親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

新台幣強壓日圓 換3萬元多吃10碗一蘭拉麵

包括台清交...新生註冊率出爐 頂大10博士班招生掛蛋

台中浮誇美食「滿載粥」紅蟳滿滿蟹膏爆發！ 隱藏版膠原蛋白凍 坊間絕對吃不到

2019-12-27 09:56udn走跳美食

文、圖／華少甫

位於台中東興路上有一間粥品專賣店「東興海鮮粥」，近來將店名改為「東興海鮮食堂」，菜單新增了熱炒丼飯、炒菜等，甚至還高薪聘請知名飯店的主廚，為店裡增加了辦桌的選項，希望客人除了粥品外，也能用平民的價位，吃到高級美味的食材。

分享

東興海鮮食堂的老闆，原本是傢俱業出身，因為希望客人吃到更天然健康的食材，毅然從親友手中接起這間坪數頗大的粥店，開店一年多，他們逐漸從原本的眾人不看好，慢慢站穩腳步，近來更開放加盟，吸引北中南不少業主洽談。

分享

分享

一走進東興海鮮食堂，便不難發現他們對於清潔跟氣氛的要求，整體用餐環境不僅乾淨，座位之間也相當寬敞，不像坊間的某些粥店或是路邊攤，需要多人擠在一起併桌用餐，我覺得與其說他們是粥店，其實更像是一間平價且選擇性多元的餐廳。

分享

店裡的用餐空間分為一樓跟二樓，二樓的用餐空間以多人聚餐為主，可細分為大、小包廂，人數上限約為80人，非常適合公司行號、謝師宴等團體包場聚餐。

分享

東興海鮮食堂主打食材天然，高湯採用大量鱸魚骨、洋蔥、甘蔗、蘋果等天然蔬果精燉熬煮而成，不僅沒有添加人工味精，過程更沒加一滴味素跟一粒鹽，煮湯全程僅用魚露調味，最後再佐以蒜酥、芹菜、生薑等佐料，吃起來香醇鮮濃，營養跟健康兼具。

分享

我好奇詢問老闆他們使用鱸魚骨熬湯的原因，他笑著指向牆上的海報，「許多人也許不知道，鱸魚有不飽和脂肪酸、膠原蛋白、碳水化合物，又富含維生素A、B族維生素、鈣、鋅、鎂等，對我們人體的健康營養非常加分。」言下之意，就是希望客人吃到美味食材之餘，也能兼顧健康。

滿載粥　560元

分享

分享

是店裡的招牌餐點，適合兩人食用，食材超級豐富，包括鮑魚、干貝、魚皮、魚丸、鮮蝦、螃蟹、蚵、蛤犡、小卷等海鮮，老闆透露他們原本的螃蟹是使用三點蟹，前陣子才換成紅蟳，「紅蟳的營養價值更高！我少賺一點沒關係，我希望客人能吃好一點！」

深海虎斑蝦粥　280元

分享

分享

坊間難得一見的浮誇蝦粥！超大隻的虎斑蝦，外加店裡招牌的虱目魚肉、虱目魚丸、虱目魚皮跟蛤犡，滿滿一碗超霸氣，且竟只賣280元！我實際品嘗時，覺得他們家虎斑蝦的蝦殼一剝就開，新鮮程度顯而易見，且剝殼後還能看到內裡滿滿的蝦膏，真的超狂的！

石斑鮮蝦粥　400元

分享

分享

用多片石斑魚片、鮮蝦、大蛤、虱目魚丸、虱目魚皮製成。石斑因含有大量的高蛋白及低脂肪，且富含對人體代謝頗有益的胺基酸，營養價值極高；虱目魚皮則有美容護膚之效，更是常被用來做月子的溫補食材；搭配當日現做的新鮮手工虱目魚丸跟白蝦，才成就這碗石斑蝦鮮粥。

黃金烏魚子炒飯　200元

分享

店裡的炒飯使用廣式炒法，將飯粒搭配黃金烏魚子快炒，再做成金字塔造型，最後把些許烏魚子置於金字塔頂端，起到畫龍點睛的效果，米飯入口時稍偏乾但並不會柴，一口吃下可以享受烏魚子的香氣及炒飯粒粒分明的層次感。

