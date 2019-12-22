入住水泥角！ 融合建築、生態、親子共學的埔里自然教室

桃米溪順流而下，來到河灣處的親水公園，森林樹木枝葉繁茂，構築成一道天然的綠屏，隱去了這棟生態建築的氣息。「水泥角」名字乍聽之下相當冷硬，態度卻放得相當柔軟的水泥角生態民宿，是返鄉青年夫婦鄭坤全與廖佳君為孩子 打造的家，同時也是守護埔里生態與文化的記憶庫。

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★水泥角生態民宿

老家住在埔里麒麟里靠山的最後1戶人家，鄭坤全如同左右鄰居的孩子，年紀輕輕就離家求學、一路到工作。他感嘆，對山區的孩子而言，回鄉是遙不可及的夢想，而自己有幸在 2009 年加入新故鄉文教基金會，參與紙教堂與桃米社區 的營造工作，才漸漸踏實了土地，培養出深刻的認同。為了持續推動生態城鎮的理 想，8年前他說服家人買下河邊土地，並且認養親水公園的部分用地，請來水牛建築師事務所設計規劃了這棟生態民宿。這棟北歐芬蘭風格的房子，整體主要使用清水混凝土與回收碳化木裝飾，而室內則是以低度裝修的刷漆、木作、磨石子等營造出溫暖感。

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【店家資訊】

地址：南投縣埔里鎮桃米巷31-8號

電話：0982-721-581

CHECK IN 15：00／CHECK OUT 11：00





★紙教堂

紙教堂以52根紙管建構而成，曾陪伴神戶居民的精神支柱，到了埔里則被賦予了新生命。玻璃纖維外牆與立柱構成的橢圓型迴廊，透過光照透出美麗樣貌，像是承載了當地人夢想的幸福舞台；園區環境復育良好，有自然農場、荷花池等，蝶飛、蛙鳴、鳥唱，平添在地光華與無可取代之美，現在事先預約也提供團體免費導覽。

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【店家資訊】

地址：南投縣埔里鎮桃米里桃米巷52-12號

電話：（049）291-4922





★KOKOMU 敲敲木工房

從小由音樂鈴聲陪伴長大的館長，不忍放棄父親的木器產業，於是返鄉為父親延續夢想，承襲過去的木工製作經驗，轉型為自由品牌，並成立遊客都可自由參觀的敲敲木工房。隨著音樂聲擺動的娃娃，或者一拉扣環就擺動的胡桃鉗，逗得大小朋友笑樂開懷。館內提供木器彩繪、音樂鈴DIY，讓民眾從中體驗手作木工之樂趣。

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【店家資訊】

地址：南投縣埔里鎮大同街37號

電話：（049）291-7803





★鳥居 Torii

鳥居Torii位在昔日埔里糖廠埔裏社遙拜所的舊址旁，以造景營造出日式神社氛圍。門口約2層樓高的大鳥居在群樹掩映下更顯壯麗；日式庭院中有花草水池、繪馬架、手水舍、福神龕等，還提供和服租借服務。古色古香的餐廳主體是以糖廠廠長的宿舍整修而成，靠窗處設有榻榻米席位，品嚐餐點之餘還可欣賞日式庭園景致。

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【店家資訊】

地址：南投縣埔里鎮公誠路86號

電話：（049）299-1882





★多肉秘境

一進門眼前滿滿都是小巧可愛的多肉盆栽，果真像是「多肉秘境」，本是廢棄的庭園地，經老闆親手打理，將植栽搭配時髦泡泡屋、宛如月球般的巨大氣球等，成了熱門的打卡景點。販賣的多肉盆栽是老闆精心照料的心血結晶，由於自家產地栽培，價格實惠，店內也有專人指導多肉景觀盆栽的DIY 教學，有空不妨前來認識多肉。

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【店家資訊】

地址：南投縣埔里鎮中正路157號

電話：0927-862-262





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