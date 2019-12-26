台中精誠巷弄細火交織的匠心料理　獨門醬汁鰻魚飯超滿足！

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位於精誠十六街巷口內的【岩本町】卻是一間碩果僅存的傳統日式料理店，師傅不僅在各式食材上費煞苦心，更是不惜重本採用活殺、現烤鰻魚的方式來製作傳統的鰻魚飯，為的是給消費者體驗所謂昔日傳統能帶給人們那最溫暖動心的滋味！勾起你的好奇心了嗎，那不妨入內享受師傅那匠心獨具的暖心料理吧！

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一推開門內，典雅的和式裝潢以木頭為基底向店內往後延伸，竹籠的燈具盞盞透出絲絲的微光，映著全是木頭的背景與家具，幽然帶點優雅的氛圍，讓你還沒開始用餐前就已深受其氣氛所感染，隨著吧台後方的廚房漸漸飄出的濃郁香氣，就讓我們來見證來店必點及師父強推的特色料理吧！

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新鮮現烤活殺鰻魚飯

鰻魚飯或許在市面上有許多令你驚艷不已、讚不絕口的版本，但說到活殺現烤的，一時之間真的很難讓人想到在哪吃過如此令人驚豔的料理手法，店內的水缸內存放新鮮活鰻，並於客人訂製時親自料理鰻魚，從電暈到殺魚的過程通通不假他人之手，以細膩熟稔的手法將於平面剖開後，用鑷子將鰻魚體內的細刺根根拔出，過程中流暢順手絲毫沒有雜慮的疑遲，瞬間會讓人誤為是外科醫生在進行手術，而砧板就是手術台、手上的生魚片刀就是鋒利閃寒的手術刀。

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處理完畢清洗乾淨的魚肉將放上特製火爐上進行烘烤，爐火以精心曼妙的舞步將魚肉漸漸烤至金黃，在歷經一次次翻面並層層上上特製醬汁的過程中，微微蜷曲的魚肉最後與醬汁被烤至黃紅相雜，看似簡單普通的翻面動作在裡面卻蘊含了許多師傅對細節的堅持：首先特製的烤爐所使用的質地非常堅硬的備長炭，備長炭是以1200度左右的高溫燒製而成，木炭在經由高溫燃燒後經由濕沙悶熄，備長炭燃燒的溫度相當高且可以維持相對較久的時間，而燒出來的火勢卻沒有一般傳統木炭的熊熊烈火而是溫和細火，因此十分適合拿來以細火慢烤食材。

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反覆翻面的過程中，上醬也是烹調鰻魚的一個大學問，醬汁本身的製程便是一個繁複且費時的工程，岩本町與一般市面上鰻魚飯最大的差異在於普通鰻魚飯的醬汁通常淋的相當厚實，醬汁本身濃厚的甜味通常都將魚肉的鮮甜與火烤的碳香通通掩埋，在醬汁上同樣也費煞苦心：以醬油、清酒、魚高湯及糖鹽等調味料下去熬製調理，將15公升的醬料濃縮將近了三倍已達致登峰造極的絕品醬汁，細膩順滑的褐色透著些許赭紅；甜中帶鹹卻不會讓人有衝突怪異的平衡口感搭配以備長炭燻烤、多汁鮮美的鰻魚，一場以炭火、醬汁、鰻魚相互交織的絕妙舞曲，正等著征服你挑剔的味蕾與感官！

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店內更提供了半偉及整尾的兩種選項供客戶選擇，份量自由拿捏，不造成過度浪費同時也造福口慾難耐的饕客。

▲可不只是單純的鰻魚及飯的單調組合，滿滿金黃的蛋絲撲滿在純白的米飯上，蒸氣翻騰的同時將鰻魚本身的鮮香、醬汁的甜味、蛋絲濃郁的香氣全部混合再一起，一口吃下絕對讓你體會到師傅對這道料理的堅持與所下的苦心！ 分享 facebook

