后里激推！　最道地四川麻辣火鍋　鴨血、豆腐還能吃到飽

一間由來自四川的老闆娘所經營的【紅鍋匠】四川麻辣火鍋，由老闆娘親自熬煮的火鍋湯底，讓你吃到最道地的四川火鍋。餐廳地點在台中市后里區，距離「麗寶樂園」開車只要十分鐘的路程即可抵達。

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餐廳在后里成功路上，附近算是蠻好停車的。座位區大約可以容納50-60人，光線明亮、環境舒適讓你有溫暖的感受。

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牆壁上還有川劇臉譜，充滿中國風的設計感和麻辣火鍋店的氛圍很搭配。

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消費方式是採「鴛鴦鍋」：有「麻辣／養生豚骨」、「麻辣／番茄」、「麻辣／美味菌」三種組合。

▲圖片中鴛鴦鍋是「麻辣湯底／番茄湯底」 分享 facebook

湯頭都是老闆娘親自熬煮，使用來自四川的二十幾種香料和辣椒及花椒慢火熬煮，總共要經過八道程序、從火鍋底料的準備到結束至少需要十幾個小時，才能完美呈現出四川麻辣火鍋的「麻、辣、鮮、香」。這一鍋真材實料、精心熬煮的火鍋湯底就是讓人會想一再回味！

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麻辣鍋內有「鴨血豆腐」，裡頭的火鍋底料都是可以無限續加的！鴨血吃起來特別的Q嫩而且還不小塊，豆腐則是使用板豆腐，吸附著滿滿的麻辣湯汁吃起來很夠味。

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老闆娘強力推薦的蕃茄湯底，喝起來清甜順口還帶有回甘的番茄香氣，和以往印象中那種很酸、很重的番茄味道的番茄火鍋很不一樣的。老闆娘使用新鮮蕃茄和蔬菜下去熬煮，需要經過不斷的攪拌，才能煮出這鍋招牌的四川番茄火鍋。

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紅鍋匠低脂牛

選用來自紐澳的低脂牛肉，帶有油花的低脂牛吃起來不會太柴也不會太油膩，在咀嚼時還會有牛肉獨有的香氣。

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手工肉丸

精選的後腿梅花肉製作而成的肉丸子，吃起來有滑嫩的口感，煮進蕃茄湯底裡很搭配。

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肥腸

說到麻辣鍋就不能不提到肥腸，煮進麻辣火鍋裡頭，吸附麻辣湯的「麻、辣、鮮、香」，吃起來有嚼勁但又不會咬不爛。

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菊花郡肝

這道菜名是從四川話直接翻過來，實際上就是平常吃的「鴨胗」。吃起來脆脆的口感，也是麻辣火鍋必吃的特色小點。

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▲菊花郡肝煮到火鍋裡頭會呈現像花一樣的形狀！ 分享 facebook

老油條、花枝漿、香菇貢丸、芋頭

台灣人吃火鍋當然不能少了火鍋料啦～～紅鍋匠也有提供不少火鍋料給客人做選擇，有麻辣鍋必備的「老油條」和火鍋料「花枝漿」、「香菇貢丸」，還有老闆娘精心挑選的「芋頭」吃起來鬆軟綿密還有芋頭的甜香味，都是吃火鍋不可缺少的經典鍋物。

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吃得到花枝肉塊的花枝漿，不管你是煮到麻辣湯底還是蕃茄湯底都很好吃。

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牛百頁

實際上就是牛的「胃」，也算是牛肚的一種。口感吃起來是脆脆的、QQ的，是四川人吃麻辣火鍋喜歡點的一種特色小點。

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椒麻酥肉

老闆娘的私房小吃「椒麻酥肉」，可以趁著剛上桌熱呼呼的時候直接品嘗，也能夠放進麻辣鍋裡頭吸附麻辣湯汁吃起來又是另一種風味。

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紅糖糍粑

四川人常常在校門口或巷子內吃的經典小吃「紅糖糍粑」，也是老闆娘的私房小吃之一。口感吃起來像是「麻糬」卻多了酒釀的味道，沾上紅糖一起吃，不管是大人還是小孩都會很喜歡。

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喜歡吃麻辣火鍋的你，不妨來品嚐最道地的四川麻辣火鍋，鴛鴦火鍋的消費方式讓你能夠一次品嘗到兩種老闆娘精心熬煮的火鍋湯底，多種特色小點和經典鍋物也都是吃火鍋必備的美食。

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【紅鍋匠】

地址：台中市后里區成功路215號（Google地圖導航＂紅鍋匠四川麻辣火鍋＂即可抵達）

電話：04 2558 2292

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00

【紅鍋匠】粉絲專頁





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