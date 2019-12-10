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火車站的燒肉之星！　超浮誇份量擺盤 大口吃肉讓人超滿足

2019-12-10 11:04ShareLife分享生活

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

有時候突然想吃口油花順口、在烤盤上滋滋作響的美味燒肉，繞遍了熱鬧市區卻發現一定得到大城市才能吃到讓人心滿意足又吮指回味的燒肉饗宴，而悻悻然的返家嗎？別擔心！這類的煩惱已經解決了！

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位於彰化員林的【春日部燒肉苑】不僅份量十足、霸氣超值的內容更讓你看了止不住口水：和牛、明蝦與牛小排一字排開，且白飯及熬煮的雞湯還能無限追加！

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無論你是想慶祝或是一天沒有肉就渾身不對勁的肉食族，儘管推開大門，你對燒烤的渴求，這裡都能滿足你！

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春日部燒肉苑擁有相當良好的地理位置，距離火車站也不到10分鐘的車程，紅白相間的店面外觀搭上霸氣揮豪的水墨系LOGO讓人忍不住想進去一探究竟！

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推開大門，迎面的是充滿和式風味的裝潢，紅通通的整體視覺搭配許多浮世繪的搭配，還真的有瞬間讓人置身日本燒烤店的錯覺，距離拿捏妥當的餐桌格局讓人不會覺得過於擁擠或太過寬敞，無論你是朋友聚會、闔家用餐都很合適！

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便利易懂的地理位置、紅白相間充滿和式風味的富麗裝潢以及舒適的空間與座位配置，不論獨自用餐或多人聚會都很適合，但要知道燒肉店的真正實力，還是得靠美味新鮮的食材見真章，馬上就來看看有甚麼讓人驚呼連連的超值享受吧！

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春日部燒肉苑主打以套餐配合多種超值配餐，價格從$998至$2980不等，有經濟實惠的豬肉套餐到高檔的和牛饗宴，多重選項供你選擇！且春日部每份套餐都埋了個超值彩蛋在裡頭：那就是每份套餐裡頭都包含了新鮮爽口的海鮮，無論你是專攻豬肉的小資族或是獨好和牛的饕客，都堅持給你滿滿豐富的海陸饗宴，讓你海陸兩個選項讓你能夠一次滿足！在員林能夠擁有這種超值划算的享受，讓人直呼不可思議！

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1980三人使勁搖套餐

一般在燒烤店用餐都是邊滑手機邊等肉品慢慢上齊，以致最後有時還會納悶怎麼沒有菜單上的豐盛壯闊的感覺，春日部燒肉苑則是選擇一口氣準備好後全上，一上桌霸氣的的肉品擺盤與海鮮的交互配置，瞬間的視覺衝擊不禁讓人驚呼連連！豐富的套餐內容物一口氣包含了梅花豬、厚切豬排、翼板牛、雪花牛、特製雞腿、櫻桃鴨、海味鯖魚、大草蝦以及大干貝共9種生猛食材，海陸雙拼不說光肉類一次就能吃到豬牛鴨雞四種肉類，直到吃飽細想時還是覺得不合邏輯！由此就可見那豐富佛心的程度！

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梅花豬

油花分布均勻，瘦肉比例重的豬梅花很適合一開始就從這款開始享用，清爽不膩口的口感完全沒有豬肉的腥味，因瘦肉居多而口感扎實的梅花豬不僅開胃，不用配任何調味還能細細品味到豬肉細膩軟嫩的纖維質地與口感，是個喜好簡單美味的絕佳選擇。

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厚切豬排

不僅講究食材豐盛霸氣，擺盤也是一大特色，一根根像戰斧般的豬排堆疊精緻，不僅拿起時很有重量感，大面積的豪邁姿態一放在烤排上瞬間就佔滿烤爐二分之一的面積，豐厚軟嫩的油脂在烤網上透過與炭火的共舞發出滋滋聲響，搭配陣陣傳來的焦烤香，馬上讓人瞬間失去理智成為他的俘虜！

