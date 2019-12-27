台中浮誇美食「滿載粥」紅蟳滿滿蟹膏爆發！ 隱藏版膠原蛋白凍 坊間絕對吃不到

位於台中東興路上有一間粥品專賣店「東興海鮮粥」，近來將店名改為「東興海鮮食堂」，菜單新增了熱炒、丼飯、炒菜等，甚至還高薪聘請知名飯店的主廚，為店裡增加了辦桌的選項，希望客人除了粥品外，也能用平民的價位，吃到高級美味的食材。

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東興海鮮食堂的老闆，原本是傢俱業出身，因為希望客人吃到更天然健康的食材，毅然從親友手中接起這間坪數頗大的粥店，開店一年多，他們逐漸從原本的眾人不看好，慢慢站穩腳步，近來更開放加盟，吸引北中南不少業主洽談。

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一走進東興海鮮食堂，便不難發現他們對於清潔跟氣氛的要求，整體用餐環境不僅乾淨，座位之間也相當寬敞，不像坊間的某些粥店或是路邊攤，需要多人擠在一起併桌用餐，我覺得與其說他們是粥店，其實更像是一間平價且選擇性多元的餐廳。

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店裡的用餐空間分為一樓跟二樓，二樓的用餐空間以多人聚餐為主，可細分為大、小包廂，人數上限約為80人，非常適合公司行號、謝師宴等團體包場聚餐。

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東興海鮮食堂主打食材天然，高湯採用大量鱸魚骨、洋蔥、甘蔗、蘋果等天然蔬果精燉熬煮而成，不僅沒有添加人工味精，過程更沒加一滴味素跟一粒鹽，煮湯全程僅用魚露調味，最後再佐以蒜酥、芹菜、生薑等佐料，吃起來香醇鮮濃，營養跟健康兼具。

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我好奇詢問老闆他們使用鱸魚骨熬湯的原因，他笑著指向牆上的海報，「許多人也許不知道，鱸魚有不飽和脂肪酸、膠原蛋白、碳水化合物，又富含維生素A、B族維生素、鈣、鋅、鎂等，對我們人體的健康營養非常加分。」言下之意，就是希望客人吃到美味食材之餘，也能兼顧健康。

滿載粥 560元

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是店裡的招牌餐點，適合兩人食用，食材超級豐富，包括鮑魚、干貝、魚皮、魚丸、鮮蝦、螃蟹、蚵、蛤犡、小卷等海鮮，老闆透露他們原本的螃蟹是使用三點蟹，前陣子才換成紅蟳，「紅蟳的營養價值更高！我少賺一點沒關係，我希望客人能吃好一點！」

深海虎斑蝦粥 280元

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坊間難得一見的浮誇蝦粥！超大隻的虎斑蝦，外加店裡招牌的虱目魚肉、虱目魚丸、虱目魚皮跟蛤犡，滿滿一碗超霸氣，且竟只賣280元！我實際品嘗時，覺得他們家虎斑蝦的蝦殼一剝就開，新鮮程度顯而易見，且剝殼後還能看到內裡滿滿的蝦膏，真的超狂的！

石斑鮮蝦粥 400元

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用多片石斑魚片、鮮蝦、大蛤、虱目魚丸、虱目魚皮製成。石斑因含有大量的高蛋白及低脂肪，且富含對人體代謝頗有益的胺基酸，營養價值極高；虱目魚皮則有美容護膚之效，更是常被用來做月子的溫補食材；搭配當日現做的新鮮手工虱目魚丸跟白蝦，才成就這碗石斑蝦鮮粥。

黃金烏魚子炒飯 200元

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店裡的炒飯使用廣式炒法，將飯粒搭配黃金烏魚子快炒，再做成金字塔造型，最後把些許烏魚子置於金字塔頂端，起到畫龍點睛的效果，米飯入口時稍偏乾但並不會柴，一口吃下可以享受烏魚子的香氣及炒飯粒粒分明的層次感。

廣式蘿蔔糕 120元

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同樣以廣式炒法製作而成，把乾辣椒、蒜酥、蔥花等佐料乾炒過後，再加入油炸過後的蘿蔔糕，一口咬下，口感Q彈軟嫩，整體風味極佳。

重慶水煮牛 240元

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店裡的重慶水煮牛相對偏重口味，辣度可以依客人口味客製化調整，上桌時能見到滿盤的花椒、辣椒等辛香料，牛肉片也非常多且大塊，顯見他們對於食材的大方肯給。

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清蒸虱目魚肚 150元

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每日限量新鮮處理的無刺虱目魚肚，清蒸炊過之後，再淋上店家特調的醬汁，肉質口感軟嫩，且保留原汁原味的鮮甜。

膠原蛋白凍 50元

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店裡的隱藏料理，使用鱸魚的魚鱗製成（圖為半成品，當天我沒有拍到成品），但卻沒有半點魚腥味，製作過程一樣很天然，強調且無添加吉利丁、人工添加物等，老闆前一天會先製作好，並將食材分裝在小碗冰鎮，坊間絕對吃不到。

對於這道料理，老闆也私下跟我透露開賣的原因，原來，老闆以前有段時間腳不舒服，起床時都無法正常走路，偶然間聽到朋友建議可以吃魚鱗的膠原蛋白！他抱著半信半疑的想法，早晚都喝上一碗，不到兩周的時間，走起路來，不適感竟神奇地消失了！

不過，也因為這款料理製作起來耗時且費工，他們並沒有把這款好料放在菜單內，端看有緣人會否發現囉。

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東興海鮮粥

地址：台中市南屯區東興路二段121-1號

電話：04 2475 0019

開放時間：11:00–14:00 16:30–21:00，週一公休

文章來源：華少的吃貨地圖

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