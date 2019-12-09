親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

兒子一席話喚醒了他...單親爸爸吸毒15年 戒毒後成人生勝利組

聖誕大餐差這味！ 6.5公斤烤火雞飄香南屯餐館 錯過再等一年

2019-12-09 11:02ShareLife分享生活

再過幾天就是2019的最後一個月份，冬至、聖誕節、跨年，一年的最後想好要怎麼收尾了嗎？如果你已厭倦用燒肉、火鍋、蛋糕慶祝節日，那來【巧味爐】試試季節限定的「6.5公斤」美國傳統烤火雞大餐吧！

分享

分享

巧味爐在南屯小巷裡飄香26年，最初由澳洲人所開，致力於以全手工、絕不用半成品的方式端出美味健康的歐法料理，讓外國人能一解鄉愁、台灣人能認識真正的異國風味，店內廚師出身的二任老闆依舊遵循這樣的精神，雖耗時費力，但看著許多從青澀光臨到白頭的老主顧們，無法割捨的情懷與回憶，讓老闆還是咬著牙，跟老闆娘兩人擔起這間店。

分享

分享

▲店裡裝潢走美式家庭風格，加上老闆娘手繪的油畫做妝點，很有氣氛。
▲店裡裝潢走美式家庭風格，加上老闆娘手繪的油畫做妝點，很有氣氛。
分享

傳統火雞餐

火雞餐是國外感恩節與聖誕節必吃的美食，作為對過去歷史的緬懷與感恩，更是期間限定料理，一年一度期間限定「美國傳統火雞大餐」也開始供應囉（今年11/20~12/25），準備要讓大家大快朵頤一番啦。

分享

不過要完成火雞大餐可沒那麼容易，需先將美國真空運來台的12~14磅(約6.5公斤)火雞清洗後拔除細毛，再在火雞內填入培根、火腿、洋蔥、西洋芹、綜合香料、炸法國麵包丁製作香料填充物，並於表皮淋上白酒、奶油、胡椒，進烤箱悶烤4小時才能裡外熟透，且最後20分鐘需先將火雞拿出，淋上火雞油再烤，才能染上漂亮的焦色。

▲火雞個人餐，供餐期間內不用預約，來店即可點餐，火雞肉搭配薯泥、香料填充物、手工...
▲火雞個人餐，供餐期間內不用預約，來店即可點餐，火雞肉搭配薯泥、香料填充物、手工莓果凍一起吃，濕潤且多樣的口感，好吃應景又滿足，而熬煮的手工火雞醬汁香濃卻不油膩，讓人忍不住想把醬汁也吃得一乾二淨！
分享

處裡完主角「烤火雞」後，還有紅莓凍、火雞肉醬汁、南瓜派等配菜須手工製作，經過這些繁瑣的製作過程，才能將傳統的火雞餐端上餐桌，讓顧客有最完美的火雞體驗。

分享

因製作過程繁瑣，「一整隻火雞」須提前一週預定，「火雞個人餐」則在期間內都有供應，個人餐提供8盎司去骨去筋的火雞胸肉＋火雞腿肉，其餘配餐與全雞相同。

分享

經典的可不只一年一度的火雞大餐，平時供應的主餐、甜點更是教人沒齒難忘。

分享

香煎帶骨小犢牛

分享

選用紐西蘭進口的帶骨小犢牛，處理掉會影響口感的筋膜後，先以高於100度的油溫香煎，鎖住肉汁，加入奶油與酒調味，最後送入烤箱烤至8~9分熟，方可上桌。

分享

分享

牛肉撲鼻香味讓人口水直流，肉汁被完美地鎖在肉裡，不用加醬就足夠美味濃厚，去筋的牛肉讓嫩度凸顯，卻仍保留著口感，在咀嚼間感受肉的鮮與甜，吮指的美味讓人不想停止！

辣味麵

老闆的獨門菜，即使同為義大利麵，卻是與平常的辣義大利麵截然不同的味道。

分享

使用多種幸香料炒出辣味，加上鮮奶收乾煮成醬汁，麵體被醬汁厚厚地包覆著，奶味香濃，而溫和不嗆的辣恰巧解了膩口的可能，反而使身體暖了起來，完全理解它成為店裡招牌菜的原因。

