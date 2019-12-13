文青小旅行！ 走訪6個「台中西區」文青味十足人氣據點

台中西區因匯聚審計新村、草悟道等文創據點，已成為文青人到台中旅行必去的地方，這次就一起前進台中西區，走訪5個文青味十足的美食、景點。

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★8豆珈琲

為了突破框架、創造更多咖啡的變化與可能性，店主人豆哥幾個月前毅然決然結束位於田中、經營3年多的咖啡館，轉戰台中西區。新店面是一間坐落於巷弄轉角、屋齡近50年的日式洋房老屋，採清爽簡約風格改造，營造出一幅像極日本街屋的街道風景，開幕之後不僅田中常客跟隨而來，遊客也爭相拍照打卡。店內除了延續之前供應的手沖咖啡與輕食，豆哥特別推出新研發的升級版咖啡，如玳瑁咖啡就是豹紋拿鐵的進化版，不但搭配進口咖啡杯，也展現更具美感的紋理，成為招牌亮點。

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（前）／店內招牌咖啡，透過綿密奶泡的張力，形成似玳瑁的可可粉紋理，極具美感。手拍豬肉丹麥堡150元（後）／店家自製輕食，厚實肉片以手工拍打製成，美味多汁。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台中市西區五權西六街93號

電話：（04）2376-8393





★綠光計畫范特喜文創聚落

在老宅新藝風潮中，綠光計畫范特喜文創聚落以空間活化再導入文化內涵，打造嶄新的文創新風格。邀請許多微創工作者到此開業 一圓創業夢想，目前已整建超過8間老屋、協助超過30位業者陸續圓夢，包含袖扣收藏家、美髮師、法國插畫家、台灣古董飾品以及多位甜點素人，這些新血的注入，為城市裡的舊巷老宅增添生氣。

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【景點資訊】

地址：台中市西區中興一巷19號

電話：（04）2305-0519





★AOZA熬咋

坐落於滿覆綠意、瀰漫愜意氛圍的范特喜文創聚落旁，AOZA熬咋店主人張柏、小香特別將這份視覺享受延伸進店裡，以綠色作為主體色系貫穿空間設計，從牆面、植栽佈置到制服，皆選用深淺不一的綠色系堆疊出層次美感。店內餐點主打紙包料理、飯糰，紙包料理除了營造出驚喜包的感覺，一口氣提供牛、豬、雞、魚、蝦與時蔬等台日韓風味；而飯糰除了霸氣份量，同樣給予多種口味選擇，滿足的味蕾需求。

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檸檬醬炸雞腿排飯糰140元／份量霸氣十足的飯糰是店家招牌之一，新口味檸檬醬炸雞腿排深受客人喜愛。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台中市西區中興街81號

電話：（04）2301-0167





★中興工廠re_GartoryFUN

由弎學植務所跨界打造而成，自8月底開幕以來便以極具現代感的外觀設計與曲木裝置藝術，成為台中西區人氣景點。為保留原有工廠意象，特別以鋼構、不鏽鋼烤漆浪板打造外牆，同時採取退縮空間設計，給予遊客足夠的休憩場域；而由藝術家郭恩愷回台打造的第一個作品曲木裝置，不僅成為遊客搶拍焦點，更接連獲得2019台北設計獎及第8屆台中市都市空間設計大獎的肯定。館內集結弎學植務所2 號店Trivium Garden、小麥菓子日式燒菓專賣與minihope美好的親子生活等3個品牌，另打造多用途展覽空間，每年預計提供3個創意提案使用，平日開放展覽、講座、課程使用，收費與否則視活動內容而定。

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【店家資訊】

地址：台中市西區中興街51號

電話：（04）2301-0513





★Stray Birds 漂鳥

薰衣草森林旗下品牌「Stray Birds 漂鳥」，以期盼揮別時代下的壓力、重新過生活 的精神概念為出發點，打造一處適合旅人們在此交流、找回夢想的旅宿空間。8樓大廳的共享空間成為主要場域，除了設置誠實商店、書房、休憩區、料理中島檯與餐桌全天候供旅人隨心使用，不定期舉辦的旅行分享會、音樂活 動也在此相互激盪創意。

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【店家資訊】

地址：台中市西區公益路201號8F

電話：（04）2301-5518





★此木二水Shiba Kori

因為喜歡柴犬，讓來自香港的店主人以此為主軸、再結合雪花冰，打造出這間IG人氣店家。走進店裡，掛滿祈福繪馬的牆面十分吸睛，店內角落栩栩如生的柴柴木雕更是搶拍焦點；而牆面畫作、書籍與寄賣的文創商品，也皆圍繞著柴犬主題。店內主打日式雪花冰，除了小山園抹茶、伯爵奶茶等人氣口味，也吃得到來自店主人家鄉的朱古力港式風味，以及台南善化芝麻、西瓜西米露等台灣在地風味。

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【店家資訊】

地址：台中市西區長春街49號





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