廣式蘿蔔糕　120元

分享

同樣以廣式炒法製作而成，把乾辣椒、蒜酥、蔥花等佐料乾炒過後，再加入油炸過後的蘿蔔糕，一口咬下，口感Q彈軟嫩，整體風味極佳。

重慶水煮牛　240元

分享

店裡的重慶水煮牛相對偏重口味，辣度可以依客人口味客製化調整，上桌時能見到滿盤的花椒、辣椒等辛香料，牛肉片也非常多且大塊，顯見他們對於食材的大方肯給。

分享

清蒸虱目魚肚　150元

分享

每日限量新鮮處理的無刺虱目魚肚，清蒸炊過之後，再淋上店家特調的醬汁，肉質口感軟嫩，且保留原汁原味的鮮甜。

膠原蛋白凍　50元

分享

店裡的隱藏料理，使用鱸魚的魚鱗製成（圖為半成品，當天我沒有拍到成品），但卻沒有半點魚腥味，製作過程一樣很天然，強調且無添加吉利丁、人工添加物等，老闆前一天會先製作好，並將食材分裝在小碗冰鎮，坊間絕對吃不到。

對於這道料理，老闆也私下跟我透露開賣的原因，原來，老闆以前有段時間腳不舒服，起床時都無法正常走路，偶然間聽到朋友建議可以吃魚鱗的膠原蛋白！他抱著半信半疑的想法，早晚都喝上一碗，不到兩周的時間，走起路來，不適感竟神奇地消失了！

