夜晚更美麗！ 2019台中耶誕夢想世界 捕捉野生迪士尼角色

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台中市政府舉辦「2019台中耶誕夢想世界」，從今年12月6日起到明年1月1日，有我們最熟悉不過的「米奇與米妮」、「小熊維尼與好朋友們」及「迪士尼公主系列」等角色，和最可愛萌趣的TSUM TSUM系列，搭配薑餅屋、聖誕樹的樣貌和大家見面！這次主要分三個展區：從舊台中火車站出發，沿著綠川、柳川一路拍到底，捕捉我們最熟悉的迪士尼角色們，重返我們永遠不想醒來的童話世界。

奇奇和蒂蒂永遠傻傻分不清楚的小編，最喜歡那個小堅果。

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迪士尼的火車出現在舊火車站前，添了一番可愛逗趣。

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展期將近一個月的時間，每周四到周日在舊台中火車站站前廣場有精彩的魔法燈光秀；周末晚間，則有許多台中在地團體演出精彩的迪士尼主題音樂，喜愛迪士尼的粉粉們千萬別錯過！

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綠川水岸廊道

沿著綠川水岸步道走，最先看到的是米奇、米妮、高飛、布魯托等迪士尼經典卡通角色，尾端還有小熊維尼、跳跳虎、戴聖誕帽的屹耳，和小編個人最喜歡的角色小豬。

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柳川水岸步道

最後一個展區：柳川水岸步道，是迪士尼公主系列燈飾，包括《仙履奇緣》的灰姑娘、《美女與野獸》的貝兒、《阿拉丁》的茉莉公主等，一圓我們每個女孩的的公主夢。

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從白天逛到晚上，晚上拍照也好夢幻，想合照的朋友要記得在人前打燈補光，才不會人黑黑的唷

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說最美耶誕燈節在台中也不為過，愛迪士尼的粉粉們，手刀來捕捉野生迪士尼角色們！

「2019台中耶誕夢想世界」

活動時間:：108/12/06-109/01/01

活動地點： 舊臺中火車站前廣場、綠川、柳川

大型燈節裝置：

綠川：「米奇與米妮」、「小熊維尼與好朋友們」

柳川：「迪士尼公主系列」．．等

火車站前：周末晚上精彩迪士尼主題音樂演出，周四至周日晚上7-9點魔法音樂燈光秀





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