若喜歡吃特殊口感的饕客，可以運用技巧將外皮烤至金黃酥脆，在大口咬下的同時飽滿的肉汁汨汨而出，不需多加調味馬上讓人「愛不釋口」！

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直火炙燒櫻桃鴨

一般燒肉店較少見的鴨肉，在春日部燒肉苑吃的到，選用鴨胸部位刷上薄薄一層特製沾醬，經炭火微微醺烤，表面呈現淡淡微粉的通透顏色，經過事前上醬不需再多做額外調味，挾帶豐富的油脂香氣瞬間在口腔席捲滔滔美味的巨浪，口感不會過於多筋難咬又帶有嚼勁，口感豐富香氣濃郁讓人一口就愛上！

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大西洋海味鯖魚

燒肉店你或許常見到干貝、草蝦明蝦甚至是龍蝦，但魚類相對來說少見，一來難以保持新，二來就是有成本顧慮，但春日部燒肉苑霸氣的在每份套餐內都包含了海鮮，不僅分量十足，同時就是要滿足你對海陸饗宴的渴望！

一次就給半尾的鯖魚，放在烤盤上直接佔據了大半面積，油脂豐厚、肉質鮮甜在經過炭火烘烤至金黃後，酥脆的魚皮散發淡淡的焦香，用附贈的檸檬輕輕灑上檸檬汁，清爽酸甜的清新口感絕對沒有一絲腥味，讓不愛吃海鮮的你都會愛上！

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馬來西亞大草蝦

蝦子一直是燒肉店海鮮類中的老班底，跟普通的草蝦相比，春日部燒肉苑的草蝦可是足足有店員一半的手臂長，如此浮誇的生猛海鮮都包含在整個套餐內，烤到一半甚至都會開始懷疑老闆這麼佛心是不是在做賠本生意，更貼心的是一般女孩渴望有人幫忙剝蝦的橋段，只要告知服務人員，就會貼心的提供「剝蝦服務」，讓你不用弄髒手就能嚐到肉質緊鮮甜的大草蝦！喜愛蝦子的你一定會對此讚不絕口、回味連連！

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鮮嫩欲滴大干貝

干貝提供的生食等級，跟一般的干貝相比更容易流失湯汁與鮮度，但肉質同時也更加Q彈緊緻，無論是生吃或是放上烤盤稍加烘烤，讓表面略微焦熟，入口也是另一番炭香與干貝本身鮮甜海味交纏的絕美滋味！

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初櫻芳味雪花牛

喜愛牛肉的你，春日部燒肉苑也絕不會讓你失望，無論是油脂偏多的或是精瘦帶點筋口感富嚼勁的，在套餐內一樣通通找的到！脂肪分布均勻細緻如同真的雪花般，鮮放置烤盤火烤至五分熟，沾點調味鹽，帶點粉色的肉質輕輕咬下，牛肉本身的香氣就足以在口內掀起美味的滔天巨浪，怕太肥的饕客們也可以搭配附贈的美生菜，清新爽口的新鮮搭上順口軟嫩的雪花牛，美味的特級饗宴也能夠輕鬆達成！

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鐵扇翼板牛

相較雪花牛豐厚的脂肪香氣，翼板牛精實的瘦肉也是另一番別具特色的特殊風味，同樣讓炭火烘烤調理，五到七分熟的口感富帶嚼勁，特別是何不喜歡太油喜好清新口感的你，搭上白飯混合香氣飽滿的肉汁，炭火風味的和風燒烤料理，絕對讓你對肉類的喜好更上層樓 ！

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提供了許多層次的價位套餐，不論你篇好哪類肉品，都有相對設計專屬提供給妳的豐富選擇！白飯與雞湯的無限續加讓你不會在品嘗美味燒肉的同時覺得單調膩口，高CP值的內容選項不須大傷荷包也能輕鬆享用！想吃高檔燒肉不用再跑大都市！員林的春日部燒肉苑帶給你滿滿炭火交織的美味盛宴！

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【春日部燒肉苑】

地址：彰化縣員林市南昌路106號

電話：04 836 6667

營業時間：上午11:00 - 下午2:00 、下午5:00 - 下午11:00

均消價位：$1000~3000

停車資訊：惠來特約停車場

【春日部燒肉苑】粉絲專頁

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