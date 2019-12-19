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「戽斗星球」現身超驚奇！ 2020臺灣燈會文心副展區交通路線有秘訣

2019-12-19 09:01ShareLife分享生活

▲圖 /IG@vita0214
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2020的台灣燈會現在正的台灣燈會現在正準備進入最後倒數階段，號稱有史以來最長的燈會近日更在副燈區籌備了一系列的活動，觀光旅游局表示，副展區文心森林公園將打造有史以來最大、展期最長的「童趣樂園」，橫跨耶誕、跨年元旦、農曆春節、元宵、情人節等5大節日，規劃「生肖遊園地」、「熱帶叢林」、「節慶嘉年華」「繽紛世界」、「國際明星會」5大燈區；並邀請到國際知名扭蛋公仔「戽斗星球」、「熱帶水果鳥」加入花燈行列，將療癒小公仔放大，成就每個人心中的童趣樂園。

▲圖 /IG@chuangchuanchu
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副展區花燈已陸續裝置完成，有些更已搶先曝光，驚喜的民眾們更趁著近日的好天氣紛紛與他們合照，但仍有尚未完成的花燈正在進行修整中因此以白布或帆布覆蓋。

▲圖 /IG@y________o_o
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文心森林公園周邊目前有5、53、73、83、89、157、290、356、359、800路公車經過，路網遍及台中車站、朝馬轉運站，以及大里、霧峰、大甲、沙鹿、北屯等行政區，更串連逢甲商圈、一中商圈、東海商圈、審計新村、草悟道等知名景點，民眾可在「捷運文心森林公園站」、「文心森林公園（向上路）」、「向上惠文路口」、「文心南大墩七街口」等站下車前往副展區賞燈。

▲圖 /IG@woohoohua
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其中搭車也有個小秘訣，800路公車較其他路線快捷，主要行經文心路、北屯路及松竹路，尖峰班距約10到20分鐘，離峰及假日則是15到30分鐘，並將視人潮多寡機動加開「高鐵台中站－文心森林公園」區間車；建議搭乘台鐵民眾可於大慶車站轉乘，搭乘高鐵民眾則可於台中站轉乘前往。

▲圖 /IG@jason886shop
▲圖 /IG@jason886shop
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為民眾方便了解燈會公車資訊，燈區周邊公車路線站牌已增加燈會標誌，文心路沿線公車候車亭也張貼燈會資訊；「台中公車」APP也將新增燈會專區，特別標示行經展區路線及下車站位。此外，自行開車民眾於燈會期間每週五、六、日可將車輛停放於向上停車場、南水湳停車場後，搭乘 「向上花市線」及「南水湳線」等2條免費接駁車路線前往副展區賞燈。

▲圖 /IG@lisa_ru_0810
▲圖 /IG@lisa_ru_0810
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▲圖 /台中市政府
▲圖 /台中市政府
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燈會公園高鐵

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