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茹素者也能吃！北屯必嚐美食小吃 「酥嫩臭豆腐」皮脆超多汁

2019-12-30 10:03ShareLife分享生活

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鄰近崇德二路一段與興安路二段路口的【陳記酥嫩臭豆腐】，營業時間從下午三點開始到晚上十點半，遠遠就能聞到老闆現炸臭豆腐的香味！

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老闆說他們家的臭豆腐之所以特別酥脆好吃的秘訣就是採用「兩鍋油炸」的方式，先將臭豆腐放到約150度C低油溫內炸到熟透嫩，之後再放到200度C高溫油將臭豆腐炸到外皮酥脆並將湯汁鎖在裡頭。

酥炸臭豆腐（大份）

現炸的臭豆腐大約需要六分鐘的時間，起鍋後淋上老闆的特製醬汁，使用兩種醬油與蒜泥調製而成，臭豆腐沾上帶點甜味的特製醬汁吃起來更有層次感。另外，專門炸臭豆腐的油鍋是使用沙拉油而不是豬油，所以素食者也是可以吃的喔！

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▲搭配「小黃瓜、台式泡菜」酸甜滋味和臭豆腐十分搭配！
▲搭配「小黃瓜、台式泡菜」酸甜滋味和臭豆腐十分搭配！
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▲陳記臭豆腐的特色就是「現炸臭豆腐」都吃起來特別酥脆、一口咬下還會有湯汁噴出。
▲陳記臭豆腐的特色就是「現炸臭豆腐」都吃起來特別酥脆、一口咬下還會有湯汁噴出。
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脆椒鹽臭豆腐

老闆最新推出的「酥脆椒鹽臭豆腐」，將一整塊的臭豆腐切半、切成較好入口的大小，放入油鍋炸到外皮超級酥脆後，再撒上胡椒鹽調味，就成為這一道香酥可口的點心小吃

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麻辣臭豆腐

除了臭豆腐外，用自己炒出來的麻辣底料滷製而成「麻辣臭豆腐」以及「麻辣鴨血」，皆是店內招牌料理。

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▲鴨血和臭豆腐至少都要浸泡在麻辣湯底一天以上，才能讓鴨血與臭豆腐更入味好吃。
▲鴨血和臭豆腐至少都要浸泡在麻辣湯底一天以上，才能讓鴨血與臭豆腐更入味好吃。
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▲將臭豆腐切開，豆腐切面會看到吸著滿滿的麻辣湯汁，品嘗一口吃起來軟嫩多汁、後勁還...
▲將臭豆腐切開，豆腐切面會看到吸著滿滿的麻辣湯汁，品嘗一口吃起來軟嫩多汁、後勁還帶有濃厚的麻辣與中藥香。
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麻辣鴨血＋麻辣套餐

升級麻辣套餐除了原本的麻辣鴨血外，還多了「王子麵、金針菇、九層塔花枝漿、旗魚條、貢丸」，吃起來更有飽足感。

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▲麻辣鴨血吃起來Q彈軟嫩，一入口濃厚的麻香，緊接感受到嗆爽的辣味，喜歡吃麻辣鴨血...
▲麻辣鴨血吃起來Q彈軟嫩，一入口濃厚的麻香，緊接感受到嗆爽的辣味，喜歡吃麻辣鴨血的朋友可不要錯過！
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▲使用魚漿和九層塔一起下去手工製作的「九層塔花枝漿」 ，帶有鮮甜的海鮮香氣吃起來...
▲使用魚漿和九層塔一起下去手工製作的「九層塔花枝漿」 ，帶有鮮甜的海鮮香氣吃起來太美味。
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▲王子麵吸附麻辣湯汁，泡麵特殊的鬆軟口感還有香辣的麻辣滋味，讓人忍不住想一口接著...
▲王子麵吸附麻辣湯汁，泡麵特殊的鬆軟口感還有香辣的麻辣滋味，讓人忍不住想一口接著一口！
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麻辣湯底製作十分費工，需要先將蔥、薑、蒜和豬油、沙拉油下去爆香，之後再加入紅花椒、青糊椒、辣椒與14種的中藥材下去熬煮，光是製作過程就要五小時以上，才能完美呈現出「麻、辣、鮮、香」的滋味。

▲14種以上的中藥材！
▲14種以上的中藥材！
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▲經過五個小時以上製作出的麻辣底料。
▲經過五個小時以上製作出的麻辣底料。
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今天突然很想吃到酥脆多汁的「臭豆腐」或是濃厚香辣的「麻辣鴨血」、「麻辣臭豆腐」嗎，那就到【陳記酥嫩臭豆腐】品嚐平價美味的台灣小吃吧。

【陳記酥嫩臭豆腐】

地址：台中市北屯區崇德二路一段161號

電話：0972-377-876

營業時間：15:00-22:30

平均消費：$40-50

停車資訊：附近有公有收費停車格

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