分享

▲保留首、尾中間去殼的鮮蝦，除了入味，更多了方便大家享用的細心。
▲保留首、尾中間去殼的鮮蝦，除了入味，更多了方便大家享用的細心。
分享

海鮮義式小米麵

分享

同樣為店裡的特色菜，長得像米卻有麵食的口感，加入自炒青醬、新鮮海產與大量菇類，口感非常豐富。

分享

蜂蜜芥末烤德國豬腳

分享

口感「軟、嫩、Q」，富含膠質與肉香，不同於佐常見的美式黃色蜂蜜芥末，店家手工用芥末籽製成法式蜂蜜芥末醬，味道不過重不蓋過食材本身的香氣，而在酸甜的味蕾刺激下凸顯自然的豬肉香。

▲使用紫色高麗菜做德式酸菜，酸香讓豬腳便清爽。
▲使用紫色高麗菜做德式酸菜，酸香讓豬腳便清爽。
分享

碳烤蜜汁豬肋

分享

自製的BBQ醬不死鹹，微甜的醬汁襯著肉香味，讓人想仔細地把每根豬肋都啃的一乾二淨。

分享

▲部分菜單，完整菜單請至巧味爐臉書。
▲部分菜單，完整菜單請至巧味爐臉書。
分享

分享

全手工的不只主餐，店裡的麵包、甜點、披薩也都是老闆自己來，個性爽直的他對料理有堅定的理念「用好的食材好的烹調，讓餐廳充滿溫度。」

來吃飯，也交朋友吧！

分享

【巧味爐法式餐廳】

地址：台中市南屯區大聖街43號

電話：04 2325 6982

營業時間：週三~週一 11:30-14:30 17:00-22:30 週二公休

均消價位：$500

停車資訊：附近公立收費停車格

【巧味爐法式餐廳】粉絲專頁


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

義大利麵美國麵包

延伸閱讀

以色列女開車遊寶島迷路 暖警領路做好國民外交

影／胡志強談被抹紅 拜託嘞！國民黨只剩台灣可...

貿易戰衝擊感恩節經濟

川普依傳統特赦感恩節火雞 嘲弄眾院彈劾

ShareLife分享生活

充滿活力與熱情的寶島台灣，不論風景、人文、美食、生活，總是有好吃好玩的新鮮事，假期就跟著「ShareLife台灣旅行趣」走訪絕美秘境，踩點熱門夯景，掌握最新觀光資訊，讓台灣旅行趣，帶你去旅行！
WEB：台灣旅行趣官網