綜合生魚片及握壽司

生魚片及握壽司在日式料理中最常見的魚類料理，也是國人吃日本料理最常見的佳餚之一，由於普遍、常見等元素常讓人忽略它其實是日本料理中學問最博大精深的一環：從魚種的來源、捕抓方式、新鮮度及刀工還有握壽司捏飯時手的溫度能停留的秒數，都是重要且不可忽視的重要條件，一旦失之毫米很容易就讓魚肉的鮮度跑位而差之千厘，魚類材料通通都是透過海釣取得，新鮮的魚肉交給師傅親自料理後，經由高超的刀工片片將海洋最鮮美的滋味呈現到你的眼前。

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岩本町強調以時節現有的魚類來料理，許多市面上幾乎不曾看過、得去魚市細細挖掘的魚種師傅還會用其淵博的知識將其做「熟成」的動作，熟成魚肉和牛肉的熟成原理相同，經過匙漸與低溫環境的催化、影響後，魚肉會體現出更成熟、細膩的風味，時間與溫度的魔法在師傅的巧手發揮下，化成道道入口即化、口感綿密細膩的生魚片及握壽司等你細細品嘗。

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精緻傳統日式定食

岩本町的職人精神可不只出現在招牌菜色裡，分量足夠且平價的各式定食同樣也能看到師傅對其的要求與下足的苦心：共有四種主食供其選擇並搭配每日新鮮現煮搭配的小菜、味噌湯，甚至還有同樣每日新鮮準備的蒸蛋！如此驚人的豪華陣容，平均價格居然三張百元鈔票有找！佛心的價格與份量讓人忍不住好奇裏頭到底多神秘，就讓我們來一探究竟吧。

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日式唐揚雞

日式的炸雞與台灣常見的傳統雞排不同，有厚度的脆皮能將雞肉再經過高溫油炸後還能將雞汁巧妙的鎖在裏頭，金黃酥脆的外觀讓人一看便食指大動按耐不住想要大口咬下的衝動，咬下酥脆的黃金外皮後，雞汁順勢在口腔中隨著味蕾的節奏搖擺，搭配熱氣蒸騰的白飯口口吃下，煩惱及憂愁便都在料理的撫慰下通通拋諸腦後了，若喜歡大份量又喜愛雞肉料理的你絕不會想錯過！

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日式炸豬排

炸物的油溫、時間調控等都再再考驗廚師對於食材的了解及其發揮的程度，炸豬排同樣也在這方面充分體現了這點，厚實的豬排本身與厚薄度適中的脆皮達成一個巧妙的平衡，不會有市面上常見的「皮包肉」情況，大口咬下雖沒有唐揚雞獨有的多汁卻有另一番肉質Q彈的渾厚嚼勁，除了肉質本身的獨有口感，更令人印象深刻的便是他那迷人又酥香的脆皮，即使上桌後沒有馬上趁著熱騰騰的口感享用，稍涼後咬下依舊能體會到那難以形容的獨有脆度，師傅在其下的苦心與時間，大口咬下時絕對能讓你深深體會！

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▲【岩本町】一貫的堅持，秋刀魚依舊是師傅買回新鮮活魚事先殺完後新鮮火烤，與冷凍過的鮮甜程度自然不在話下，魚肉的Q彈與嚼勁更是無法比擬。 分享 facebook

岩本町除了是一家附帶傳統職人精神的日式料理專賣店，更蘊含了師傅對這項料理深泓遠大的追求與理想，從料理前的準備功課、食材的細心挑選到烹調中對種種細節的堅持，各式各樣匠心獨具的驚人表現與嚴謹細心的追求，都是不能錯過的種種原因，若想體驗高追求的手做職人料理，不要遲疑，推開岩本町和式傳統的店門，來一場感官的絕妙饗宴吧！

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【岩本町】

地址：台中市西區精誠十六街37號

電話：04 2325 2032

營業時間：上午11:30 - 下午2:00 、下午5:00 - 下午9:00

均消價位：$200~$500

車資訊：店面對面有停車場

【岩本町】粉絲專頁





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