或是濃厚香辣的「麻辣鴨血」、「麻辣臭豆腐」嗎，那就到【陳記酥嫩臭豆腐】品嚐平價美味的台灣小吃吧。
【陳記酥嫩臭豆腐】
地址：台中市北屯區崇德二路一段161號
電話：0972-377-876
營業時間：15:00-22:30
平均消費：$40-50
停車資訊：附近有公有收費停車格
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