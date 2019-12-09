聖誕大餐差這味！ 6.5公斤烤火雞飄香南屯餐館 錯過再等一年

再過幾天就是2019的最後一個月份，冬至、聖誕節、跨年，一年的最後想好要怎麼收尾了嗎？如果你已厭倦用燒肉、火鍋、蛋糕慶祝節日，那來【巧味爐】試試季節限定的「6.5公斤」美國傳統烤火雞大餐吧！

分享 facebook

分享 facebook

巧味爐在南屯小巷裡飄香26年，最初由澳洲人所開，致力於以全手工、絕不用半成品的方式端出美味健康的歐法料理，讓外國人能一解鄉愁、台灣人能認識真正的異國風味，店內廚師出身的二任老闆依舊遵循這樣的精神，雖耗時費力，但看著許多從青澀光臨到白頭的老主顧們，無法割捨的情懷與回憶，讓老闆還是咬著牙，跟老闆娘兩人擔起這間店。

分享 facebook

分享 facebook

▲店裡裝潢走美式家庭風格，加上老闆娘手繪的油畫做妝點，很有氣氛。 分享 facebook

傳統火雞餐

火雞餐是國外感恩節與聖誕節必吃的美食，作為對過去歷史的緬懷與感恩，更是期間限定料理，一年一度期間限定「美國傳統火雞大餐」也開始供應囉（今年11/20~12/25），準備要讓大家大快朵頤一番啦。

分享 facebook

不過要完成火雞大餐可沒那麼容易，需先將美國真空運來台的12~14磅(約6.5公斤)火雞清洗後拔除細毛，再在火雞內填入培根、火腿、洋蔥、西洋芹、綜合香料、炸法國麵包丁製作香料填充物，並於表皮淋上白酒、奶油、胡椒，進烤箱悶烤4小時才能裡外熟透，且最後20分鐘需先將火雞拿出，淋上火雞油再烤，才能染上漂亮的焦色。

▲火雞個人餐，供餐期間內不用預約，來店即可點餐，火雞肉搭配薯泥、香料填充物、手工莓果凍一起吃，濕潤且多樣的口感，好吃應景又滿足，而熬煮的手工火雞醬汁香濃卻不油膩，讓人忍不住想把醬汁也吃得一乾二淨！ 分享 facebook

處裡完主角「烤火雞」後，還有紅莓凍、火雞肉醬汁、南瓜派等配菜須手工製作，經過這些繁瑣的製作過程，才能將傳統的火雞餐端上餐桌，讓顧客有最完美的火雞體驗。

分享 facebook

因製作過程繁瑣，「一整隻火雞」須提前一週預定，「火雞個人餐」則在期間內都有供應，個人餐提供8盎司去骨去筋的火雞胸肉＋火雞腿肉，其餘配餐與全雞相同。

分享 facebook

經典的可不只一年一度的火雞大餐，平時供應的主餐、甜點更是教人沒齒難忘。

分享 facebook

香煎帶骨小犢牛

分享 facebook

選用紐西蘭進口的帶骨小犢牛，處理掉會影響口感的筋膜後，先以高於100度的油溫香煎，鎖住肉汁，加入奶油與酒調味，最後送入烤箱烤至8~9分熟，方可上桌。

分享 facebook

分享 facebook

牛肉撲鼻香味讓人口水直流，肉汁被完美地鎖在肉裡，不用加醬就足夠美味濃厚，去筋的牛肉讓嫩度凸顯，卻仍保留著口感，在咀嚼間感受肉的鮮與甜，吮指的美味讓人不想停止！

辣味麵

老闆的獨門菜，即使同為義大利麵，卻是與平常的辣義大利麵截然不同的味道。 分享 facebook

使用多種幸香料炒出辣味，加上鮮奶收乾煮成醬汁，麵體被醬汁厚厚地包覆著，奶味香濃，而溫和不嗆的辣恰巧解了膩口的可能，反而使身體暖了起來，完全理解它成為店裡招牌菜的原因。

分享 facebook

▲保留首、尾中間去殼的鮮蝦，除了入味，更多了方便大家享用的細心。 分享 facebook

海鮮義式小米麵

分享 facebook

同樣為店裡的特色菜，長得像米卻有麵食的口感，加入自炒青醬、新鮮海產與大量菇類，口感非常豐富。

分享 facebook

蜂蜜芥末烤德國豬腳

分享 facebook

口感「軟、嫩、Q」，富含膠質與肉香，不同於佐常見的美式黃色蜂蜜芥末，店家手工用芥末籽製成法式蜂蜜芥末醬，味道不過重不蓋過食材本身的香氣，而在酸甜的味蕾刺激下凸顯自然的豬肉香。

▲使用紫色高麗菜做德式酸菜，酸香讓豬腳便清爽。 分享 facebook

碳烤蜜汁豬肋

分享 facebook

自製的BBQ醬不死鹹，微甜的醬汁襯著肉香味，讓人想仔細地把每根豬肋都啃的一乾二淨。

分享 facebook

▲部分菜單，完整菜單請至巧味爐臉書。 分享 facebook

分享 facebook

全手工的不只主餐，店裡的麵包、甜點、披薩也都是老闆自己來，個性爽直的他對料理有堅定的理念「用好的食材好的烹調，讓餐廳充滿溫度。」

來吃飯，也交朋友吧！

分享 facebook

【巧味爐法式餐廳】

地址：台中市南屯區大聖街43號

電話：04 2325 6982

營業時間：週三~週一 11:30-14:30 17:00-22:30 週二公休

均消價位：$500

停車資訊：附近公立收費停車格

【巧味爐法式餐廳】粉絲專頁





想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」