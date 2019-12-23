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海線首選！高CP值日式風壽喜燒「海陸雙拼」最划算

2019-12-23 11:02ShareLife分享生活

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在前往三井Outlet的路上，平坦遼闊的公路上赫然矗立一棟裝潢充滿和式風味的建築，不僅門口就是鳥居造型，旁邊更有櫻花造景點綴，專賣壽喜燒的【駒根壽喜燒】從店面就下足功夫，緊緊吸引住你的眼球讓你想要一探究竟！

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沒有過多華麗的裝潢擺設，寬敞舒適的環境卻有種走回家裡的親切與舒適感，搭配牆上多處日本駒根市的掛圖，讓人體驗到滿滿的和式風情。

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店名的起源也有個有趣的故事，老闆露出一抹開心地微笑並娓娓道來：原來台中與日本駒根市是締結好交情的姊妹市，每年都會舉辦在百對婚禮中抽出兩對新人招待去駒根市旅遊的活動，老闆十分幸運的雀屏中選，並在旅遊的途中對四季如春且場景都夢幻如畫的駒根市眷戀不已，因此回國後便將店內的裝潢及店名都獻給了駒根，希望能帶給每位來店的饕客當初他難以言喻的感動。

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隨著小故事的完結，醬油搭配洋蔥的香氣也從廚房漸漸香氣四溢，盤盤豪華的肉品與海鮮相繼而上，就讓我們來看看店內有甚麼招牌以及來店必吃吧！

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精緻海陸雙人套餐

將洋蔥拌炒後倒入醬油均勻混合後就可以準備開始涮肉啦，提供兩種不同的肉種類別供其選擇，分為牛豬與豬雞的組合，讓不能吃牛的人也能享受駒根滿滿豪華的食材。

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海陸雙人套餐除了提供蔬菜盤及牛、豬以及雞肉供其選擇，更霸氣奉上了豪華的龍蝦海鮮盤，內容包含了超大尾的龍蝦及十幾種海鮮，就是要送上海洋最鮮美的滋味供你品嘗！

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大份量的超值組合若是兩人覺得太過吃力，一樣可以找更多人來分攤且一個人的共鍋費用才100元，多元豐富的搭配組合，讓不只愛吃肉的你也可以感到滿足，海鮮也都能多嚐幾口！

精選和牛雙人套餐

專門推薦給想要享受高品質的饕客，隆重推出和牛搭配豪華海鮮的精選組合，油花分布較為豐厚的和牛輕輕在醬油湯底涮下起鍋，牛肉的油脂與洋蔥的鮮甜交互糾纏，若敢吃生蛋黃的饕客不妨加些七味粉於生蛋黃，再將其均勻打散調和，接著把剛起鍋的和牛輕輕沾裹並放入口中享用，綿密的油花彷彿在味蕾的湍流中搖擺晃蕩，在寒風刺骨的冬日，真是令人心醉神迷的享受！

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海鮮除了龍蝦獲得十足看頭，裡頭的海鮮種類也是不容小覷：干貝、蚵仔、扇貝、大蝦等都是海鮮的常見明星班底，仔細一看更發現裡頭藏了一隻花蟹，豐富程度讓人直呼不可思議。

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一份壽喜燒套餐除了滿滿的新鮮蔬菜盤、油花分布精緻如大理石花紋的和牛肉片、更有份量種類都給得毫不手軟的龍蝦綜合海鮮拼盤，在種類上光聽就已讓人覺得飽的超出讓人想像，以上套餐都還包含飲料、甜點自助吧吃到飽的佛心選擇，如此驚人划算的組合，無論身為鍋物迷或是海鮮、肉食控的你都絕對不會想錯過。

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若你只是想要來品嘗美味鍋物料理，看到上述兩種精選特餐而萌生退卻之意的話先別緊張，駒根壽喜燒同樣推出了超值優惠組合，讓你不用花大錢，同樣能享受平價卻高品質的優質用餐體驗：提供平日＄398肉盤加蔬菜盤，後面的飲料及甜點自助吧則是同樣吃到飽的組合，若你仍覺不滿足，則可再額外追加單品項肉品或海鮮等多元選擇。

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精緻商業定食

同時因應現今外送美食的流行風潮，特地設計了專屬辦公室的商業定食：從滿滿的主菜與飯量同樣維持物超所值的優良傳統，配菜及湯品加上飲料的大份量精緻組合居然兩張鈔票有找，在現今美食發達、競爭空前激烈的時代，居然還能有如此高CP值的佛心組合，你還能不心動嗎？

牛五花燒肉丼飯

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滿滿厚實的肉片鋪滿整個碗公，搭配上頭的生蛋黃，濃郁的香氣搭上香氣十足的牛肉肉片，中午午餐吃得這麼豪華，真的是太享受。

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照燒雞腿丼飯

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經由醬油爆炒後的洋蔥與雞肉完美的詮釋了專屬兩者絕佳的搭配組合，焦糖色的漂亮色澤讓人看了總忍不住食指大動。

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現今社會迅速便利，美食往往翻新率同樣也以驚人的速度不停躍升，駒根壽喜燒堅持以自身新鮮食材搭配每日新鮮熬煮的湯頭帶給每位客人滿滿的用心與態度，從豪華的和牛海鮮饗宴到平價超值且不可思議的定食組合，裡頭的細心與堅持相信只要來拜訪過，都會被其理念與用心所感動而想要再訪，若你喜歡日式料理無論是暖胃暖心的壽喜燒鍋物或是精緻超值的商業定食，都千萬別錯過！

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【駒根壽喜燒】

地址：台中市梧棲區大智路2段222號

電話：04 2658 4689

營業時間：平日11:00-14:30/17:00-22:00 假日：11:00-22:00

均消價位：$398~1380(+10%服務費)

停車資訊：路邊停車

【駒根壽喜燒】粉絲專頁


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壽喜燒海鮮和牛

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