相關新聞

不用上高山就能看見雪景！「不融化的白雪」就隱藏在台中新社

2019-12-07 15:48

夜晚更美麗！ 2019台中耶誕夢想世界 捕捉野生迪士尼角色

2019-12-06 15:26

「蝦爆了！」 超狂創意韓料　辣炒年糕鍋"24隻"蝦子躺好躺滿！

2019-12-02 10:57

毛孩、網美最愛！ 木質系職人咖啡館 寵物友善餐廳進駐興大學區

2019-12-01 12:03

台中也有迪士尼「三大展區內部搶先看」　2019臺中耶誕夢想世界12/6登場！

2019-11-28 14:33

大人小孩玩到不想走！ 台中７大超讚的親子住宿推薦

2019-11-28 10:01

培根雙牛堡太邪惡！　員林單車俱樂部大啖美食、手工甜點

2019-11-26 12:01

放空去！ 南投戶外奢華玩法 山思雲想「免裝備露營」初體驗

2019-11-25 11:02

季節限定！浮誇系「全米酒燒酌秋蟹鍋」大火噴燒超吸睛

2019-11-18 12:03

焦嫩噴香太誘人！ 中市西區激推戰斧豬排 品嚐「忠於原味」義式料理　

2019-11-17 11:10

滿滿肉汁塞爆嘴巴！　台中激狂美食「20大燒肉店」來了

2019-11-15 22:02

20公頃耀眼稻浪！台中「外埔忘憂谷」四季都美　休耕期「粉紅色忘憂谷」接棒綻放

2019-11-14 23:50

浮誇正夯！季節限定雪蟹霸氣上桌，滿鋪24隻蝦的痛風披薩！

2019-11-10 12:00

彰化必去景點！「歷史系、古早味」文化一日遊踩點行程推薦

2019-11-10 11:00

30樓高的空中吊橋明年元旦開放！邀你走進南投飛瀑絕壁仙境

2019-11-09 10:00

「別人奉茶我奉咖啡」 台中開放式咖啡廳，隱身在不起眼傳統市場裡

2019-11-07 16:20

網美系、普普風.. 台中 10 個最新2019「IG必打卡景點」大推薦！

2019-11-06 10:03

南屯海鮮專家！ 比臉還大「滿載粥」　螃蟹、干貝9種海鮮全都放

2019-11-05 23:48

波蘿外皮「花生培根牛堡」太罪惡！ 大里高CP早午餐大口滿足

2019-11-04 11:05

秋季夢幻約會景點！彰化「粉紅河堤」好浪漫　兩道樹海宛如日劇場景

2019-11-02 17:03

冷熱口感超奇妙！西區人氣組合「義式冰淇淋＋雞蛋仔」濃郁又不失清爽

2019-10-31 22:00

十月雪正飄！彰化「銀白隧道」秘境，宛如《冬季戀歌》的浪漫場景

2019-10-29 16:30

只拍仙人掌就落伍啦！盤點彰化田尾４處IG爆紅耍美花草天堂

2019-10-28 12:01

通往「精靈王國」的祕密通道！ 南投私房夢幻秘境　綠色隧道讓你大口「森」呼吸...

