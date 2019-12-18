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平價銅板肉大串！ 大慶夜市美食人氣王 尚好佳鐵板串燒

2019-12-18 11:03ShareLife分享生活

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今年 8 月 17 日甫開幕的大慶夜市，佔地千餘坪且規劃了眾多攤位，加上鄰近大慶車站，成了不少民眾逛夜市的新選擇。

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尚好佳鐵板串燒是尚好烤肉批發的最新力作，奠基於 20 多年食材批發及零售的經驗，目前在台中、台南分別設有營業據點，盼能透過更多元的形式推廣這份好味道。攤子位於夜市入口處左側，白底黑字的招牌在夜裡頗為顯眼。

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品牌主打「銅板美食、平價消費」，並沒有因為價位親民就犧牲品質。所有原物料皆來自 CAS 優良食品認證標章大廠，嚴格把關食品安全，讓消費者買得安心、吃得放心。憑藉著熱情待客的服務態度與真材實料贏得好口碑，獲得坊間不少居酒屋和燒肉指名選用。

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餐台上擺著一盤盤剛從保冰箱取出的待烤食材，從去骨雞肉串、豬肉串、雪花豬肉串、雞膝軟骨串到骰子牛肉串等應有盡有。價格介在 30 元到 40 元之間，讓客人飽嚐美味又不必花大錢。

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老闆邊煎邊賣，料理好的肉串會整齊擺放至隔水加熱盤上保溫，方便客人屆時挾了就走。當把所有肉串一字排開時，看起來好療癒啊！

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雞中節翅串

尚好佳的肉串皆已以獨家秘製的照燒醬料醃漬過，強調市面上絕無僅有。雞中節翅即俗稱的「二節翅」，由於本身不易熟且費時，所以過程中會用鍋蓋悶煎縮短熟成時間。雞翅表皮帶有微脆的口感，醬汁完整透入肉質當中，非常好吃。

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雪花豬肉串

將雪花豬肉切成方形長條狀後一一串起，肥肉、瘦肉層次分明，肉質鮮嫩彈牙，油脂入口即化不會感到油膩。

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值得一提的是，尚好佳對衛生條件也很講究，要求場內員工在備餐和出餐時皆需配戴口罩。畢竟隨著時代更迭，消費者要的不只是方便而已，吃得健康及衛生也很重要。

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煎好的肉串襲上一身誘人的金黃色，外表還泛著閃亮油光，光用看的就讓人口水直流。

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只見客人絡繹不絕的湧入攤位，三兩下就把盤內的肉串挾到見底。老闆連忙補貨，煎製肉串的手幾乎從沒停下來。

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去骨雞肉串／本土雞心串／鮮嫩嘴邊肉

去骨雞肉嚐來Ｑ實、選用台灣本土的雞心，口感爽脆香而不腥、嘴邊肉則口感軟嫩，經過乾煎之後香氣十足。

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雞膝軟骨串／骰子羊肉串／嚴選豬肉串

為了讓雞軟骨有最佳的口感，火侯掌握上就顯得特別重要。表面略帶焦脆，吃起來脆而不硬有咬勁，特別適合拿來下酒。骰子羊肉因為形狀像是骰子般的方正而得名，加了孜然讓整體香氣更濃郁，羊肉厚實多汁不帶腥，一口一個的大小剛剛好。

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其中，最讓人驚豔的是眼前所見的嚴選豬肉串。本來以為吃起來會偏硬，沒想到肉質鮮嫩並狹著豐厚的肉汁。意猶未盡的好味道，吃了還想再吃。

爆漿雞肉捲

使用雞皮包覆的雞腿捲，也是很熱賣的人氣商品之一。利用鐵板香煎時的高溫逼出油香，進而帶出讓人吮指的涮嘴好味。切開肉捲可看到流溢而出的肉汁，肉嫩不柴而且口感相當紮實。

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【尚好佳鐵板串燒】

電話：0917595571

營業時間：

每週三、週六、週日 17：00-00：00（大慶夜市）

每週二、週四、週五（旱溪夜市）

【尚好佳鐵板串燒】粉絲專頁


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銅板美食居酒屋

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