不過，也因為這款料理製作起來耗時且費工，他們並沒有把這款好料放在菜單內，端看有緣人會否發現囉。

分享

東興海鮮粥

地址：台中市南屯區東興路二段121-1號

電話：04 2475 0019

開放時間：11:00–14:00 16:30–21:00，週一公休

文章來源：華少的吃貨地圖

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

虱目魚海鮮炒飯熱炒丼飯台中美食

udn走跳美食

在地小吃、隱藏名店、異國料理，透過美食達人們的嗅覺與味蕾，為大家封存每一場美味饗宴在udn走跳美食世界裡！

相關新聞

台中精誠巷弄細火交織的匠心料理　獨門醬汁鰻魚飯超滿足！

2019-12-26 09:01

海線首選！高CP值日式風壽喜燒「海陸雙拼」最划算

2019-12-23 11:02

塑膠杯、竹木變耶誕燈飾！南投信義羅娜村入夜成「光之部落」 平安夜熱鬧點燈

2019-12-22 22:28

入住水泥角！ 融合建築、生態、親子共學的埔里自然教室

2019-12-22 09:05

哪一面都好拍！台中新景點「超夢幻教堂」藏身在靜宜大學裡

2019-12-20 09:00

「戽斗星球」現身超驚奇！ 2020臺灣燈會文心副展區交通路線有秘訣

2019-12-19 09:01

平價銅板肉大串！ 大慶夜市美食人氣王 尚好佳鐵板串燒

2019-12-18 11:03

后里激推！　最道地四川麻辣火鍋　鴨血、豆腐還能吃到飽

2019-12-16 11:00

文青小旅行！ 走訪6個「台中西區」文青味十足人氣據點

2019-12-13 11:01

台中最新IG打卡點！靜宜大學「主顧聖母堂」落成　竹子＋魚悠遊草皮上超美～

2019-12-11 12:14

火車站的燒肉之星！　超浮誇份量擺盤 大口吃肉讓人超滿足

2019-12-10 11:04

聖誕大餐差這味！ 6.5公斤烤火雞飄香南屯餐館 錯過再等一年

2019-12-09 11:02

不用上高山就能看見雪景！「不融化的白雪」就隱藏在台中新社

2019-12-07 15:48

夜晚更美麗！ 2019台中耶誕夢想世界 捕捉野生迪士尼角色

2019-12-06 15:26

「蝦爆了！」 超狂創意韓料　辣炒年糕鍋"24隻"蝦子躺好躺滿！

2019-12-02 10:57

毛孩、網美最愛！ 木質系職人咖啡館 寵物友善餐廳進駐興大學區

2019-12-01 12:03

台中也有迪士尼「三大展區內部搶先看」　2019臺中耶誕夢想世界12/6登場！

2019-11-28 14:33

大人小孩玩到不想走！ 台中７大超讚的親子住宿推薦

2019-11-28 10:01

培根雙牛堡太邪惡！　員林單車俱樂部大啖美食、手工甜點

2019-11-26 12:01

放空去！ 南投戶外奢華玩法 山思雲想「免裝備露營」初體驗

2019-11-25 11:02

季節限定！浮誇系「全米酒燒酌秋蟹鍋」大火噴燒超吸睛

2019-11-18 12:03

焦嫩噴香太誘人！ 中市西區激推戰斧豬排 品嚐「忠於原味」義式料理　

2019-11-17 11:10

滿滿肉汁塞爆嘴巴！　台中激狂美食「20大燒肉店」來了

2019-11-15 22:02

20公頃耀眼稻浪！台中「外埔忘憂谷」四季都美　休耕期「粉紅色忘憂谷」接棒綻放

2019-11-14 23:50

浮誇正夯！季節限定雪蟹霸氣上桌，滿鋪24隻蝦的痛風披薩！

2019-11-10 12:00

彰化必去景點！「歷史系、古早味」文化一日遊踩點行程推薦

2019-11-10 11:00

30樓高的空中吊橋明年元旦開放！邀你走進南投飛瀑絕壁仙境

2019-11-09 10:00

「別人奉茶我奉咖啡」 台中開放式咖啡廳，隱身在不起眼傳統市場裡

2019-11-07 16:20

網美系、普普風.. 台中 10 個最新2019「IG必打卡景點」大推薦！

2019-11-06 10:03

南屯海鮮專家！ 比臉還大「滿載粥」　螃蟹、干貝9種海鮮全都放

2019-11-05 23:48

波蘿外皮「花生培根牛堡」太罪惡！ 大里高CP早午餐大口滿足

2019-11-04 11:05

秋季夢幻約會景點！彰化「粉紅河堤」好浪漫　兩道樹海宛如日劇場景

2019-11-02 17:03

冷熱口感超奇妙！西區人氣組合「義式冰淇淋＋雞蛋仔」濃郁又不失清爽

2019-10-31 22:00

十月雪正飄！彰化「銀白隧道」秘境，宛如《冬季戀歌》的浪漫場景

2019-10-29 16:30

只拍仙人掌就落伍啦！盤點彰化田尾４處IG爆紅耍美花草天堂

2019-10-28 12:01

通往「精靈王國」的祕密通道！ 南投私房夢幻秘境　綠色隧道讓你大口「森」呼吸...