2019-10-27 16:00

夜宿也能浪漫！品谷關溫泉「宿京都庭園」

2019-10-26 21:00

豐原必吃「蝦蟹放滿這碗只要140」 超狂不照騙的海鮮粥來啦！

2019-10-25 10:01

喬克船長！日式元素創意入酒「海盜風」調酒佐餐新體驗

2019-10-19 21:00

賞楓、觀星！ 「武陵農場」景點推薦、住宿、交通懶人包

2019-10-18 11:09

微醺西屯！餐廳&酒吧的完美結合超滿足 77's Bistro&bar

2019-10-17 21:54

台中ATC重新開幕！超美質感裝潢就像「韓劇場景」主打茶酒特色，下班小酌聚會超可以

2019-10-17 16:54

逢甲無人店面全靠它！全台唯一機械手臂搖出清涼「紅寶石」！

2019-10-14 09:00

這才叫CP值！「北屯最大Buffet」現煎魚 涮牛肉吃到爽

2019-10-12 12:47

彰化新景點！純白系「白色海豚屋」雙十連假限定開放　大片綠草皮＋吹海風超療癒

2019-10-08 15:04

黑蒜、蛤蜊熬好湯！獨家「招牌黑鍋」港式餐廳上癮級回甘美味

2019-10-07 11:00

「小王子親吻玫瑰」在台中　絕美花毯節重回新社，11月快去賞花

2019-10-05 12:18

炫麗「玻璃水道」在桌旁！ 台中流水蝦吃到飽、美國沙朗牛滿滿份量超浮誇

2019-10-04 10:02

台中超澎湃鮮蝦海鮮粥、牛小排粥 宵夜吃這麼補怎麼睡

2019-10-03 19:34

一望無際的秋季花海！ 「台版掃帚草」紅翻中社花市

2019-10-03 15:24

40層樓高祕境！全台最長「雙龍七彩吊橋」2020元旦開放，衝南投體驗腳底發麻快感

2019-10-02 18:43
看更多

熱門文章

不撤了！信義威秀影城留原地續約10年　明年大改裝新增親子娛樂

2019-12-02 15:58

永康「最長地景式溜滑梯」來囉～台南8大特色公園攻略！親子必去～

2019-12-05 22:29

夜晚更美麗！ 2019台中耶誕夢想世界 捕捉野生迪士尼角色

2019-12-06 15:26

頂級影城來了！威秀進軍遠百信義A13　新品牌「MUVIE CINEMAS」票價低於500元

2019-12-03 13:38

走踏３處淡水新舊據點　完成一個人的小旅行！

2019-12-03 11:01

彩色碼頭、巨型搖搖馬＆用九柑仔店　隱藏版「嘉義一日遊」打卡景點Top７

2019-11-29 11:03

懶人吃蝦不用自己剝！超浮誇「大白蝦麵線」鋪好鋪滿 用湯匙直接熱熱吃

2019-12-06 17:32

全台最強戶外飄雪聖誕村來襲！ 桃園華泰名品城帶你浪漫過聖誕

2019-12-06 09:02

冬天必去！賞山海景還能泡溫泉　盤點3條北部溫泉步道

2019-12-04 20:55

台版《神隱少女》祕境 基隆百年鐵道舊隧道重建天日

2019-11-27 21:15

影／最後一哩曝光！新南迴年底通車　台東—屏東車程省半小時

2019-11-23 09:31

嘉義最新景點！ 第一間養生足湯景觀餐廳「清豐濤月」 VILLA風格、千坪庭院、觀賞落日最佳點

2019-12-05 15:08

台中也有迪士尼「三大展區內部搶先看」　2019臺中耶誕夢想世界12/6登場！

2019-11-28 14:33

6萬盆花海盛開河濱公園！台北市成美右岸盛開　542坪拍出荷蘭感

2019-12-07 11:49

冬天到，吃湯圓囉～ 台北６家熱門湯圓店推薦

2019-11-30 10:03

一日遊冬季小旅行好搶手　溫泉專車額滿花蓮縣府再加碼

2019-12-07 12:54

影／超復古！台南林百貨88周年大遊行 重現1930年第一場電影遊行

2019-12-01 19:09

信義區火鍋大戰開打！ ５間最熱門話題火鍋新開店插旗

2019-11-15 11:02

2019聖誕打卡特輯！全台耶誕節活動總整理

2019-12-08 12:03

金門小水獺健檢模樣曝光 超萌讓人直呼「要融化了」

2019-12-03 10:32

季節限定美景！ 精選全台「落羽松」16處景點懶人包

2019-11-19 08:55

巨大耶誕樹1400米追光大道迎賓　高雄追光季寒雨中點燈

2019-12-06 13:15

喜歡動手做的你絕不能錯過！新竹五大手作DIY名店來了

2019-12-02 10:28

落羽松＋摩天輪！麗寶樂園最新秘境曝光 跨年套票也開搶

2019-12-02 19:55

2天1夜宜蘭慢城微旅行　風格店家、小吃景點 文青氣息好濃厚！

2019-11-29 09:03

Dior巨型夢幻聖誕樹 就在台北101耶誕夢工廠

2019-12-05 22:02

耶誕點燈 台中夢幻迪士尼 草屯小鼠偷起司

2019-12-05 22:10

影／蔡阿嘎大讚全台最棒「豬皮美食」在基隆　連市長林右昌都大呼好吃！

2019-11-26 22:08

「蝦爆了！」 超狂創意韓料　辣炒年糕鍋"24隻"蝦子躺好躺滿！

2019-12-02 10:57

台南龍崎山區高架橋下祕境　巨大3D彩繪畫作驚艷

2019-12-07 12:39

影／山羌犄角再生的100天 都在福山植物園被他拍下來了

2019-12-05 15:07

陽明山楓樹銀杏 上演橘紅金黃變裝秀

2019-12-01 07:51

根本就在法國！桃園平鎮「花彩節」登場　18公頃5色花海迎客、摩艾石像＋稻草人超好拍

2019-11-23 10:17

不用上高山就能看見雪景！「不融化的白雪」就隱藏在台中新社

2019-12-07 15:48

毛孩、網美最愛！ 木質系職人咖啡館 寵物友善餐廳進駐興大學區

2019-12-01 12:03

超限定「新北賞花秘境」！來看波斯菊地毯，還有水梯田超好拍

2019-12-08 21:32

影／不悶了！ 鹿港天后宮升格國定古蹟 文化部長親送證書

2019-12-03 13:25

錢包君對不起！ 信義區「十大頂級餐飲」讓你瘋狂大吃一場

2019-12-09 11:58

享受自由配！ 走進3間「客製化」料理餐館　想吃什麼全由你決定

2019-12-07 11:57

海景第一排 鼻頭角聽濤營區 封閉20年重開

2019-11-26 10:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top