2019-10-27 16:00

夜宿也能浪漫！品谷關溫泉「宿京都庭園」

2019-10-26 21:00

豐原必吃「蝦蟹放滿這碗只要140」 超狂不照騙的海鮮粥來啦！

2019-10-25 10:01

喬克船長！日式元素創意入酒「海盜風」調酒佐餐新體驗

2019-10-19 21:00
看更多

熱門文章

打卡新亮點！台中帝國製糖廠修復開放

2019-12-23 15:30

秋天限定落羽松！免出國也能感受異國風情 北部橘紅漸層色落羽松景點輯

2019-12-20 10:02

新竹動物園12月28日上午11時開園 用悠遊卡入園最省時

2019-12-23 12:30

老虎回來了！竹市動物園28日開幕 老人兒童2天免費遊

2019-12-27 07:17

全台北最美巷子 北投耶誕巷、福興耶誕公園浪漫過節

2019-12-19 12:37

爆漿！「比臉大」巧克力菠蘿IG夯 雲林兒時台式麵包店老饕知味

2019-12-13 15:26

10萬人衝遠百信義A13首日試營運！民眾最愛排隊店、打卡亮點出爐

2019-12-25 18:40

永康「最長地景式溜滑梯」來囉～台南8大特色公園攻略！親子必去～

2019-12-05 22:29

台北101觀景台2020年「台灣人平日入場只要300元」　再免費帶2小孩

2019-12-18 15:34

驚呆了！超美「台版普羅旺斯」就藏在嘉義新港這處彩色花海

2019-12-24 10:56

科技執法 機車上蘇花改 自動照相取締

2019-12-22 16:57

下車逛夜市！宜蘭礁溪觀光夜市開幕 溫泉夜市22日登場

2019-12-15 16:18

彰化美麗花海陸續登場囉！ 哪裡拍網美照 看過來~

2019-12-26 12:45

紫南宮鼠年錢母大改版 雙鼠各抱如意元寶

2019-12-26 11:07

頂級影城來了！威秀進軍遠百信義A13　新品牌「MUVIE CINEMAS」票價低於500元

2019-12-03 13:38

網美必拍！淡水唯美老宅「日本警官宿舍」開放免費參觀

2019-12-18 14:44

「黃阿瑪快閃店」進駐華山！招喚貓奴狂買阿瑪皇帽抱枕百項後宮周邊爆萌

2019-12-22 14:28

3公尺高綠鴨鴨超Ｑ！三重「鴨鴨公園」一群鴨鴨家族現身　夜間光雕秀更浪漫

2019-12-22 22:54

湯圓加餛飩、黑白切、麵 不是冬至也要吃爆的台北鹹湯圓

2019-12-20 16:15

墾丁後壁湖生魚片超狂～2大份只要400元　超厚切讓網友暴動「很可以」！

2019-12-12 13:45

台北超狂牛肉麵！ 「全台唯一」每碗都有牛大骨髓 每一口湯都喝到肉汁香甜

2019-12-22 12:27

橘色涮涮屋只排第8！ 信義區「10大頂級餐飲」排名公佈，這輩子一定要吃一次

2019-12-09 11:58

影／跨年還能看到！400無人機在義大世界升空 幻化麋鹿雪橇迎接耶誕

2019-12-22 13:07

新港田園地景裝置藝術 夜晚點燈成迷你燈會

2019-12-23 07:26

超扯銅板價！宜蘭隱藏「無名蝦餅」比臉大　每口咬下都是滿滿的海蝦啊！

2019-12-16 11:44

塑膠杯、竹木變耶誕燈飾！南投信義羅娜村入夜成「光之部落」 平安夜熱鬧點燈

2019-12-22 22:28

「肉中之王」刀工超狂超驚艷 板橋新開幕高CP值猴子燒肉

2019-12-21 00:27

蒜頭糖廠內秘密景點 退休後他獨自看顧小板車18年

2019-12-23 08:14

夜晚更美麗！ 2019台中耶誕夢想世界 捕捉野生迪士尼角色

2019-12-06 15:26

2019聖誕打卡特輯！全台耶誕節活動總整理

2019-12-08 12:03

影／嘉義鹿草和樂食堂 田鼠料理滿足饕客味蕾

2019-12-25 08:29

來宜蘭打卡玩文字遊戲 一拍照整首詩就在圖上

2019-12-21 11:19

免出國！絕美金黃銀杏森林在「台北大安區」　隨便拍出IG最強美照，必拍4角度曝光

2019-12-16 13:45

台中也有迪士尼「三大展區內部搶先看」　2019臺中耶誕夢想世界12/6登場！

2019-11-28 14:33

絕美龍崎「空山祭」 12月21日揭開山城秘境

2019-12-18 14:28

桃園龍潭菱潭街「甜蜜的愛」甜筒耶誕樹吸睛

2019-12-18 23:09

「戽斗星球」現身超驚奇！ 2020臺灣燈會文心副展區交通路線有秘訣

2019-12-19 09:01

經典蒸汽火車重現阿里山森林鐵路！歡慶107歲　鐵道迷搭SL25慶賀

2019-12-22 22:46

暖冬旅遊這樣玩！ 台灣南部景點推薦玩法10選

2019-12-22 10:00

竟用「龍蝦」做腸粉！玖尹「名媛風」港點　霸氣又可愛

2019-12-19 14:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top